Маньяка-сантехника 10 лет не могли поймать, потому что его жертвы были непохожи друг на друга

На кадрах оперативной съемки - невысокий мужичок в джинсовой куртке. Лысина. Усики. Глаза невзрачные, будто пустые. На улице такого встретишь - пройдешь мимо и никогда не вспомнишь. Дамы попривередливей называют таких «плюгавенькими».

А между тем это страшный человек. Жестокий убийца. Настоящий хищник, который мог несколько дней приглядывать за своей будущей жертвой со стороны.

Полицейским он, закованный в наручники, на записи неспешно показывает, как убивал свою последнюю жертву - 88-летнюю пенсионерку, как забрался в ее дом на окраине подмосковной Каширы.

- Стекло было разбито, сверху заклеено скотчем, - объясняет «плюгавенький». - Я отклеил скотч и выставил половинки стекла. Так я залез внутрь дома. Зашел к бабушке, взял ее рукой за горло и начал душить.

«Бабушка» - так почтительно сказал! За кадром осталось другое признание: в этот момент он пожилую женщину не только душил, но и насиловал.

Маньяк около десяти лет убивал женщин на довольно небольшой территории. Но каждый раз ему удавалось скрываться. Серьезно прокололся он только один раз - на убийстве той самой несчастной бабушки. Случилось оно 8 июня. Его задержали 11 июня.

Маньяка-сантехника 10 лет не могли поймать

ВЫБИРАЛ ЖЕРТВ РАЗНЫХ ТИПАЖЕЙ

Тело пенсионерки, жившей на окраине городка Ступино, нашли соседи. Следователи сработали оперативно и четко. Неподалеку была камера видеонаблюдения. Она запечатлела подозрительного мужчину, выбрасывающего что-то в траву. На том месте нашли сберкнижку убитой женщины. Преступник ведь явно ее трогал! Значит, должен был остаться его генетический материал. Бумажку отдали на экспертизу и вскоре стало известно, что тот же самый человек ранее засветился еще на несколько убийствах на территории того же Ступино и соседнего городка Кашира (они находятся буквально в 10 километрах друг от друга, через Оку).

Следователям удалось оперативно (тут, опять же, система видеокамер в помощь) отследить путь маньяка и найти его дом.

53-летний Андрей Ежов для всех окружающих много лет вел вполне благообразную жизнь обычного работяги. Трудился сантехником в местном ЖЭКе. Жена. Двое взрослых детей. Внуки.

- На допросе у следователя он дал признательные показания, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

В полицейской базе ДНК Андрея Ежова были обнаружены на местах двух убийств и одного изнасилования. Но позже мужчина начал рассказывать и о других эпизодах. Судим он никогда не был. Соответственно, поэтому его отпечатки и генетический материал никогда не фиксировался в базах под конкретными ФИО.

Криминалистов больше всего удивляет, что все жертвы маньяка были совершенно разными. И внешне, и по возрасту. Возможно, именно поэтому Ежову долгое время удавалось успешно скрываться.

У жертв было только одно совпадение: всех он насиловал и в процессе этого душил.

Андрей Ежов для всех окружающих много лет вел вполне благообразную жизнь обычного работяги

ЕДИНСТВЕННАЯ ВЫЖИВШАЯ

В следствии считают, что всех своих жертв маньяк примечал заранее. Скорее всего - разъезжая по работе сантехника. Выбирал женщин, которые живут одни. А следовательно, никто не помешает и какое-то время не хватится.

Но иногда он отходил от этого правила. Так, например, 3 января нынешнего года Андрей Ежов забрался в частный дом, в котором в этот момент находилось несколько взрослых. Но целью подонка была спавшая в спальне на втором этаже 10-летняя Света Петрова (имя изменено).

- В дом мужчина проник поздней ночью, когда все уже спали, через окно второго этажа, - рассказал «Комсомольской Правде» Ольга Врадий. - Ежов изнасиловал ребенка и попытался задушить. У девочки, как и у других жертв была сломана подъязычная кость.

Третьеклассницу спас ее отец. Услышав возню на втором этаже, он проснулся. Глава семейства решил подняться в спальню к дочке. Маньяка спугнули его шаги и он удрал в окно.

Отец же поначалу ничего не понял: дочь лежит без сознания, в крови, окно открыто. Ее немедленно повезли в больницу. Правда, первым под подозрение попал сам же мужчина и гостившие у Петровых родственники мужского пола. Их даже на какое-то время задержали. Но когда у всех взяли образцы ДНК, выяснили, что в комнате был кто-то другой.

В это время врачи спасали ребёнка. В распоряжении редакции «КП» есть документ с описанием того, в каком состоянии девочку привезли в больницу. Это просто ад. Взрослый отморозок такое с 10-летней Светой сделал, что врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить ей жизнь.

Она стала единственной выжившей жертвой Андрея Ежова. Почти месяц пролежала в больнице. С момента нападения прошло уже больше полугода, но со школьницей до сих пор работают психологи.

ОБВОРОВЫВАЛ УБИТЫХ

Кстати, из домов убитых им женщин Ежов старался прихватить самые ценные вещи. Из шкафа в доме задушенной 88-летней пенсионерки взял деньги с документами. В итоге сберкнижку, с которой он не смог бы снять деньги, выбросил. Там же позарился на бабушкин телевизор. Но старая советская модель оказалась настолько тяжелой, что он бросил его у сарая.

- Во время обыска в квартире Андрея Ежова нашли личные вещи других жертв, - рассказал «КП» источник. - Среди них - орден, украденный у еще одной пенсионерки, и наушники из дома 10-летней девочки, которую он изнасиловал. Жена, кстати, до сих пор не может поверить, что больше 30 лет жила с таким чудовищем. Считает, что его оклеветали и подставили.

Хотя Андрей Ежов сам признался. Пока в семи убийствах. Но в следствии не исключают, что маньяк-сантехник может быть причастен и к другим преступлениям.

Андрею Ежову грозит пожизненное заключение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784763" frameborder="0"></iframe> В Московской области арестован подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований.

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