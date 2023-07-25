Уехавшая из России Ксения Собчак выступила с громким заявлением

Ксения Собчак. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксения Собчак давно призывает богатых россиян не держать деньги в сейфе, а вкладывать в недвижимость. Жена Константина Богомолова, как известно, имеет несколько квартир в Москве, дом в Подмосковье, квартиру в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки, в двух шагах от Дворцовой площади, и апартаменты в Дубае с видом на небоскреб Бурдж-Халифа. А на днях потратила 150 миллионов рублей на покупку жилья на Бали.

Фото: социальные сети Ксении Собчак.

Ксения Собчак похвасталась народу новой покупкой. Телеведущая стала обладательницей виллы на Бали.

"Друзья, вас скоро ждут заголовки, что я уехала из России. Спешу (кого-то) огорчить - разве что ради отдыха. И не просто отдыха, а на собственной вилле на берегу океана. Уже представляю, как будет круто, когда вилла достроится. Я решила, что помимо прекрасной резиденции в Подмосковье мне срочно нужно на сказочное Бали. Я объездила весь остров, но тут лучший пляж: и двери межкомнатные, и фасады, и террасы... Очень крутая вилла, обладательницей которой я сегодня становлюсь", - заявила блондинка.

Фото: социальные сети Ксении Собчак.

Ксения даже показала первые фото новой резиденции. К слову, жену Константина Богомолова ничуть не пугают удары стихии, которые в этом регионе являются довольно частым явлением. Смертоносные цунами способны разрушить все на своем пути.

Фото: социальные сети Ксении Собчак.

Отметим, в 2021 году журнал Forbes поставил Собчак на седьмое место в рейтинге самых успешных звезд России и оценил ее доход в 4,7 млн долларов. С тех пор прошло немало времени. И, судя по всему, заработки Ксении лишь растут.

Фото: социальные сети Ксении Собчак.

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