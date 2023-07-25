Как поменялись кредиты и вклады после повышения ключевой ставки: объясняем замысел Центробанка

Многие банки уже повысили свои ставки. Как по вкладам, так и по кредитам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе Центробанк поднял ключевую ставку. Она выросла с 7,5 до 8,5% годовых. Это не так много. Но многие банки уже повысили свои ставки. Как по вкладам, так и по кредитам. В среднем на 0,5 - 1% годовых. Разбираемся, чего добивается Центробанк и как все это отразилось на основных банковских продуктах.

ЗАЧЕМ ЭТО БЫЛО НУЖНО

Повышением ставки ЦБ борется с растущей инфляцией. Она потихоньку разгоняется. С начала года уже больше 3%. А в ЦБ надеются удержать ее в рамках 6,5% к концу года. Ключевая ставка действует на цены следующим образом.

Во-первых, она повышает привлекательность сбережений в рублях. Оставлять их на вкладах в банках или вкладывать в гособлигации становится выгоднее. И это удержит часть клиентов от того, чтобы перевести деньги в валюту. Они станут меньше покупать долларов, евро и юаней. Курсы этих валют снизятся или хотя бы перестанут расти. Импорт больше не будет дорожать. И это отразится на общей инфляции.

Во-вторых, высокая ключевая ставка снижает спрос в экономике. Она делает кредиты более дорогими. Население с меньшей охотой их берет. Денег в экономике становится меньше. Предприниматели понимают, что повышать цены при низком спросе не получится. И урезают свои аппетиты. В итоге инфляция растет меньшими темпами.

ПОЧЕМУ НИЗКАЯ ИНФЛЯЦИЯ ТАК ВАЖНА

Это фундамент, на котором можно строить развитие экономики. В большинстве стран мира именно этот показатель считается одним из главных, на который обращают внимание. К примеру, свои ставки поднимают и в США, и в Европе. Они тоже тем самым борются с инфляцией, которая разогналась после пандемии. Тогда развитые страны активно накачивали свои экономики деньгами. И теперь пытаются исправить положение более высокими ставками.

Эталонной считается инфляция в 2 – 4% годовых. Для развитых стран это скорее 1 – 2%, а для развивающихся – 3 – 5%. Низкий и прогнозируемый рост цен важен для всех. И для государства, и для бизнеса, и для людей. Тогда все экономические механизмы работают без особых проблем. Государство может верстать бюджет на годы вперед. Бизнес может вкладывать деньги в крупные проекты, которые дадут отдачу в далеком будущем. Ну и граждане могут без опаски могут планировать свою жизнь на более-менее дальнюю перспективу.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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