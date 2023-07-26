В России берут под строгий контроль препараты для абортов: что изменится для женщин

Самостоятельный прием препаратов для прерывания беременности без посещения больницы и наблюдения врача может вести к рискам осложнений и даже к смерти. Фото: Shutterstock

Минздрав России опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности мизопростол и мифепристон в список лекарств, которые подлежат предметно-количественному учету. При этом Росздравнадзор сообщает, что ведомством уже заблокированы более тысячи сайтов, на которых строго рецептурные препараты продавали без предписания врача, что называется из-под полы. Почему за лекарствами для абортов на ранних сроках понадобился особый контроль и чем это обернется для женщин, которые решили прервать беременность, KP.RU разбирается вместе с экспертом, врачом – гинекологом.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ?

Лекарства, которые находятся в списке предметно-количественного учета, регистрируются в специальных журналах. В основном, это лекарства, в состав которых входят сильнодействующие яды, психотропные и наркотические составляющие из перечня Минздрава. Туда предлагают вписать два средства, которые используют для прерывания беременности, мизопростол и мифепристон, мотивируя это тем, что в аптеках случается так, что эти строго рецептурные препараты отпускаются без рецепта. Последние проверки Росздравнадзора показали, что лекарства можно было достаточно легко приобрести и по интернету.

ПОЧЕМУ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ БЕРУТ ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ?

Самостоятельный прием этих лекарств без посещения больницы и наблюдения врача (а принимать их надо именно в условиях медучреждения и под контролем медиков) может вести к рискам осложнений и даже к смерти, если у женщины окажется аллергия, или недиагностированная внематочная беременность, например.

При этом средства для экстренной контрацепции, которые принимают после незащищенного полового акта, документ не затронет. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, новый приказ «не нарушает права женщин», а имеет целью заботу о женском здоровье.

ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ ИНИЦИАТИВА МИНЗДРАВА ДЛЯ ЖЕНЩИН И ЧТО ЭТО ЗА ЛЕКАРСТВА?

Препараты мизопростол и мифепристон используются в схемах для прерывания беременности на ранних сроках, рассказала KP.RU врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по учебно-методической работе МАСЦ ИАМ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ольга Луценко.

Механизм действия мизопростола связан с сокращением матки и расслаблением шейки матки, что приводит к изгнанию плодного яйца. Мифепристон же влияет на рецепторы прогестерона – гормона, который необходим для поддержания беременности.

- Данные препараты отпускаются исключительно по рецепту врача, однако, в жизни мы наблюдаем негативную тенденцию, связанную с доступностью этих лекарственных средств вследствие альтернативных путей, - говорит врач акушер – гинеколог Ольга Луценко. - Медикаментозный аборт не является психологически легким событием для женщины и зачастую, принятие данного решения носит под собой поспешный характер. Именно поэтому разработан особый протокол медикаментозного прерывания беременности, который включает в себя «время тишины» в течение, как минимум, 48 часов. В этот период женщина должна пройти консультацию у психолога, чтобы принять единственное верное для себя решения и избежать фатальной ошибки. Имея возможность получения данных средств без контроля и помощи врача, женщина лишает себя права на осуществление выбора.

Нередко в практике бывает ситуация, когда женщина решает сохранить беременность уже после принятия лекарств, и возникает масса трудностей и переживаний в отношении благополучного рождения здорового ребенка, поделилась доктор.

- Кроме того, в жизни возникают ситуации, когда эти лекарственные средства используются не по показаниям, либо вне соблюдения необходимых дозировок и схем, без учета противопоказаний, что неминуемо ведет к возникновению осложнений, вплоть до гибели пациенток, - говорит Ольга Луценко. – Прием мифепристона и мизопростола должен осуществляться исключительно под контролем врача, чтобы в случае возникновения нежелательных эффектов, таких как обильное кровотечение, доктор мог оказать необходимую помощь и не потерять драгоценное время.

ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО БЕРЕМЕННОСТЬ НА РАННИХ СРОКАХ ТЕПЕРЬ НЕ ПРЕРВЕШЬ?

При включении данных лекарственных средств в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, женщины смогут получать медицинскую помощь на тех же основаниях, что и сейчас - с соблюдением имеющегося протокола по прерыванию беременности, считает врач. Разница в том, что избавиться от нежелательного плода в домашних условиях теперь будет невозможно.