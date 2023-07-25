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НовостиОбщество24 июля 2023 22:18

МАГАТЭ: на периферии Запорожской АЭС обнаружены противопехотные мины

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси рассказал о минах в буферной зоне ЗАЭС
Мария ПАВЛОВА
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал об обнаружении противопехотных мин на периферии Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал об обнаружении противопехотных мин на периферии Запорожской АЭС.

Фото: REUTERS

Несколько противопехотных мин находятся на периферии периметра Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Заявление Гросси опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ и доступно здесь.

По словам Гросси, взрывоопасные предметы были обнаружены экспертами МАГАТЭ во время осмотра площадки в воскресенье 23 июля и являются противопехотными минами направленного действия. Персонал станции не имеет доступа в зону, где расположены мины, добавил гендиректор МАГАТЭ.

«Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него», - напомнил Гросси.

Глава МАГАТЭ назвал наличие мин нарушением принципов ядерной и физической безопасности. В то же время Гросси признал, что в случае детонации мин системы станции не окажутся под угрозой.

Тем временем украинские беспилотники попытались атаковать Запорожскую АЭС в среду 20 июля.

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