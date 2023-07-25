VK Fest установил рекорд России по количеству выступающих артистов

Фестиваль VK Fest объединил во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сириусе (Сочи) и Москве 175 артистов и музыкальных коллективов.

В списке артистов — исполнители и музыкальные группы всех сцен каждого города VK Fest 2023 года. Также в список вошли блогеры, исполнявшие собственные треки, и артисты синей дорожки.

Книга рекордов России — это информационный банк российских рекордов, который постоянно пополняется. Большая часть попавших в Книгу достижений посвящена спорту, архитектуре, человеку и географии. За 11 лет в неё вошло более 4000 рекордов. Сертификаты получили известные политики, деятели культуры, спортсмены, артисты — такие, как Владимир Жириновский, Филипп Киркоров, Григории Лепс, Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Владимир Меньшов, Евгении Петросян, Никас Сафронов, Фёдор Конюхов, Дина Аверина и другие персоны.

В список рекорда VK Fest 2023 вошли исполнители:

Баста, ANNA ASTI, МОТ, Dabro, MACAN, Ramil’, Лолита, Леонид Агутин, ELMAN, Andro, TONI, MONA, HammAli & Navai, Mary Gu, IOWA, L’One, JONY, «Иванушки International», Zivert, Artik & Asti, Мари Краймбрери, GAYAZOV$ BROTHER$, Ваня Дмитриенко, FEDUK, Люся Чеботина, Асия, Ёлка, Ольга Серябкина, MIA BOYKA, Клава Кока, Юля Паршута, Коста Лакоста, Звонкий, DJ SMASH, Leonid Rudenko, OG Buda, GSPD, KARA KROSS, Джарахов, VAVAN, Ольга Бузова, Big Baby Tape, Markul, SALUKI, Wildways, Boulevard Depo, INSTASAMKA, Антоха МС, LOVV66, HELLA HILLZ, Aarne, Эрика Лундмоен, Kamazz, Хаски, Платина, Мэйби Бэйби, ANIKV, VERBEE, LYRIQ, SQWOZ BAB, тринадцать карат, КУОК, Zventa Sventana, маяк, Наша Таня, XARISTA, Ocean Jet, MANTULINY, «мытищи в огне», КРИМИ КРАЙ, Myqeed, Levandowskiy & SCHE, HOLLYFLAME, Тося Чайкина, PALC, Luverance, Никита Киоссе, «нееет, ты что», Фейгин, Zavazalsky,«видеокассета твоих родителей», 3.56 am, CHEBANOV, Дима Пермяков, Тима Акимов, DAASHA, «Зверобой»,ISMA, Basiaga, Swanky Tunes, BYOR, DJ M.E.G., DJ Groove, ZAPRAVKA, DJ DimixeR, KTO DJ?, ZeSKULLZ, Biicla, VOLAC, Filatov & Karas, DJ FEEL и ещё более 70 артистов.

Ранее VK Fest подвёл итоги фестивального месяца в пяти городах страны. Общая продолжительность самого масштабного события составила 66 часов. За месяц VK Fest посетили 200 тысяч человек, онлайн-трансляции собрали 34 миллиона просмотров. Для гостей open-air работало 400 тематических зон во всех городах.