Коллеги певицы: После того, как Надежда Бабкина купила молодому фавориту квартиру, сын с ней не разговаривает

Надежда Бабкина давно не появляется в свете со своим гражданским мужем, певцом Евгением Гором. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Надежда Бабкина давно не появляется в свете со своим гражданским мужем, певцом Евгением Гором. Музыкант моложе певицы на 30 лет, но это не помешало их союзу просуществовать более двадцати лет. По словам приятеля Бабкиной историка моды Александра Васильева, Надежда Георгиевна давно рассталась с Гором. Более того, у артистки появился новый возлюбленный.

- Ей надо содержать театр, кормить внуков. У нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем, - рассказал журналистам Васильев.

«Он мой большой друг»

Сергей Рябов и правда весьма хорош собой. 32-летний фигурист, а ныне заместитель директора театра «Русская песня», как говорят, с первых минут знакомства покорил Бабкину. Надежде Георгиевне пришлись по вкусу его обаяние и интеллигентность. В театре королевы русской песни уже вовсю обсуждают новый роман певицы.

Сергей приехал в столицу из Волгограда, участвовал в известных ледовых шоу, а потом, после серьезной травмы, стал заниматься пиаром. Через своего товарища (тогдашнего руководителя театра Бабкиной Антона Собянина) Рябов познакомился с певицей и вскоре занял в команде звезды место своего приятеля. А главное, по словам окружения, завоевал особое место в сердце Надежды Георгиевны.

Правда, как только появились слухи о романе певицы и ее помощника, Бабкина их кокетливо отрицала.

- Сергей - мой помощник, мой большой друг. К счастью, как и я, он с улыбкой принимает все кривотолки и, будучи профессионалом своего дела, понимает, что любой шум вокруг артиста - это признак бесконечного интереса к нему, - говорила певица репортерам.

Сергей вторил своей начальнице:

- У нас постоянно съемки, фотосессии, программы на телевидении, куда мы приезжаем вместе. И я только счастлив, что приписали меня, она роскошная женщина. Значит, я не настолько уж плох, - оправдывался перед журналистами Рябов.

Молодой друг Бабкиной Сергей Рябов - бывший фигурист, обладатель атлетичной фигуры. Фото: СОЦСЕТИ

Двушка на проспекте Мира

Между тем, похоже, Надежда Георгиевна и правда души не чает в Сергее. Сотрудники театра «Русская песня» рассказали нам любопытные детали общения певицы и ее помощника.

- Говорят, Надежда Георгиевна купила Рябову квартиру в Москве в районе проспекта Мира. Обошлась ей эта покупка в 47 миллионов рублей, - поделились с «Комсомолкой» артисты театра Бабкиной. - Она оплатила и ремонт этой двушки. На это, по слухам, ушло еще 10 миллионов рублей. Как только про эти траты узнал сын Бабкиной Данила, перестал с мамой разговаривать.

А пока в театре строят персональный кабинет для Сергея Рябова. Забрали у артистов театра две гримерки, делают из них «гнездо» для него. Артистам гримерок теперь не хватает, но Бабкина разводит руками: «Сергею Михайловичу нужен кабинет».

По словам сотрудников театра, новый фаворит артистки зарабатывает немалые деньги.

- Почти полмиллиона рублей в месяц Сережа якобы получает, - сообщили «КП» артисты Бабкиной. - Рядом с ним Надежда Георгиевна расцвела. Посмотрите, как она постройнела, как модно стала одеваться. Сережа следит не только за делами ее театра, но и за стилем Бабкиной. Они в последнее время неразлучны - вместе на работе и на отдыхе.

КСТАТИ

«Он не альфонс!»

Бывшему гражданскому мужу звезды тоже не раз доставалось от журналистов: таблоиды уверяли, что у Евгения Гора к Бабкиной чисто материальный интерес. Надежда Георгиевна всегда его защищала. По словам певицы, Гор прилично зарабатывает - он пишет музыку и тексты песен, так что совершенно не нуждается в ее деньгах.

- Часто я слышу, что наш роман - это рекламный ход, что Евгений - альфонс. Судачили, что Бабкина нашла себе мальчика и тащит его. При этом никто не говорит о том, что у Жени мощное музыкальное образование, что он очень одаренный парень, знающий в совершенстве три иностранных языка, что он пишет потрясающую музыку, - рассказывала Бабкина «Комсомолке».

Евгений не раз предлагал певице руку и сердце, но она не захотела связывать себя узами официального брака.

В ТЕМУ

"Смотрит влюбленными глазами": 73-летняя Надежда Бабкина бросила мужа ради нового фаворита

Надежда Бабкина очарована молодым фаворитом Сергеем Рябовым (подробности)