Золотая жила и ключ ко всей Африке: почему уставшая от Запада Зимбабве ждет российских туристов и бизнесменов

Такая в Зимбабве агитация перед выборами - политики на бортах машин. Рядом - спецкор «Комсомолки» Дина Карпицкая агитирует за дружбу Африки с Россией.

ЧАСТЬ 1 Накануне саммита «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге спецкор «КП» побывала в трех самых южных странах Черного континента - ЮАР, Зимбабве и Замбии. Что тут говорят про Россию? Ждут ли русских туристов и бизнесменов?

Корреспондент Дина Карпицкая в Южной Африке Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Аэропорт столицы Зимбабве Хараре оказался вовсе не хижиной, как нас пугали, а современным, новеньким, с иголочки. Внутри чучела диких животных, офисы по прокату машин, мобильных операторов. Цивилизация, подумали мы...

Вид на центр Хараре. Все небоскребы построены еще английскими колонизаторами. Новых строений за последние 40 лет не появилось Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Бамс-бумс! Это за аэропортом начались ямы и канавы. То богатые виллы, то покосившиеся домики. То дорогие внедорожники, то старые колымаги. И все вокруг окутано красной пылью и залито лучами золотого солнца.

Новый аэропорт в столице Зимбабве Хараре Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Аэропорт нам китайцы построили, - хвалится водитель, он же наш гид по Хараре Томас. - У нас тут много китайцев теперь. Бизнес. Есть целый китайский квартал.

Китай активно осваивает Африканский рынок. В Хараре, например, уже есть целый китайский квартал Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- А это что такое? - вскрикиваю от неожиданности, увидев на билборде у дороги белорусский флаг и ровненький ряд тракторов.

- Белорусы поставляют нам технику. А еще подарили автобусы. Лукашенко к нам приезжал, гулял. Ему понравилось.

Почетный консул Зимбабве в Санкт-Петербурге Николай Соболев и президент Эммерсон Мнангагва Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

И с Россией у Зимбабве отношения тоже тесные, еще с момента свержения колониальной власти в далеком 1980-м. Дружили мы и с великим и ужасным Робертом Мугабе, правившим Зимбабве 40 лет. И с новым правительством, пришедшим к власти в 2017-м. Тут работают крупные российские компании по добыче алмазов, золота, платины. Студены из Зимбабве ездят к нам учиться. Да что студенты, даже в космосе у нас совместный проект - внедрение орбитальных технологий в сельское хозяйство и добычу ископаемых. Важнейших отраслей экономики Зимбабве, которая...

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТЕЛЕЖКИ ДЕНЕГ

...вошла в мировые учебники под рубрикой «как не надо делать». Инфляция тут была запредельная. В 2008-м рост цен составил 231 000 000%. Можете представить? Это как если бы 1 января буханка хлеба стоила 1 рубль, а 31 декабря - 2 миллиона 310 тысяч рублей.

- О, это были веселые времена, - вспоминает Виталий, русский, живущий в Хараре 25 лет. - В магазин ходили с коробками денег. Когда ехали отдыхать, денег везли с собой прицеп. Или два. В 2009-м вышла купюра в 100 триллионов долларов Зимбабве, представляешь? Формально все жители стали даже не миллиардерами, а секстильонерами (секстильон - это 1 000 000 000 000 000 000 000).

Купюры времен гиперинфляции теперь продаются, как сувениры, Купюра 10000000 зимбабвийских долларов Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Деньги обесценивались каждый час! Дошло до того, что дешевле было топить печи купюрами, чем покупать дрова. Народ так и делал, кстати. В стране даже издавались законы, запрещающие использовать деньги не по назначению - как туалетную бумагу или салфетки.

- А банковские карты были?

- Были, но ими не пользовались, потому что государство все время отнимало от сумм нули, и это сложно было отследить. Белые даже создавали свои банки - снимался дом, который весь забивался деньгами. А в магазинах ничего не было. И это притом что вообще-то Южная Родезия (так в колониальную эпоху называлась Зимбабве) была богатейшей страной! И не только за счет золота с алмазами. В 1975-м она была третьей в мире по производству хлопка и второй по пшенице, маису, бобам. Одна Родезия могла прокормить всю Африку. И все это хозяйство после революции 1980-го досталось Мугабе.

Рынок Харар Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

А виной краха экономики стала земельная реформа 2000-х годов. Первые годы у Мугабе все шло неплохо. Белых плантаторов не трогали, сохранив им право частной собственности на 20 лет. Уровень жизни в Зимбабве был очень высоким. Бессменного лидера нации все любили. А потом стали отбирать землю и бизнес у белых и отдавать близким к власти людям. И вроде процесс был неизбежным, потому что не могли 80% плодородных и золотоносных земель принадлежать 1% населения, да еще только белым. Но хотели как лучше, а получилось… Кризис, безработица и самая жуткая в мире инфляция…

Супермаркет в Хараре. Цены на продукты даже выше чем в Москве. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Много чего пережил народ Зимбабве. А Мугабе, несмотря ни на что, держался в своем кресле аж до 2017 года. И уходить не собирался, хотя было ему 93. Но свергли.

Купюры в миллион долларов теперь продают как сувениры.

В 2018 году инфляция в Зимбабве составила 231000000 миллион % (фото из интернета прошу найти автора) Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

УСТАЛИ ОТ ЗАПАДА

Из аэропорта я попала прямо на бизнес-конференцию «Россия - Зимбабве». В отеле, прямо под пальмами, люди в пиджаках - банкиры, юристы из России - обсуждали дела с местными чиновниками всех мастей - вплоть до министров.

- Есть идея, - рассказал «КП» почетный консул Зимбабве в Петербурге Николай Соболев. - Сделать тут хаб российского бизнеса. В Африке зона свободной торговли из 50 стран, в их числе и Зимбабве. Она может стать ключом ко всей Африке.

Бизнес-конференция Россия-Африка. Русские бизнесмены дают интервью зимбабвейским журналистам. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- А как же инфляция? Она тут уже не 231 миллион процентов, но все еще немаленькая. Не пугает? - спросила я у помощника почетного консула по финансам Дениса Тукмакова.

- Да, местный доллар под давлением. Но в Зимбабве ходит и доллар США, и рэнд ЮАР. В планах открыть здесь филиалы банков России. Зимбабве под санкциями США и ЕС, как и мы, так что понимание есть.

- Китайцев, американцев, европейцев тут немало. Это говорит об интересе инвесторов, - добавляет юрист Павел Карпунин. - Но местные устали от Запада. Поэтому Россия актуальна.

А член российской делегации Дмитрий Цуканов - зам. финдиректора дорожной Группы компаний «АБЗ-1», приступил сразу к делу.

- Дороги здесь латаные-залатанные. Им нужно строить новые. Это большой рынок! Я уже рассказал правительству Зимбабве про наши технологии, они слушали с огромным интересом. Мы сюда заходим.

Бизнес-конференция Россия-Африка. В тропических пейзажах выглядела необычно Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В ГОРОДЕ ОДИН СВЕТОФОР И 15 «БЕНТЛИ»?

Вечером все мы собрались в доме русского, живущего в Хараре. Топили камин тяжелым и плотным африканским деревом. Пили южноафриканское вино, говорили о жизни в Зимбабве.

- Блогер Илья Варламов (признан иноагентом. - Авт.) снял фильм про Хараре, там столько ерунды. Будто здесь полная разруха, на весь город один светофор, - ворчали русские зимбабвийцы. - А тут спокойнее и безопаснее, чем в благополучной ЮАР. Наш приятель, английский миллионер, переехал жить сюда из Кейптауна. Как там на него напали уличные бандиты, так сел в машину и в Зимбабве приехал.

Большинство построек в Хараре еще колониальных времен Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Кстати, светофор тут хоть не один, но движение да, хаотичное, мягко говоря. А регулировщики движения - уровня «танцор диско». Какие пируэты выплясывал один! Шоу.

- Вот мы сейчас в поселке, где у людей 15 «Бентли» и 2 «Ламборгини». И дома на ключ на ночь никто не закрывает, - рассказывает хозяин дома, золотодобытчик Александр. - А хотите, я вам нашу шахту покажу?

Я уже испугалась, что сейчас в ночи придется ехать черт знает куда по ямам Зимбабве. Но, оказывается, 3D-модель подземных владений у Александра прямо в соседней комнате, в компьютере.

- Тут такие технологии! За неделю с помощью спецдрона мне сделали и съемку местности, и геологоразведку. И за копейки! Мы уже вышли на прибыль, планы огромные.

Александр хочет сделать что-то типа золотоносного «Макдоналдса», продавая быструю и эффективную модель бизнеса. А золота в Зимбабве много, очень много. И алмазов, и еще черт знает чего.

- Земля тут - главное богатство. Сельское хозяйство - вот золотая жила, - спорили деловые мужи. - Климат очень мягкий, все растет как на дрожжах - овощи, фрукты, табак, пшеница. Три урожая в год. Три-и-и!!! Но все эти переделы власти и собственности... Удивительно, как богатейшая страна стала беднейшей в мире. Народ чуть не голодает, хотя деньги у них под ногами.

Средняя зарплата в Зимбабве 100-150 американских долларов в месяц. Жить на эти деньги сложно Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

100 РУССКИХ

Россиян в Зимбабве живет немного, может, около 100 человек. Все друг друга знают. И надеются на дружбу наших стран. А еще на то, что правительство России будет их поддерживать, связи налаживать. Не нужно денег! Достаточно соглашений о госгарантиях.

Хараре гудит от танцев и веселья день и ночь. И чувствуется в воздухе какая-то вера в будущее, несмотря на то, что после заката тут тьма (с электричеством не все гладко). Наверное, ее дает местная красная земля, полная богатств.

Корреспондент КП дарила африканцам сувениры из России (матрешки, конфеты с водкой) Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Продолжение следует.

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