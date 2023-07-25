В московские новостройки добавят станции мобильных операторов для уверенного сигнала в труднодоступных местах

Фото предоставлено пресс-службой билайна

Девелопер ГК «Основа» договорился о стратегическом взаимодействии с билайном. Компания будет развивать услуги связи и IT-направление на территории жилой и коммерческой недвижимости застройщика. Стороны договорились о ряде проектов и мероприятий, которые направлены на повышение уровня доступности современных технологий для жителей и арендаторов. Первостепенной задачей оператор связи ставит предоставление широкого спектра телеком-услуг: мобильной и фиксированной связи, цифрового ТВ и IT-услуг.

Соглашение между бизнесом преследует еще одну цель: избежать ситуаций, когда жилой комплекс сдан, заезжают жильцы и арендаторы коммерческих помещений, однако люди лишены полноценного доступа к современным коммуникационным сервисам. Поэтому еще на этапе застройки сотрудники оператора намерены проводить все необходимые работы для дальнейшего подключения к услугам связи, предоставления широкополосного интернета, цифрового телевидения.

Соглашение позволит более гибко планировать совместную работу сторон, чтобы обеспечить улучшение качества услуг связи. Например, в участках жилых комплексов, где традиционно присутствуют перебои: лифты, подземные паркинги, высокие этажи. Оператор намерен устанавливать базовые станции — проще говоря, антенны, которые отвечают за сигнал у абонента, — внутри зданий. Так жильцы дома всегда смогут принять звонок или продолжить пользоваться интернетом без обрывов.

— Есть возможность создать качественное покрытие мобильной сети и решить проблему поиска провайдера еще до заселения. Современная инфраструктура, которую мы строим внутри домов, позволяет обеспечить связью не только квартиры, но и более труднодоступные локации. Кроме этого, мы помогаем застройщикам организовать умный дом, системы удаленного доступа и мониторинга для создания не просто комфортной, но и безопасной среды жильцов, — сообщил директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн) Олег Бирюков.

Подобные решения уже реализуются или пока находятся в стадии планировании в ряде ЖК застройщика: Nametkin Tower на юго-западе Москвы, квартале «Мираполис» на проспекте Мира, «UNO.Старокоптевский» и других. В уже возведенных проектах, где сигнал был недостаточно сильный, для повышения качества связи оператор планирует увеличивать количество внешних базовых станций.