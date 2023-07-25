Зеленский собрал заседание ставки для обсуждения ядерного инцидента: Киев планирует захват Запорожской АЭС

ВСУ не отказались от идеи захвата ЗАЭС. Фото: Олег АДАМОВИЧ

На Радио «Комсомольская правда» председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что творится в регионе прямо сейчас.

О «ЗАМИНИРОВАННОЙ» ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС

- Заявления главы МАГАТЭ Гросси о минах вокруг ЗАЭС – это обязательная отсылка к консолидированному Западу. Он, правда, оговорился, что мины за внешним периметром, рисков нет.

О том, что есть минные поля у ЗАЭС – мы и не скрывали. Минные поля – залог того, что не произойдет реализации безумных сценариев захвата Запорожской АЭС. Силы спецопераций ВСУ – находятся на противоположном берегу, их подразделения на малом удалении. Они провели, как минимум, два десятка учений, с одной легендой: форсирование Днепра, взятие плацдарма, захват крупного объекта техногенного происхождения с сильной охраной.

На Ровенской АЭС прошло заседание ставки, руководимое Зеленским. Заслушали доклады специалистов украинского института ядерной безопасности, сотрудников атомных станций, силовых структур. Главной темой было – к чему приведет удар такими видами вооружений, как М-777, HIMARS и Storm Shadow по сухому хранилищу отходов ядерного топлива, которое находится на открытой площадке около Запорожской АЭС.

Зеленский был крайне недоволен малой вероятной площадью поражения и возможностью локализации последствий с российской стороны. Потому Киев отказался от данного сценария в июле.

ОБ ИНОСТРАННЫХ НАЕМНИКАХ

- Наемники начали появляться в последнее время наиболее активно. Зафиксированы несколько ДРГ, в которых весь состав был только из иностранцев. Это большей частью поляки, выходцы с Северного Кавказа - как называет их чеченское руководство, чеченоязычные шайтаны, сбежавшие в свое время на Запад. И это граждане Грузии, сторонники Саакашвили. Они из Иностранного легиона. Есть и на подходе, есть непосредственно в местах располаг, то есть в городе Запорожье и в пригородах, в Днепропетровске, на линии боевого соприкосновения конкретно было несколько ДРГ только из иностранцев.

О БРОШЕННЫХ ТЕЛАХ

- Тела погибших ВСУ бросают. Страшное зрелище. У нас очень жарко, запах стоит страшный от разлагающихся тел сотен людей, когда ветер дует в нашу сторону, дышится с трудом. Мало того, что они не забирают - когда им предлагают: давайте, забирайте, - они не эвакуируют. Иногда соглашались, что надо забрать, но тут же пытаются использовать эти коридоры, которые мы им даем, для контратаки. Резко дергают, идут вперед.

О ТОМ, ЧТО И КУДА «ПРИЛЕТАЕТ»

- Количество ударов кассетными боеприпасами по школам, вузам, колледжам, больничным пунктам, акушерским исчисляются уже даже не десятками. В Акимовке ударили по складу с лекарствами, которые развозятся по всей области. Там пострадали волонтеры, обычные ребята, которые помогают разгружать, смотрели, что надо бабушкам, дедушкам, беременным, сортируют эти лекарства.

Storm Shadow десятками прилетали — в Бердянск. В Мелитополь. И по базам отдыха прилетали. В Киеве сразу рисуются варианты, что база отдыха была занята воинами России.

На Запорожском направлении есть еще риск большой – «Гром-2». Это оперативно-тактические ракетные комплексы как бы украинского производства, доработанные советские. Для понимания их мощности, мы много говорили о «Точках У», баллистических ракетах. Только по одному Мелитополю за первый месяц, когда мы зашли, с февраля по конец марта, было 53 удара «Точками У», это очень много. Это мощная ракета. Гром-2» чем важны и страшны, - он несет взрывчатку на 500 килограмм больше, чем «Точка У». Если бы их не сбивали и не отклоняли от курса, то количество потерь было бы колоссальным. А так у нас погибло несколько десятков человек от них. Если бы они долетели в Мелитополь, это была бы выжженная пустыня.

О ЖАТВЕ-2023

- У нас зерновой край, несколько миллионов тонн – это гарантированные сборы урожая всегда. В прошлом году, если не ошибаюсь, больше 1,5 миллионов тонн собрали. При том, что 300 с лишним тысяч тонн мы потеряли только в огне - нам ВСУ поджигали поля, били зажигательными снарядами. Сейчас, если мы говорим по уборочной, то это 370 тысяч гектаров только озимой пшеницей засеяно. Природа реально радуется возвращению домой. Что в прошлом году, что в этом урожай зерновых выше средних на 10-15%. Господь Бог вроде как нам компенсируют то, что эти боевики ВСУ сжигают. Большая часть зерна уходит железнодорожным транспортом и зерновозами. Пока враг добивает до портов , риски есть. Но могу сказать, что изделия из запорожского зерна точно едят как минимум в трех десятках стран во всем мире, в том числе там, где недружественные режимы.