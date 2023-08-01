Предательство, блокада и всенародная любовь: Семейная драма Тети Вали из «Спокойной ночи, малыши!»

На программах, которые вела Тетя Валя, выросло не одно поколение. Фото: Лев ВЕЛИКЖАНИН/РИА Новости

В советское время эту женщину знали в каждой семье. Старшие - как одну из главных красавиц телевидения СССР 1960 - 1970-х.

Те, кто помладше, - как Тетю Валю, добрую бабушку из передач «В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши!». В профессии она достигла всего. Славы, признания, всенародной любви. А вот в личной жизни было далеко не гладко. Поздний ребенок, развод с мужем-дипломатом из-за измены, жуткие обиды выросшего сына и медленное угасание после ЧП в «Останкино». Это была непростая, но яркая жизнь. 1 августа - 100 лет со дня рождения Валентины Леонтьевой.

Училась курить, чтобы перебить голод

Леонтьева - коренная ленинградка. При рождении в метриках было записано: Алевтина Михайловна Торсонс.

Отец, Михаил Григорьевич Торсонс, имел прямые шведские корни. До войны - главбух на Октябрьской железной дороге (а это весь северо-запад СССР, включая линию Ленинград - Москва). Но фамилию Леонтьева, которую позже прославит на ТВ, Валентина в итоге взяла от матери - Екатерина Михайловна тоже работала бухгалтером, но в больнице.

В школьные годы Валя посещала театральный кружок при ТЮЗе. Когда началась война, девушке было всего 17. К началу блокады, когда немцы и финны взяли Ленинград в кольцо, - едва исполнилось 18. Отца мобилизовали в отряд ПВО, но после травмы руки началось заражение крови. Умирал он от крайнего истощения дома, на глазах у родных… Валя и ее сестра Людмила сами вынесли тело, похоронили в братской могиле.

В ту первую блокадную зиму Валя работала сандружинницей - помогала раненым и больным горожанам. И видела, конечно, всякое.

- Много лет спустя Валентина Михайловна рассказывала, как они с сестрой (Людмиле тогда был 21 год, она на три года старше. - Авт.) ходили отоваривать продуктовые карточки: люди умирали от голода прямо в подъездах, унести их зимой было некому и некуда, приходилось просто перешагивать. И это было страшно, - говорит актриса и продюсер Людмила Туева, много лет дружившая с Леонтьевой.

- Вспоминала, как мама научила их с сестрой курить: табак перебивал чувство голода, - дополняет диктор Центрального телевидения Алла Данько. - И, видимо, от блокады у Валентины Михайловны осталась привычка все есть с хлебом. Всенародная любимица, которую обожает вся страна, а любимое блюдо - обычные макароны. Но при этом Валентина Михайловна никогда не поправлялась, всю жизнь была сухощавой, тонкой.

В 1942-м девушек с мамой эвакуировали в Ульяновскую область. Поселок Новоселки, где базировался передовой зерновой совхоз, стал для семьи новым домом.

В 31 год стала диктором

Еще до конца войны, в 1944-м, Валя отправилась поступать в Москву. Сдала экзамены в химико-технологический институт, но учиться не стала - устроилась санитаркой в поликлинику. Вскоре параллельно с работой начала учиться в Оперно-драматической студии имени Станиславского. Окончила ее в 1948-м и уехала по распределению в Тамбовский драматический театр.

Там же, в Тамбове, Валентина вышла замуж. Избранник, Юрий Ришар, был режиссером на радио. В 1950-м пара рванула покорять Москву. Было несладко - съемные квартиры, проблемы с работой, нестыковки в характерах, и брак вскоре распался.

В 60-х Валентина Леонтьева была одной из главных красавиц советского телевидения. Фото: Василий МАЛЫШЕВ/РИА Новости

В конце 1940-х в СССР начали выпускать первые массовые телевизоры - КВН. Это подстегнуло бурную работу над «контентом». Еще в начале 1950-х Центральное телевидение ограничивалось ежедневными передачами строго на Москву, но затем вещание начали распространять и на другие крупные города Союза. Валентина Леонтьева пришла на телевидение в 1954-м. Поначалу - строго за кадр, помощником режиссера. Но в какой-то момент яркую женщину с хорошей речью заметили. Леонтьева успешно прошла конкурс на роль диктора (на тот момент ей уже 31 год) и очень быстро стала одним из главных лиц советского ТВ. Вела «Голубые огоньки», программы о театре, праздничные трансляции.

- Внешность у Валентины Михайловны была не совсем славянская, - говорит Алла Данько. - Тоненькая, с красивыми длинными ногами, шикарная шевелюра. Высокая! Телевидение Валентину Михайловну буквально затянуло. Недаром она потом много раз повторяла: «Я замужем за телевидением». В середине 1950-х телеэкран воспринимали как настоящее диво, чудо. Тогда считалось, что это новый вид искусства. И люди, которые появлялись в эфире, были бешено популярными. Так же как космонавты.

Нью-Йорк и «всехняя мама»

Второго мужа тоже звали Юрой. Юрий Виноградов был дипломатическим работником. Леонтьева в одном из интервью рассказывала, что при первом знакомстве в ресторане мужчина представился англичанином. Проговорили весь вечер через «переводчика» (друга находчивого Виноградова), и только через пару дней позвонил и признался, что это был розыгрыш.

В 1962-м (Валентине Михайловне 38 лет) у пары родился сын Дмитрий. В больницу Леонтьеву увезли чуть ли не со съемочной площадки. И после родов она быстро вернулась на работу.

В конце 1960-х Юрия Виноградова перевели по работе в Нью-Йорк. Несколько лет семья прожила там. Но Леонтьева стремилась вернуться домой, в Союз, потому что там телевидение! Ведущая много раз признавалась, что из-за одержимости работой многое недодавала сыну: с Митей возились няня, отец, бабушка. Она каждую неделю выходила в эфир с детскими программами, разыгрывала сценки с Хрюшей и Степашкой, но при этом никогда не могла себе позволить уложить собственного ребенка. Уезжала на работу, когда Митя еще спал, возвращалась - он уже спал. И так по кругу. Годами.

- Телевидение в каком-то смысле поглотило Валентину Михайловну, а Митя наверняка скучал, - объясняет семейную трагедию Леонтьевой Алла Данько.

Рассказывали, что однажды, увидев очередной мешок с письмами и рисунками, которые шли Тете Вале со всей страны, мальчик воскликнул в обиде: «Ты не моя мама, ты всехняя!»

- Валентина Михайловна все это тяжело переживала. Но всегда думала о сыне. Мы, коллеги, это знали и видели. Эпоха дефицита. Что-то вкусненькое удалось добыть - не себе, а Мите, домой. Валентина Михайловна ведь была высокая женщина. Муж - очень крупный мужчина. И Митя получился настоящий великан. Ему сложно было подобрать одежду или обувь в обычных магазинах. И если Валентина Михайловна ехала выступать на швейную фабрику, старалась заказать что-нибудь для Мити, - говорит Алла Данько.

Молоденькая любовница

Брак Валентины Леонтьевой и Юрия Виноградова распался в середине 1970-х, когда Митя был уже подростком. Супруг, как говорят, почти каждый день выпивал. А однажды телеведущая застала молоденькую любовницу мужа. После этого и ушла.

Сложный период в личной жизни совпал с новой волной популярности. В 1972-м в эфир начала выходить программа «От всей души», которая на долгие годы станет визитной карточкой Леонтьевой. Это был аналог современной «Жди меня» - телевизионщики соединяли людей, которые потеряли друг друга. В 1975 году Леонтьеву награждают за «От всей души» Государственной премией. Это 5 тысяч советских рублей. Если добавить рублей 500, «Жигули» купить можно!

Но при всем при этом…

- Валентина Михайловна рассказывала, что ей очень неловко, когда ее узнают на улицах, а еще хуже - в магазине. Поэтому в холодное время старалась надеть какую-нибудь большую шапку, чтобы скрыть лицо, - вспоминает Алла Данько. - Однажды пришла в магазин, стоит в очереди, а ее, несмотря на всю конспирацию, все равно узнали! Люди стали предлагать Леонтьевой пройти к прилавку без очереди. А ей стало жутко неудобно. Валентина Михайловна спешно ушла. Это такое воспитание.

Трагедия на шпильках

В 1990-е все начало рушиться. Передачи, которые вела Леонтьева, закрылись. Ничего нового вести не предлагали. Отдел дикторов Центрального телевидения расформировали. Жуткое время. Денег нет.

- Мы познакомились в 1991 году, когда я начала организовывать выездные концерты программы «От всей души» на различных предприятиях, - рассказывает Людмила Туева. - Время было голодное. И для Валентины Михайловны это было хорошим подспорьем. Она ведь не одна жила, с Митей.

Сыну на тот момент уже около 30 лет. Он пытался учиться в институте (бросил), недолго работал осветителем на телевидении (ушел). Словом, типичный человек в поисках себя.

- Валентина Михайловна иногда шутила: ты мне там в смете побольше гонорар напиши! - смеется Туева. - А я бы и рада, но смета ведь заранее утверждена заказчиком, увеличить никак нельзя.

На пришедшем вместо ЦТ канале ОРТ место для нее все-таки нашли.

- Из дикторов в штате оставили только Валентину Михайловну и Игоря Леонидовича Кириллова, - вспоминает Алла Данько. - Валентина Леонтьева, которой было уже за 70, стала консультантом, у нее был свой рабочий кабинет. Дома было не так уж отрадно. А на работе она по-прежнему в почете.

Даже в солидном возрасте Валентина Михайловна сохраняла фигуру и продолжала держать стиль - на девятом десятке лет носила туфли на шпильках.

- Где-то на лестнице в «Останкино» Валентина Михайловна оступилась на каблуках, упала, сломала шейку бедра, ударилась головой, - вспоминает Людмила Туева.

Несколько недель в больнице. Осложнения. И крайне нерадужные прогнозы врачей: ну что вы хотите, женщине уже 81 год!

Тогда же пошли слухи, что некоторые травмы Леонтьевой - последствия избиения. Мол, ее Митя (мужчине на тот момент уже 42 года) начал распускать руки. Близкие друзья семьи считают, что такого не было.

- В больнице она часто не могла вспомнить, как кого зовут, - рассказывает Алла Данько. - Я спрашивала: «Валентина Михайловна, вы меня помните?» Она уверенно отвечала: «Ты - наша!» В смысле, что тоже с телевидения. Но имени не помнила. С другими коллегами тоже так было. Нам, слава богу, удалось устроить Валентину Михайловну на реабилитацию. Приехали родные из Ульяновска…

В Новоселках после эвакуации из блокадного Ленинграда осталась жить старшая сестра Людмила. Она предложила, чтобы Валя переехала к ней. Митя согласился с условием, что из маминой комнаты вывезут все ее вещи и мебель. Договорились, что так будет правильно: в новой квартире должна быть привычная для телеведущей обстановка.

- Речь шла о том, что Валентина Михайловна уезжает на год-два. В Новоселках старшая сестра Людмила Михайловна, две племянницы. Администрация совхоза выделила для перевозки вещей «КамАЗ». Я выкупила ей целое купе, чтобы ее никто не беспокоил. К ней домой, на Большую Грузинскую, приехала с тортом, пили чай, и я понимала, что никогда больше вживую Валентину Михайловну не увижу. Я потом созванивалась с одной из племянниц, узнавала новости. Переезд в Новоселки был правильным решением. Родные окружили ее заботой и подарили ей три года жизни!

Для Леонтьевой сняли однокомнатную квартиру в том же доме, где жила сестра. 20 мая 2007 года всеми любимая Тетя Валя скончалась в Новоселках от последствий пневмонии. В возрасте 83 лет.

Сын на похороны не приехал

С похоронами получилось некрасиво. Митя на них не приехал!

Да и за эти три года Дмитрий Виноградов в Новоселки навестить маму ни разу не сподобился. В одном из своих последних интервью телеведущая жаловалась: «Говорит, что не может приехать, потому что денег нет». Сам мужчина позже объяснял журналистам, что у него сложились очень плохие отношения с маминой родней.

Единственный сын Валентины Михайловны Дмитрий Виноградов не приехал на ее похороны. Фото: Канал «Россия 1»

- Когда мы похоронили Валю, я звонила Мите: «Почему ты не приехал?!» А он ответил, что не собирается участвовать в «театрализованном представлении похорон», - рассказывает Людмила Туева. - Говорят, потом Митя все-таки однажды добрался до кладбища, посещал могилу мамы.

Позже единственный наследник продал мамину трехкомнатную квартиру на Большой Грузинской улице (см. «А еще был случай») и уехал из Москвы. Построил дом где-то на окраине Подмосковья. Женился в 45 лет. По слухам, супруга - француженка. У пары родился сын, который бывает у отца наездами.

В 2012 году Виноградов внезапно стал художником-авангардистом, пишет картины. Мы много раз пытались связаться с Дмитрием, но он нам не ответил.

Наследник звезды экрана стал художником и пишет абстрактные картины. Фото: © Gallerix

- Митя, конечно, своеобразный человек, - резюмирует Людмила Туева. - Но одно я могу сказать точно: если бы Митя не любил маму, он никогда бы своего сына в ее честь Валентином не назвал.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Жаль, что ты не моя дочь»

Последний московский адрес Валентины Леонтьевой - Большая Грузинская улица, 39. Кирпичная 13-этажка была построена в 1980 году и в те времена считалась элитным домом. Здесь жили многие деятели искусства, спорта, науки, партийные работники. Бывшая квартира телеведущей - трешка на четвертом этаже площадью около 100 метров.

Пожалуй, самым известным соседом Тети Вали был актер Олег Борисов, он же главный герой - журналист в «Дайте жалобную книгу». На стене дома висит табличка, посвященная артисту. А вот Валентину Михайловну Леонтьеву, которая покинула многоэтажку без малого двадцать лет назад, здесь почти и не помнят.

В этом доме на Большой Грузинской улице телеведущая жила с 80-х годов. Фото: Александр РОГОЗА

- Я слышала, что она здесь жила, да, - говорит консьержка. - Но с тех пор состав жильцов в доме очень сильно изменился. Многие квартиры по несколько раз перепроданы. Например, квартира Леонтьевой, насколько я знаю, как минимум дважды.

Однако нам удалось отыскать одну из соседок, которая телевизионную Тетю Валю еще застала. Женщине чуть за сорок.

- Я иногда встречала ее гуляющей во дворе. Тут неподалеку есть сквер, там Леонтьева периодически бывала. Я тогда ребенком была, но, конечно, видела ее по телевизору. Поэтому, хоть мы были и незнакомы, я с ней здоровалась. Тетя Валя приветливо улыбалась и здоровалась в ответ. Однажды она сказала: «Ты такая прекрасная девочка, жаль, что ты не моя дочь…» Почему она так сказала? Возможно, мечтала о большой семье? Я не знаю.

ТАЙНА СЕМЕЙНОГО ПРОКЛЯТИЯ

«Я просто захотел, чтобы они все умерли»

В одном из своих редких интервью Дмитрий Виноградов заявил, что наложил проклятие на своих ульяновских родственников и они начали умирать один за другим.

Почему он вообще ополчился на родню? Якобы был уверен, что у старшей сестры мамы и ее детей корыстные интересы. Судя по всему, считал, что после переезда в Новоселки маму «обработают» и она перепишет на ульяновских свою долю в квартире на Большой Грузинской. (По данным «КП», Дмитрий и Валентина Михайловна владели равными долями по 50%.)

«Им нужна была «бензоколоночка», чтобы купоны стричь», - заявил Виноградов на шоу «Пусть говорят». А потом разоткровенничался:

«Всякий, кто говорит плохо обо мне и моей матушке, рано или поздно с ним что-то происходит. Как-то я рассердился, а наутро мне позвонили и сказали, что два родственника ушли в лучший мир. Там была автокатастрофа. Более того, через год ушла сама Галя (племянница Леонтьевой, которая за ней ухаживала. - Авт.). Я просто захотел, чтобы они все умерли. И проклял их. Сказал, что это больное ульяновское колено не доживет. И они пошли как доминошки сыпаться».

По хронологии было так. Уже после смерти Валентины Леонтьевой в 2007-м трагически погибли муж и сын ее племянницы. Затем - сама племянница. В 2012-м - старшая сестра Валентины Михайловны Людмила.

Сама Валентина Михайловна, еще живя на Большой Грузинской, подозревала, что «в комнате Мити какая-то странная аура».

- Я однажды там ночевала! Причем на Митиной кровати, - рассказала «КП» Людмила Туева. - Его не было дома, а Валентина Михайловна попросила: «Ты не могла бы в этой комнате переночевать? А то, когда я закрываю там собаку, она начинает выть». В общем, она считала, что с комнатой что-то не так, и просила проверить. Я согласилась. Перекрестила комнату несколько раз и ничего этакого не почувствовала, ничего плохого мне не снилось.

- Вы верите, что проклятие Виноградова существует?

- Нет. Не верю. Просто совпадение - череда смертей.