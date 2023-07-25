«Квартирант-бог», «чистильщик» и убийца бабушек: Как в Подмосковье ловили самых известных серийных маньяков

Андрей Головачов просился на постой, а потом убивал и мужчин, и женщин. Фото: ГСУ СК по Московской области

На днях руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин озвучил цифру: раскрываемость убийств в России выросла до 99%. Часть преступников находят по горячим следам. Но при этом распутываются и тупиковые, казалось бы, загадки прошлых лет. Региональные управления СК регулярно проводят ревизию нераскрытых архивных дел. Для нынешних следователей это хороший профессиональный вызов - попытаться найти в старой истории зацепку, которую упустили предшественники, или доказательство, которое «заговорит», если использовать современные технологии криминалистов.

В Подмосковье за расследования по «убойным» делам отвечает Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. За последние годы там были раскрыты сразу несколько дел по серийным убийцам. О деталях этих расследований «Комсомольской правде» рассказал заместитель руководителя 1-го УРОВД ГСУ СК России по Московской области Андрей Чапанов. Разговор случился накануне профессионального праздника - 25 июля отмечают День сотрудника органов следствия.

Заместитель руководителя 1-го УРОВД ГСУ СК России по Московской области Андрей Чапанов (слева). Фото: ГСУ СК России по Московской области

Каширский душитель

- Бывают случаи, когда на допросе сразу понятно, что перед тобой не просто убийца, а серийник, - продолжает Андрей Чапанов. - Во-первых, обычно у их преступлений внешних мотивов нет. Ценности не берут. Потому что убийство - и есть цель. Во-вторых, помнят все детально, включая самые мелкие подробности, и с каким-то удовольствием даже о них рассказывают. Многим нравится не просто убивать, а делать это каким-нибудь мучительным способом. Во многих случаях это связано с сексуальным подтекстом.

Сантехник Ежов охотился на пожилых женщин. Фото: t.me/crime

Летом 2020 года в подмосковном Ступине нашли тело 88-летней пенсионерки. Одинокую женщину задушили в ее доме и изнасиловали. Частный сектор. Камер видеонаблюдения немного. Пришлось несколько суток отсматривать записи. Внимание привлек мужчина, который украдкой что-то выбросил в траву. Проверили то место - нашли сберкнижку погибшей. На ней - отпечатки. Когда начали проверять по базам, выяснилось, что обладатель «пальцев» ранее засветился на местах нападений в том же Ступине и соседней Кашире. По следам загадочного мужчины вплоть до его дома удалось пройти благодаря тем самым камерам.

53-летний невзрачный мужчина. Лысина. Скромный сантехник местного жэка. ДНК Андрея Ежова нашли на месте двух убийств и одного изнасилования. Но на допросе он охотно рассказал и о других эпизодах. Семь убитых пенсионерок. Специально присматривал одиноких старушек, забирался в дома, душил и в процессе этого насиловал.

Однажды Ежов пытался изменить схему. Ночью проник на второй этаж частного дома и напал на 10-летнюю девочку. Странные звуки услышал спавший на первом этаже отец. Он и спугнул Ежова - отморозок сбежал, а ребенка удалось спасти.

До суда каширский душитель не дожил - покончил с собой в камере СИЗО.

«Резня в Луховицах»

В 2002-м это дело журналисты назвали «резней в Луховицах». В деревне Псотино неподалеку от Луховиц нашли трупы семейной пары - местных тихих алкоголиков зарубили топором. Когда сотрудники милиции пошли по дворам, в избушке напротив нашли еще пять тел. Трое мужчин, женщина и ее 8-летняя дочь.

Тогда были подозреваемые - двое местных шабашников. Мол, напились, да всех убили. Но улик против них в итоге так и не нашлось.

Уже в наше время старое дело передали следователю Анне Овчинниковой. Разбираясь с уликами, она обратила внимание, что в одном из домов была найдена бутылка с отпечатками пальцев, которые так и не идентифицировали.

- Отпечатки были направлены экспертам для проверки и сравнения дактилоскопических следов с имеющимися в базе, - рассказывает Андрей Чапанов. - Ответ поступил через сутки. След на бутылке совпал с отпечатками 49-летнего жителя Ставропольского края. В 2002 году его не было в базе, но позже он был дважды судим, поэтому «пальчики» засветились.

Ставрополец Анатолий Марков был уверен, что убийство семи человек в 2002-м так и останется глухарем. Фото: СОЦСЕТИ

Анатолия Маркова задержали. Поначалу он сделал вид, что не понимает, о чем речь. Но когда увидел фото изуродованных тел из 2002-го, начал в деталях рассказывать. Двадцать лет назад Маркова с приятелем занесло под Луховицы. Одна из местных женщин пригласила в гости. Анатолий, как он говорит, захотел закрутить скоротечный ночной роман с хозяйкой. Но тут возникла конкуренция в лице других мужиков, сидевших за столом. В ходе ссоры Марков схватил топор, его товарищ - нож. Так они расправились с тремя оппонентами. Хозяйку убили, чтобы избавиться от ненужного свидетеля. Следом расправились и с ее 8-летней дочкой. Потом вспомнили, что муж с женой из дома напротив заходили ненадолго и тоже Маркова с приятелем могли запомнить…

- Поначалу было раскрыто убийство семи человек в Луховицах. Затем следователь составила детальный маршрут передвижения обвиняемого. Делала запросы в другие регионы - искала похожие нераскрытые убийства, совершенные в тот период.

И выяснилось, что за день до Луховиц Марков с приятелем убили в Москве случайного человека, которого уговорили с ними выпить. Через день после - еще двоих собутыльников, с которыми познакомились на станции в Рязанской области. Потом в уголовном деле появились еще две жертвы. Всего - 12. И возможно, список будет увеличиваться.

Сам Марков считал себя «чистильщиком», который избавляет общество от «всякого отребья».

«Забирал жизненную силу убитых»

Еще одну серию следователям удалось раскрутить, изучая материалы по нераскрытому убийству троих человек в подмосковном Хотькове, которое произошло 25 лет назад.

На первый взгляд - маргинальная поножовщина. Но теперь на уликах из далекого 1998 года нашли «генетику» человека, который уже занесен в базу. Более того, этот человек уже двадцать лет как сидит - получил пожизненное за еще три убийства. И снова - шаг за шагом, запросы по всей России, поиск глухарей с похожим почерком убийств и типом жертв.

Так в одну цепочку выстроилась целая кровавая гастроль.

Андрей Головачов (сейчас ему 55 лет) был в федеральном розыске за убийство в Республике Коми. Сбежал, залег на дно в Хотькове, снял комнату в доме местного пьяницы. Хозяин и двое его приятелей стали очередными жертвами Головачова. Затем отправился на юг и сделал это своей фишкой: просился на постой и через какое-то время зверски убивал своих хозяев и членов их семей. Топором. Ножом. Другими способами. Не жалел ни женщин, ни пенсионеров.

После троих убитых в Хотькове были две жертвы в Дагомысе. По одной - в Хосте, Шахтах, Воронеже. 8 убийств за несколько месяцев 1998 года!

И интересно, что себя Головачов считал чем-то вроде всесильного божества. Прикладывал к телам только что убитых людей ладони и «забирал их жизненную силу». Признан вменяемым.

Дело Головачова уже рассматривают в суде. Правда, больше пожизненного ему дать не смогут.

- Можно ли сказать, что в каком-то обозримом будущем серийных убийц не станет - потому что их будут ловить после первых же преступлений? При раскрываемости в 99%.

- С одной стороны, можно сказать, что какая-то часть потенциальных серийников не успеют совершить свою серию, - соглашается полковник юстиции Чапанов. - Но ведь есть и скрытые преступники, которые совершают убийства, меняя регионы, и так далее. Сложность в том, что сразу уловить связь между эпизодами в городах, между которыми сотни километров, практически невозможно. Однако мы, конечно, над этим работаем.