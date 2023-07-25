«Силиконовый скандал» из-за неудачной пластики потряс российский шоу-бизнес: у кого «треугольные груди», а кто «вшивал зад»

Певица Слава Фото: Евгения ГУСЕВА

Знала бы певица Слава, какой ящик Пандоры она откроет, публично рассказав о последствиях неудачной пластики. Звезда заявила, что хирург Тимур Хайдаров неудачно сшил ее грудь. В результате переругались все. Филипп Киркоров заявил, что Слава сама виновата — не соблюдала рекомендации, мол, нечего теперь «хайпить на сиськах-письках». На что певица очень жестко ему ответила. Тимур Хайдаров, отбиваясь от хейта, проехался по Успенской и Славе. А продолжилось все грандиозным срачем между Викой Боней и Аланой Мамаевой. Девушки начали выяснять, кто, кому и как «вшивал зад». В итоге выяснилось, что в шоу-бизнесе, похоже, не осталось натуральных поп и бюстов. Хотя нет! Все же есть. Под шумок 57-летняя Наталья Штурм показала свой естественный зад в стрингах, подписав фото: «Олды рулят».

Напомним, что на днях певица Слава публично рассказала, что недовольна результатом пластики груди, которую ей сделал Тимур Хайдаров. Хирург прокомментировал случай, объяснив в интервью KP.RU, что от осложнений никто не застрахован, важно соблюдать рекомендации. Но срач в соцсетях и пабликах было уже не остановить…

Одним из первых высказался Филипп Киркоров:

«Дорогая Слава, зачем бурлить воду там, где не права? Славу на этом не сделать, а вот сесть в лужу легко... Я, конечно, не врач, не специалист, но могу сказать тебе: прежде чем грешить на других, последи за своим поведением... Рекомендации врача нужно выполнять. Не бросать реабилитацию, если жалко потратить копеечку на наблюдение у профессионала — потом такое отношение влетит в копеечку уже у других».

Тимур с Филиппом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что недавно Филипп похвастался новой фигурой, которую ему сделал Хайдаров — честно отметим, что поп-король реально постройнел и помолодел лет на 10-15!

«Тимур врач от Бога. Есть сомнения — посмотри, какую фигуру Аполлона он мне сделал… — заявил Филипп Киркоров. — А хайпить на сиськах-письках — плохой тон. Не понравилось — верни. Давно ли настоящие медицинские претензии люди готовы предавать огласке? За последнее время Тимур Хайдаров стал суперзвездой пластической хирургии. А суперзвезды очень многих коллег раздражают. Уж поверьте мне».

Слава, которая обычно за словом в карман не лезет, почти сразу и довольно жестко ответила Киркорову:

«Мне не нужно следить за своим поведением. У меня шикарное поведение. Я могу выпить, когда мне хочется. Но после операции я выполняю всё, что говорит мне доктор. После операции я полностью делала всё, что мне сказали – сколько нужно было не пить, не заниматься сексом. Я ходила на процедуры. Меня заверяли, что швы рассосутся. Но это оказалось неправдой».

Певица Слава Фото: Евгения ГУСЕВА

Также певица сообщила, что полностью оплатила операцию, но скидка все же была.

«Я полностью оплатила операцию. И вот вам большой вопрос по поводу того, что после операции нельзя работать два месяца. Ровно через месяц после операции мне позвонил Тимур и сказал: «У моей жены день рождения. Не могла бы ты выступить». Я сказала: «Конечно, могу». Потому что он сделал мне офигенную фигуру. Мне сделали скидку в 30 процентов – но потом я отработала концерт, это стоит 1,5 миллиона. Вот я эту скидочку и отработала. Так что меня уж точно не надо оскорблять копеечкой», — прокомментировала скандал Слава.

Кроме того, певица пригрозила другим артистам, что если они будут писать про нее неправду, она напишут правду про них, мол, «не будите лихо, пока оно тихо!»

Люба Успенская Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Высказался в соцсетях и сам Тимур Хайдаров, назвав Славу и Любовь Успенскую, которая якобы тоже осталась недовольна результатом, вымогательницами. После накалившуюся до предела ситуацию прокомментировала уже адвокат Успенской и Славы Елена Сенина: «Стоит пояснить, что, действительно, мои доверительницы остались крайне недовольны теми операциями, которые были произведены в этой клинике. Они высказали обоснованные претензии хирургу. К сожалению, Тимур разместил в своих соцсетях информацию о том, что считает и утверждает, что Любовь Залмановна, певица Слава являются вымогательницами. Это не может не оскорбить… Мы думаем, как поступить с такой информацией правильно, чтобы наши интересы были удовлетворены и закон восторжествовал».

Добавим, что в настоящий момент Тимур Хайдаров тоже подключил адвокатов.

Гоар Аветисян Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На сторону Тимура встала известный блогер и визажист Гоар Аветисян, которой он буквально «слепил» великолепную фигуру.

«Несмотря на то что я мучилась, страдала, плакала, вот такой организм, что поделать, я очень благодарна Тимуру. Хочу сказать большое спасибо, я безумно счастлива от своего отражения в зеркале, — рассказала Гоар Аветисян. — Поэтому, дорогие девушки, которые собираются ложиться на операцию, вы должны знать, что это всегда риск, и как ты заживешь — не знает никто, только Господь Бог. А коль решились, то нужно принимать последствия. Если зажило все — я за вас рада, если медленнее — то такая реакция у организма».

А вот Вика Боня поддержала Славу и начала рекламировать другого хирурга Вардана Хачатуряна, который, как можно догадаться, сделал ей несколько операций.

«Девочки мне пишут, что он сделал им треугольные груди и так далее. Я просто про то, что есть мегаталантливые люди. И вот Алана Мамаева втягивала в скандал хирурга Вардана Хачатуряна. А ведь он мегаталантливый человек, который работал в микрохирургии. Он сшивает мелкие сосуды, у него невидимые швы. Я хотела маму к нему отправить. Мегаталантливый человек. Так его просто выжили! Засрали человека! А вот таких людей, которые уродуют людей, мы хвалим», — рассказала своим подписчикам Вика Боня.

Вика Боня Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Затем Боня проехалась еще раз по Алане Мамаевой, которая сама является жертвой пластической хирургии, но при этом рекламирует хирургов и даже составляет гайд.

«Алана Мамаева, которая вытаскивала импланты из задницы, которая говорила, что они у нее там как-то разъехались, делает гайд по хирургам. Ну просто… Как может этот человек делать гайд? Те, к кому она ездила, просто испохабили ее. А теперь она просто зарабатывают деньги на вас», — заявила Виктория.

Мамаева быстро отреагировала на выпады Бони, заявив, что ее это не касается.

«Дорогая Виктория. По поводу зада вшитого. Во-первых, тебя это не касается. Во-вторых, давай начнем с того, что дорогой твой любимый Вардан тебе тоже вшивал зад, точнее, увеличивал его тебе жиром и делал тебе пресс, кубики тебе рисовал. И зад, который ты сейчас отклячиваешь на каждой сторис, тоже тебе делал Вардан. Но то, что Вардан домогался своих пациенток и за это на него заведено уголовное дело, и ведутся расследования, есть куча пострадавших… остается фактом», — рассказала Алана.

Алана Мамаева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что в конце 2022 года несколько пациентов обвинили еще одного звездного хирурга Вардана Хачатряна в домогательствах. Девушки рассказали, что врач, пользуясь их состоянием после наркоза, якобы их насиловал. Правда, в марте этого года дело приняло новый оборот: некоторые «жертвы» хирурга отказались от ранее данных показаний, а полиция начала проверку по факту вымогательства денег у врача.

Фото Аланы Мамаевой с проблемными имплантами Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Также Алана рассказала, что проблемы с имплантами у нее произошли не по причине неудачной операции, а потому что она резко и сильно похудела. Мамаева не стала отрицать, что ее тоже оперировал Тимур Хайдаров, но не он один, был еще врач, и результатами она довольна. При этом, в данной ситуации Алана на стороне Славы, так как, по ее мнению, клиент всегда прав.

«На месте Хайдарова я бы вернула деньги пациентке и оплатила бы переделку у другого врача, чтобы не было этого скандала», — рассказала Алана Мамаева.

А пока все скандалят, 57-летняя Наталья Штурм похвасталась своим натуральным задом в стрингах.

Наталья Штурм Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Пока весь шоу-биз пересрался, чья жопа натуральней, я присела 50 раз! Олды рулят! #натюрлихЯЯ», — написала в своем блоге Наталья.