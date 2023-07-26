Десятки девушек пожаловались на хирурга Хайдарова после "силиконового скандала": адвокат рассказала о неожиданном повороте истории

Отвечая на нападки подписчиков, Хайдаров назвал в соцсетях Славу и Успенскую «вымогательницами». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Скандал со Славой и звездным хирургом Тимуром Хайдаровым получил новый поворот: после огласки певице и ее адвокату Елене Сениной стали писать другие женщины, которые, по их словам, тоже пострадали от рук врача. Кроме того, Елена Сенина рассказала KP.RU, что Тимур Хайдаров сам предлагал Славе компенсацию.

«Тимур Хайдаров сам предлагал компенсацию певице Славе, но потом перестал выходить на связь. Общались мы на эту тему и с его женой Светланой, которая является директором клиники. Почти договорились, но затем они пропали. Кроме того, Тимур хотел сам переделать Славе грудь, но хорошо, что она отказалась, потому что потом нам писали девушки, жаловались, что переделывали у него по 4-5 раз, но желаемого результата не добились», — рассказала KP.RU Елена Сенина.

По словам адвоката, триггером в этой истории выступил комментарий самого Хайдарова в соцсетях. Отвечая на нападки подписчиков, он назвал Славу и Успенскую «вымогательницами», чего они уже стерпеть не смогли.

«Любовь Успенская вообще о нем не вспоминала, — продолжает Сенина. — Отмечу, что Любовь Успенская и Слава — не артистки-однодневки, они глыбы отечественного шоу-бизнеса, которые не занимаются судебным экстремизмом, а всю жизнь поют и работают. И если ему не нравится критика, которую они обязаны были высказать, как публичные личности, чтобы не вводить людей в заблуждение, то это его психологические проблемы».

Что с врачебной тайной?

Елена Сенина рассказала KP.RU, что она от имени своих клиентов запросила у клиники Хайдарова медицинские и платежные документы, а также видеозаписи операций, но пока не получила ответа.

«Параллельно мы обратились с заявлениями по проверке клиники и конкретных операций в связи с многочисленными обращениями граждан и в Росздравнадзор, и в министерство здравоохранения, и в прокуратуру. Мы написали обращение самому Хайдарову, чтобы он опроверг сведения, несоответствующие действительности. Обратились с заявлением о клевете (Хайдаров назвал Славу и Успенскую вымогательницами) в полицию и прокуратуру. Также мы подали заявление по поводу программы на НТВ, в которой он дал интервью, где разгласил медицинскую тайну операции Любови Успенской», — поделилось с KP.RU адвокат.

Елена Сенина. Фото: Личный архив

Помимо этого, Сенина запросила документы об образовании Тимура Хайдарова в Рособрнадзоре Узбекистана и России и обратилась в медицинские ассоциации, в которых состоит врач, с просьбой оценить корректность его действий.

Жалоб много

«К нам поступают многочисленные обращения у девушек, которые оперировались у Хайдарова, и недовольны. Они пишут в соцсетях мне, певицам, их директорам. Сейчас сформировалась инициативная группа из пострадавших, как они себя обозначают — в количестве 30 человек. И это число растет. В настоящее время мы создаем общий чат, где все делятся своими историями. И я бы сказала, что случаи Славы и Успенской — это еще цветочки».

По словам Елены Сениной, Слава и Любовь Успенская теперь точно не готовы отступать, так как чувствуют огромную ответственность перед людьми.

«Публичное заявление Славы о том, что она недовольна результатом, и вся эта история, к которой подключилась и Любовь Успенская — все это дало людям надежду, что это не какой-то модный хирург, которого все прикроют, и судиться и разбираться с ним бесполезно, а что справедливость может восторжествовать. Мы чувствуем ответственность за простых людей, которые нам доверились», — рассказывает KP.RU Сенина.

Елена Сенина неоднократно подчеркнула, что Слава и Любовь Успенская будут действовать честно и только по букве закона.

«Если после всех многочисленных проверок выяснится, что Тимур Хайдаров абсолютно чист, и никаких нарушений нет, то мы об этом публично объявим», — подытожила Елена Сенина.

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