Минздрав опубликовал проект об учете препаратов для прерывания беременности

Минздрав опубликовал проект о препаратах для прерывания беременности, подлежащих учету Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство здравоохранения России опубликовало приказ о внесении средств для прерывания беременности в список препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Таким образом ведомство планирует пресечь практику отпуска данных препаратов без рецепта.

Согласно проекту, в четвертый раздел перечня препаратов, подлежащих ПКУ будут внесены лекарства, содержащие в своем составе мизопростол и мифепристон. В комментарии к проекту указано, что прием подобных препаратов с целью прерывания незапланированной беременности несет риски осложнений и даже может привести к смерти.

Напомним, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что ведомство выступает за ограничение продажи препаратов для прерывания беременности. Он подчеркнул, что подобные лекарственные средства должны находится под жестким контролем.

Сайт KP.RU проводил опрос среди своих читателей: 21 процент опрошенных считает, что прерывание беременности можно проводить исключительно в государственных клиниках, а 16 процентов и вовсе предлагают запретить подобные процедуры в стране.