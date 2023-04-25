Собчак сообщила, что в фонде Хаматовой после ее побега из России наступили очень тяжелые времена

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Ксения Собчак рассказала о серьезных проблемах в фонде сбежавшей из России Чулпан Хаматовой. Актриса обещала, что продолжит помогать неизлечимо больным детям. Но на деле все оказалось иначе.

Чулпан Хаматова вместе с тремя дочками год назад переехала в Латвию. Многие тогда были поражены поступком звезды. Ее обвиняли в том, что она бросила детей из своего благотворительного фонда.

Артистка на это отвечала, что продолжит помогать подопечным. Она обещала, что не бросила фонд и постоянно на связи с кураторами. Однако на днях Ксения Собчак сообщила, что в "Подари жизнь" возникли проблемы. По словам теледивы, она лично беседовала с теми, кто раньше помогал организации Хаматовой.

"Я общаюсь со многими благотворителями. Все говорят о том, что очень тяжелые времена наступили для ее фонда. Перестали выделяться деньги, благотворители ушли. Дело, которым она занималась всю жизнь, сейчас в довольно сложном состоянии из-за ее отъезда", - сообщила телеведущая в своем YouTube-шоу "Осторожно: Собчак".

Сама актриса на связь не выходит и не дает комментариев о фонде. В Латвии у Чулпан совсем другие заботы. Она старается построить карьеру в Европе.

Ранее Егор Бероев сообщил, что своим побегом Хаматова "сильно подставила всю систему благотворительности" в России. "Она подставила доверие людей, доверие бизнеса к благотворительности. Нам просто перестали давать деньги, мы сейчас испытываем большие сложности", - говорил артист.

Звезда фильма "Турецкий гамбит" признался, что Хаматова сама до конца не поняла и не разобралась, к каким последствиям привели ее действия.