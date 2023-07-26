"Надоел уже культ красоты и молодости": Две трети россиян почти ничего не делают, чтобы выглядеть лучше

Две трети россиян почти не прилагают усилий, чтобы выглядеть красивее и моложе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Силиконовый скандал» из-за неудачной пластики потряс российский шоу-бизнес. Неудачная операция на груди певицы Славы всколыхнула жаркие обсуждения процедур красоты в сети. Оказалось, что большинство знаменитостей ложились под нож хирурга, а многие и не один раз. Сайт KP.RU решил провести свой опрос и узнать, а как за собой ухаживают обычные россияне, стараются ли они сохранить молодость и красоту.

Как оказалось, почти две трети населения не делают ничего. 30% опрошенных ответили, что предпочитают просто стареть красиво и естественно, а еще 36% добавили, что просто мажутся самым обычным кремом и ни к каким процедурам красоты не прибегают.

«Надоел уже культ красоты и молодости. Живите достойно, старейте достойно. Ничего нет прекраснее доброты», - мудро отмечает участница опроса.

«Сколько ни вкладывай денег в свое тело, годы не вернешь», - рассуждает другой.

А вот треть населения все же старается ухаживать за собой, стремится хорошо выглядеть и держать себя в тонусе. Так, 13% опрошенных рассказывают, что используют разнообразную качественную косметика: крема, маски, сыворотки, чтобы сохранить свежий вид.

9% опрошенных верят, что красота идет изнутри, поэтому вместо процедур омоложения предпочитают просто вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом.

К различным косметическим процедурам прибегают оставшиеся 12% участников исследования. 5% говорят, что делают уколы красоты и разглаживают морщины. Еще 4% посещают косметолога и делают различные омолаживающие процедуры.

2% россиян верят в эффект омолаживающих массажей и только 1% обращаются к пластическим хирургам, чтобы выглядеть моложе и красивее.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,9 тысячи человек.