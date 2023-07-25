МАГАТЭ: на периферии Запорожской АЭС обнаружены противопехотные мины

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал об обнаружении противопехотных мин на периферии Запорожской АЭС. Фото: REUTERS

Несколько противопехотных мин находятся на периферии периметра Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Заявление Гросси опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ и доступно здесь.

По словам Гросси, взрывоопасные предметы были обнаружены экспертами МАГАТЭ во время осмотра площадки в воскресенье 23 июля и являются противопехотными минами направленного действия. Персонал станции не имеет доступа в зону, где расположены мины, добавил гендиректор МАГАТЭ.

«Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него», - напомнил Гросси.

Глава МАГАТЭ назвал наличие мин нарушением принципов ядерной и физической безопасности. В то же время Гросси признал, что в случае детонации мин системы станции не окажутся под угрозой.

Тем временем украинские беспилотники попытались атаковать Запорожскую АЭС в среду 20 июля.

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