«Русские братья, где вы?»: Как Африка становится мощным союзником России и почему здесь так ждут наших

- В Африку? Боже! А прививки сделала? Не боишься? Там же с копьями бегают.

- Почему дыра? - обиделся даже мой собеседник, известный богач, когда кто-то за нашим столом сказал так об Африке. - Вы вообще там бывали? Цивилизация, все современно. Съезди, посмотри.

Удивительно и обидно, что в России так мало знают об Африке. Хотя там про Россию как раз знают все. «Комсомолка» решила это исправить — увидеть и рассказать, как живут люди в самых южных странах континента - ЮАР, Зимбабве и Замбии.

СТАВКИ ЗА СИМПАТИЮ ПОДСКОЧИЛИ

Если посмотреть на карту, то Африка - это 54 государства. Независимых, что для африканцев особая гордость. Потому что эта независимость далась им с потом и кровью. Сотни лет рабства и угнетений. Сложно поверить, но, например, Зимбабве избавилась от колонизаторов только в 1980-м, а Ангола в 1985-м. А в ЮАР до 1994-го (!) была сегрегация - черным запрещалось гулять по одной улице с белыми и вообще выходить из дома вечером, становиться начальниками и селиться, где хочется, а не в гетто.

Так что многие века голоса этой огромной части планеты были вообще не слышны. Но теперь, пожалуй, впервые в истории африканцы имеют реальное влияние на политический расклад в мире. 54 страны в ООН - это треть голосов. А еще же ресурсы, рынки сбыта и взрывной рост населения. К 2050 году в Африке, по прогнозам, должно жить 2,5 миллиарда человек! Кто сейчас подсуетится и займет место под солнцем Африки, тот и будет собирать со всего этого сливки.

Сюда уже зачастили иностранные делегации. Все склоняют местных на свою сторону. Вот пример: первое, что делает в начале каждого года глава МИД Китая — едет в Африку, сразу в 5-6 стран. А китайские рабочие поселки тут почти в каждой столице.

Россия не хочет отстать. Сергей Лавров уже дважды в 2023-м совершил сюда турне - ЮАР, Эсватини, Ангола, Эритрея, Мали, Мавритания, Судан…

Первый саммит «Россия - Африка» прошел в 2019-м в Сочи, на него приехали лидеры 43 стран. Вот-вот состоится второй - в Санкт-Петербурге. И это очень беспокоит бывших колонизаторов с Запада. Так же как намеченный на август в ЮАР съезд стран БРИКС. Президент Франции Макрон открыто туда напрашивается, хотя до этого Запад сверху вниз посматривал на союз Бразилии, России, Индии Китая и ЮАР. Оно и понятно, Запад в панике от отказа Африки вводит санкеции против России. Уже ясно, что ставки за симпатию континента подскочили. И, кстати, более 10 африканских стран подали заявку в БРИКС.

Торговля России с Африкой могла быть куда лучше. Она по товарообороту здесь лишь в четвертом десятке. Но наш политический и исторический вес в Африке огромен! Да, тут работают ряд крупных российских компаний - Росатом (в Египте), «Алроса» (в Анголе и Зимбабве), «Лукойл» (на западе Африки), «Русал» (в Гвинее). Но этого мало! Средний бизнес почти не представлен. Мелкого - вообще нет.

16 ЧАСОВ В САМОЛЕТЕ ДО КРАЯ ЗЕМЛИ

Ни в Европе, ни в Азии уже нет места, куда бы не ступала нога россиянина. Америка тоже исхожена. А во Африка — почти неизведана. Хотя ограничений на полеты для нас сюда нет. Визы в большинство стран не нужны! И вот я сажусь в самолет. 16 часов в воздухе (8 до Аддис-Абебы и 8 от нее) и я на самом краю континента - в крупнейшем мегаполисе за экватором - Кейптауне. Живописные горы поражают даже из иллюминатора. Другой мир!

- Привет, - встречает в аэропорту русский парень Леша. - Не ожидали тут своих увидеть? А зря!

Русских в Кейпе (так здесь называют город) не много. Около 3000 человек, капля в море из почти 4 миллионов жителей. Но есть русское кафе, бар, караоке. В чатах экспаты обсуждают сбор грибов в местных лесах, детские утренники.

- Я работаю в сфере телекоммуникаций, тут она мощно растет. Вот, позвали работать в ЮАР, я сразу согласился, - объясняет наш проводник по Кейпу. - Перевез семью, сын ходит в местную школу, осваивает английский и африкаанс.

В ЮАР 11 национальных языков, но все говорят на английском. А этот африкаанс, на самом деле язык германской группы, остался тут от голландцев, основавших город. Кейптаун был перевалочным пунктом для кораблей из Европы, шедших в Индию, Азию. Потом здесь поселились буры — белые фермеры. Много было войн за эти земли. В итоге белое население ЮАР самое большое в Африке - 10%. Кстати, Илон Маск родом из ЮАР. И актриса Шарлиз Терон, звезда гольфа Гари Плейр. Гольф здесь доступен и от того массовый.

Кейптаун, растянулся вдоль берега от Атлантики до Индийского океана. Зеленый, спокойный, прохладный.

- У нас тут зима сейчас вообще-то, - смеется Леша. - Вы что не знали, что тут все наоборот? За экватором же мы.

Да, дорогие, в Африке тоже есть зима. Ну как зима? Снега нет, но свежо. Местные кутаются в шарфы, детям даже варежки надевают, что для русских забавно. Температура - как в Москве в августе. Днем все греются на верандах в кафе, а вечером жмутся к каминам.

- Камины у нас не для антуража, - рассказывает Леша. - Никакого центрального отопления. А погреться хочется. Но такая роскошь лишь на виллах и в частных домах. В квартирах - бр-р-р. Спим в шерстяных носках.

БЛЕСК И НИЩЕТА КЕЙПТАУНА

ЮАР — самая богатая страна континента. Это треть всего ВВП Африки (и 17-е место в мире), 40% промышленности и 30% сельхозпродуктов. А вина из ЮАР отодвигают на полках французские и итальянские.

- Больше всего нашего ЮАРского вина выпивается в Англии, - рассказывает нам чернокожий сомелье Бэн, сотрудник винодельни «Стенберг». Он отучился в местном вузе на винодела. И знает все об истории вин России, про крымские сорта, еще царские.

- На лекциях рассказывали! - в ответ на наше удивление заявил Бэн.

ЮАР занимает 7-е место в мире по поставкам вин. Планируют наращивать экспорт в Россию. Так что «Бордо» с «Кинзмараули» придется потесниться.

- Попробуйте наше фирменное вино «Катарина» - в честь первой владелицы этих земель. Она была замужем 5 раз. Первый муж ушел охотиться на льва, и погиб. Второй - на носорога и тоже пропал. Третий вступил в бой с местным вождем и был убит. Четвертый ушел в горы и не вернулся. Ну а пятый пережил Катарину, детей у них было 13.

Роковая была женщина - эта Катарина. Но вино ее прекрасно — купаж из трех сортов, замешанный, кажется, на крови носорога и льва, с солоноватым вкусом вдовьих слез...

Буквально через дорогу, в пригороде Кейптауна, в одной точке сразу 4 интересных места: та самая винодельня, тюрьма, посольство США и тауншип — бывшее гетто еще от апартеида.

Справка КП:

Апартеид (от африкаанс - «раздельность») — режим сегрегации, действовавший в ЮАР с 1948-го по 1994-й. По иронии судьбы, в том же 1948-м ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Какие там права? «Благодаря» апартеиду, чернокожие не имели их вообще. Выйти в город — нельзя (лишь работягам по спецпропуску), везде таблички «Только для белых». Учиться в вузах с белыми, ходить в одну больницу с белыми, голосовать — все запрещено. Межрассовые браки карались, дети таких союзов были вне закона. Для черного населения строили гетто или тауншипы - домики, сколоченные черт знает из чего, тесно прижатые друг к другу. Это максимум, что могла иметь чернокожая семья.

Апартеид рухнул в 1994-м, но тауншипы остались. Правда теперь в них живут и обнищавшие белые.

Тауншип «Westlаke», в который мы заехали, один из приличных. Построен лет 30 назад. Дома в нем каменные и жизнь спокойная. Есть бесплатная школа, ее содержат благотворители (потому что в ЮАР нет бесплатного образования, как, впрочем, и пенсий). «У нас тут больших драк не было давно», - хвалятся местные.

Но ходить сюда без сопровождения не рекомендуется. Чужаков тут не любят. Я хотела угостить местную женщину куриными ножками, которые тут коптят на каждом шагу. Она обиделась: «Я что собака, которой подачки дают?!». Но мы поладили и танцевали в местном, захолустном баре. Люди приглашали нас в дома, показывали как живут. С черными таксистами мы рубанулись в бильярд на деньги. На интерес в черных кварталах не принято, даже если ты блондинка из России.

- Мы русских любим! – говорил примерно каждый. – Вы помогали нам свергать апартеид.

Как я поняла, про Россию тут в школе учат. Я не встретила ни одного африканца, кто бы этого факта не знал.

ИХ ЁБУРГ

Кейптаун – это скорее туристическая столица ЮАР, хотя тут и заседает парламент. Деловой же центр Южной Африки – Йоханенсбург. Или Ёбург, как говорят местные (можно сказать, тезка нашего Екатеринбурга). Атмосфера тут совсем другая – высотные офисы, крутые машины. Кстати, дороги в ЮАР просто шикарные. И все — от торговца на улице до чиновников, узнав что мы из России тут же спрашивали про СВО, санкции, как мы там живем? Осведомленность о происходящем у нас меня, честно говоря, поразила. Мы, «русские братья», прямо вот не безразличны африканцам.

В самом центре города – площадь Манделы. Его статуя – самое популярное место для фото. Бронзовый Мандела огромный, но рядом - маленькая копия, для детей.

Мы отправились в офис главы Африканской бизнес-конфедерации, сопредседателя африкано - русской энергетической Ассоциации Джорджа Себулела.

«ЕВРОПА И КИТАЙ УЖЕ ТУТ. ОПОЗДАЕТЕ!».

- Рад видеть хоть кого-то из России, – встретил нас Джордж. – Мы ждем русских, а они все не едут.

Себулела бывал в России не раз. Все пытается наладить бизнес мосты между нашими странами.

- Медленно дело идет. Не могу понять почему? Африка очень интересна России. Вы же первые в мире по энергетике. А у нас с этим проблемы. У 70% Африки дома нет электричества. Потенциал огромен! У России дешевые и надежные технологии. Приходите к нам с ними.

А нефть и газ?! Россия могла бы совместно с нами их тут добывать, перерабатывать.

А финтех? Он в России тоже развит, у нас бурно растет средний класс, это готовые потребители ваших технологий, на них огромный запрос! Русские братья, где вы? Европа и Китай захватывают наш рынок. Опоздаете!

И еще я тут всем говорю: не верьте новостям. У нас же показывают, что в русских городах очереди за хлебом! Но это же не правда. Это все ваши конкуренты делают...

Кстати, белорусы активно осваивают Африку. Первое, что мы увидели, прилетев из ЮАР в Зимбабве — реклама белорусских тракторов.

Продолжение следует…