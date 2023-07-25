Страшные рубцы певицы Славы после пластики груди: приговор, или осложнений можно избежать?

Певица Слава Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уже который день не утихает скандал вокруг певицы Славы и ее бюста. Звезда пожаловалась, что хирург Тимур Хайдаров неправильно «сшил ей грудь». Мир шоу-бизнеса разделился: одни встали на сторону Славы, другие поддержали хирурга. Сам же Хайдаров в интервью KP.RU рассказал, что осложнения случаются, и от них никто не застрахован, ведь любая пластика — это опасная операция. Мы узнали мнение другого пластического хирурга Отари Гогиберидзе. Кстати, именно его клиника стала первым метро работы Тимура, когда он только переехал в Москву. Отари Гогиберидзе рассказал KP.RU, откуда берутся страшные рубцы после маммопластики, и как от них избавиться.

Вокруг певицы Славы разгорелся скандал. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам пластического хирурга, многое зависит от типа операции на груди — подтяжка, увеличение, уменьшение. Каждая из них имеет свои особенности.

«Второй важный момент — качество кожи, от которого напрямую зависит заживление, — рассказывает KP.RU Отари Гогиберидзе. — У многих до трех месяцев сохраняется тоненькая полоска. Если посмотреть на ее под увеличением, то мы поймем, что это и есть рубец. А вот то, что пигментируется в коричневый или красный цвета — это уже микрососуды, которые начинают прорастать. На этом фоне и появляется то, о чем мы говорим — «яркие рубцы». Чтобы швы хорошо заживали, необходимо минимальное натяжение и давление. Тогда не будет происходить процессов, связанных с нарушением питания рубцовой ткани. По времени данный процесс занимает около 6 месяцев минимум, а у кого-то и 1,5 года. Сначала рубец красный, потом становится розовым, а затем белеет».

Хирург Отари Гогиберидзе. Фото: Предоставлено "КП"

Также врач отмечает, что швы, которые проходят под грудью и подмышками за счет натяжения и дыхательной активности межреберной мускулатуры могут становиться широкими, расплывчатыми и иногда дают коричневую пигментацию.

«Перед операцией я всегда предупреждаю пациентов, что после пластики необходимо еще подождать в течение года, и если произошло расширение рубцовой ткани, то мы убираем несовершенства с помощью аппаратной косметологии. Нужно иметь терпение. А доктор, как бы гений он не был, должен предупреждать — риск есть всегда, и процент осложнений присутствует».

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