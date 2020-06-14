2020-06-14T10:19:28+03:00
Происшествия

Маньяка-сантехника 10 лет не могли поймать, потому что его жертвы были непохожи друг на друга

53-летний Андрей Ежов признался в семи убийствах и изнасиловании 10-летней девочки
Александр РОГОЗААнастасия ВАРДАНЯН
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На кадрах оперативной съемки - невысокий мужичок в джинсовой куртке. Лысина. Усики. Глаза невзрачные, будто пустые. На улице такого встретишь - пройдешь мимо и никогда не вспомнишь. Дамы попривередливей называют таких «плюгавенькими».

А между тем это страшный человек. Жестокий убийца. Настоящий хищник, который мог несколько дней приглядывать за своей будущей жертвой со стороны.

Полицейским он, закованный в наручники, на записи неспешно показывает, как убивал свою последнюю жертву - 88-летнюю пенсионерку, как забрался в ее дом на окраине подмосковной Каширы.

- Стекло было разбито, сверху заклеено скотчем, - объясняет «плюгавенький». - Я отклеил скотч и выставил половинки стекла. Так я залез внутрь дома. Зашел к бабушке, взял ее рукой за горло и начал душить.

«Бабушка» - так почтительно сказал! За кадром осталось другое признание: в этот момент он пожилую женщину не только душил, но и насиловал.

Маньяк около десяти лет убивал женщин на довольно небольшой территории. Но каждый раз ему удавалось скрываться. Серьезно прокололся он только один раз - на убийстве той самой несчастной бабушки. Случилось оно 8 июня. Его задержали 11 июня.

Маньяка-сантехника 10 лет не могли поймать

Маньяка-сантехника 10 лет не могли поймать

ВЫБИРАЛ ЖЕРТВ РАЗНЫХ ТИПАЖЕЙ

Тело пенсионерки, жившей на окраине городка Ступино, нашли соседи. Следователи сработали оперативно и четко. Неподалеку была камера видеонаблюдения. Она запечатлела подозрительного мужчину, выбрасывающего что-то в траву. На том месте нашли сберкнижку убитой женщины. Преступник ведь явно ее трогал! Значит, должен был остаться его генетический материал. Бумажку отдали на экспертизу и вскоре стало известно, что тот же самый человек ранее засветился еще на несколько убийствах на территории того же Ступино и соседнего городка Кашира (они находятся буквально в 10 километрах друг от друга, через Оку).

Следователям удалось оперативно (тут, опять же, система видеокамер в помощь) отследить путь маньяка и найти его дом.

53-летний Андрей Ежов для всех окружающих много лет вел вполне благообразную жизнь обычного работяги. Трудился сантехником в местном ЖЭКе. Жена. Двое взрослых детей. Внуки.

- На допросе у следователя он дал признательные показания, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

В полицейской базе ДНК Андрея Ежова были обнаружены на местах двух убийств и одного изнасилования. Но позже мужчина начал рассказывать и о других эпизодах. Судим он никогда не был. Соответственно, поэтому его отпечатки и генетический материал никогда не фиксировался в базах под конкретными ФИО.

Криминалистов больше всего удивляет, что все жертвы маньяка были совершенно разными. И внешне, и по возрасту. Возможно, именно поэтому Ежову долгое время удавалось успешно скрываться.

У жертв было только одно совпадение: всех он насиловал и в процессе этого душил.

Андрей Ежов для всех окружающих много лет вел вполне благообразную жизнь обычного работяги

Андрей Ежов для всех окружающих много лет вел вполне благообразную жизнь обычного работяги

ЕДИНСТВЕННАЯ ВЫЖИВШАЯ

В следствии считают, что всех своих жертв маньяк примечал заранее. Скорее всего - разъезжая по работе сантехника. Выбирал женщин, которые живут одни. А следовательно, никто не помешает и какое-то время не хватится.

Но иногда он отходил от этого правила. Так, например, 3 января нынешнего года Андрей Ежов забрался в частный дом, в котором в этот момент находилось несколько взрослых. Но целью подонка была спавшая в спальне на втором этаже 10-летняя Света Петрова (имя изменено).

- В дом мужчина проник поздней ночью, когда все уже спали, через окно второго этажа, - рассказал «Комсомольской Правде» Ольга Врадий. - Ежов изнасиловал ребенка и попытался задушить. У девочки, как и у других жертв была сломана подъязычная кость.

Третьеклассницу спас ее отец. Услышав возню на втором этаже, он проснулся. Глава семейства решил подняться в спальню к дочке. Маньяка спугнули его шаги и он удрал в окно.

Отец же поначалу ничего не понял: дочь лежит без сознания, в крови, окно открыто. Ее немедленно повезли в больницу. Правда, первым под подозрение попал сам же мужчина и гостившие у Петровых родственники мужского пола. Их даже на какое-то время задержали. Но когда у всех взяли образцы ДНК, выяснили, что в комнате был кто-то другой.

В это время врачи спасали ребёнка. В распоряжении редакции «КП» есть документ с описанием того, в каком состоянии девочку привезли в больницу. Это просто ад. Взрослый отморозок такое с 10-летней Светой сделал, что врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить ей жизнь.

Она стала единственной выжившей жертвой Андрея Ежова. Почти месяц пролежала в больнице. С момента нападения прошло уже больше полугода, но со школьницей до сих пор работают психологи.

ОБВОРОВЫВАЛ УБИТЫХ

Кстати, из домов убитых им женщин Ежов старался прихватить самые ценные вещи. Из шкафа в доме задушенной 88-летней пенсионерки взял деньги с документами. В итоге сберкнижку, с которой он не смог бы снять деньги, выбросил. Там же позарился на бабушкин телевизор. Но старая советская модель оказалась настолько тяжелой, что он бросил его у сарая.

- Во время обыска в квартире Андрея Ежова нашли личные вещи других жертв, - рассказал «КП» источник. - Среди них - орден, украденный у еще одной пенсионерки, и наушники из дома 10-летней девочки, которую он изнасиловал. Жена, кстати, до сих пор не может поверить, что больше 30 лет жила с таким чудовищем. Считает, что его оклеветали и подставили.

Хотя Андрей Ежов сам признался. Пока в семи убийствах. Но в следствии не исключают, что маньяк-сантехник может быть причастен и к другим преступлениям.

Андрею Ежову грозит пожизненное заключение.

В Московской области арестован подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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