Убийство Джона Кеннеди, инопланетяне и Советский Союз: обнаружена таинственная связь

«Тарелки» пролетели мимо окна вагона, в котором ехали американцы –«трое надежных свидетелей», как их назвали Фото: Shutterstock

Сообразили на троих

Мало кто знает, но в США планомерно предают огласке документы, которые так или иначе имеют отношение к убийству президента Джона Кеннеди. К этому обязывает законодательный акт, принятый еще в 1992 году.

Предполагалось, что весь массив информации по «убийству века» станет достоянием широкой общественности к 2017 году, но не получилось. Процесс притормозили – сначала Трамп, потом и Байден. Хотя и не остановили. С апреля 2023 года Национальное управление архивов и документации (The National Archives and Records Administration) публикует новые порции – уже рассекречены более 2600 документов. По слухам, засекреченными остаются еще 4684 штуки.

На днях пытливые журналисты, разбираясь в обнародованных бумажках, и наткнулись на донесение о «летающих тарелках». Спрашивается: зачем его «подшили» к делу? Какое отношение оно имело к убийству?

Есть простое объяснение: в донесении упомянуты люди, замешанные в деле. А именно агент ЦРУ Рубен Эфрон (Rueben Efron) и Ричард Рассел (Richard Russell) - сенатор-демократ от Джорджии.

Агент потом тайно читал письма Ли Харви Освальда (Lee Harvey Oswald) – предполагаемого убийцы Кеннеди, за которым, как выяснилось, ЦРУ следило еще до убийства. Сенатор входил в комиссию (Warren Commission) по расследованию убийства – допрашивал жену Освальда Марину (Marina Oswald).

Конспирологи в простоту не верят. Да и само донесение, мягко говоря, не позволяет. Уж слишком необычны обстоятельства, при которых оно было получено

Дело давнее. Произошло 5 октября 1955 года – аж за 8 лет до убийства Кеннеди – в восьмом часу вечера. Агент ЦРУ, сенатор и примкнувший к ним подполковник американской армии Э.У. Хэтэуэй (Lieutenant Colonel E. U. Hathaway) ехали на поезде по территории Советского Союза в направлении Черного моря со стороны Каспийского. Что они там делали такой странной компанией, не известно.

Не доезжая Кази-Магомеда – административного центра Аджикабульского района Азербайджана, примерно через 10 минут после того, как поезд миновал станцию Алят – это почти на берегу Каспийского моря, американцы увидели из окна вагона две «летающие тарелки». Именно так они назвали аппараты в форме гладких дисков с утолщениями посередине, которые медленно вращались, рассыпая «искры и пламя» и светя чем-то, похожим на прожекторы.

Диски неторопливо поднялись на высоту около дух километров (6000 футов) и, резко набрав скорость, полетели горизонтально в северном направлении. Место, из которого они стартовали, находилось в двух-трех километрах к югу от наблюдателей.

Как отмечено в донесении, «советские железнодорожники (Soviet train men) пришли в возбуждение, опустили шторы и запретили выглядывать из окон».

В заключении написано: «американские наблюдатели твердо уверены в том, что видели «летающие тарелки» (flying saucers).

Донесение военного атташе США о наблюдении НЛО в СССР.

Окончание донесения.

Добравшись через несколько дней до американского посольства в Праге – через Баку, Днепропетровск и Киев - агент, сенатор и подполковник доложили обо всем военному атташе Томасу С. Райану (Thomas S. Ryan). Тот составил донесение, которое оставалось секретным 68 лет.

В чем причина длительного молчания, можно только гадать. Но то, что документы о наблюдении «летающих тарелок» оказались в одной папке с документами об убийстве Кеннеди, весьма подозрительно. Вдруг древние байки о том, что «его убили из-за инопланетян», все-таки не совсем фантастика? Кстати, сегодня им прибавили правдоподобия не только рассекреченные документы, но и некоторые сенсационные признания.

Внеземная тайна: второе пришествие

Трудно поверить в то, что в 1955 году советские авиастроители изготовили летательные аппараты, соответствующие описаниям американских очевидцев. А с помощью инопланетян могли. Если, конечно, те два диска не прилетели откуда-нибудь из-за бугра.

О чем речь? О том, что некие невероятно секретные подразделения на Земле то ли сотрудничают с пришельцами, то ли без спроса подбирают и восстанавливают их разбившиеся «тарелки».

Бред? Не совсем – к примеру, американцы так не считают. Несколько очень серьезных людей – сенаторов – инициировали специальное расследование и слушанья в Конгрессе: проверяют недавнее сенсационное признание некого Дэвида Груша (David Grusch) – ветерана американской разведки. Он-то как раз и утверждает, что в США, по крайней мере, давно занимаются так называемым обратным проектированием. То есть, восстанавливают «транспортные средства нечеловеческого происхождения» - поврежденную технику пришельцев. А попутно изучают их самих.

Дэвид Груш шокировал мировую общественность своими откровениями. Фото: Кадр видео

Из признаний отставного разведчика следует, что у властей есть и сами «тарелки», и тела пилотов-инопланетян, которые погибли в авариях.

«Ну, естественно, - заявлял Груш, - когда вы восстанавливаете что-то, что либо приземлилось, либо разбилось, иногда вы сталкиваетесь с мертвыми пилотами, и, как бы фантастически это ни звучало, это правда».

В правительстве, естественно, всё отрицают. Не без помощи NASA, которое «не находит фактов, подтверждающих, что внеземной разум имеет отношение к НЛО».

«Они продолжают говорить, что этих инопланетян не существует, но при этом постоянно блокируют попытки разобраться, сетует конгрессмен Тим Берчетт (Tim Burchett). - Пентагон не дает допросить свидетелей. NASA отказалось от нас».

Уфолог-разведчик Милтон Уильям Купер – автор версии о причастности инопланетян к убийству Кеннеди. Фото: Кадр видео

Более 30 лет назад практически о том же самом говорил известный американский чудак, бывший сотрудник спецслужб Милтон Уильям Купер (Milton William Cooper) – его застрелили полицейские в 2001 году. Оказал сопротивление при задержании – «за регулярные угрозы соседям, по официальной версии. Тогда он уже «работал» уфологом, вещал из собственной радиостанции.

Одно время Купер служил в разведгруппе штаба Главнокомандующего Тихоокеанским флотом США на Гавайских островах. И, по его словам, видел множество секретных документов, относящиеся к деятельности пришельцев.

Из документов разведчик узнал, что у немцев – еще до войны – была разбившееся «тарелка», которую держали на секретном полигоне Пенемюнде (Heeresversuchsanstalt Peenemünde) – там, где Вернер фон Браун вскоре создал первую в мире баллистическую ракету Фау-2.

Купер рассказывал: «Американцам, прибывшим в Пенемюнде, попали в руки некоторые документы и металлические предметы с внеземного корабля…Русским также досталась часть документов, некоторые специалисты и кое-какие предметы».

По сведениям Купера, «… мы имеем не только корабли инопланетян, на которых мы летаем, но и корабли, которые мы построили, используя технологию захваченных кораблей пришельцев. Таким образом, некоторые из НЛО, о которых сообщают очевидцы из США и, возможно, других стран, управляются американскими летчиками…»

Уфолог с разведывательным прошлым уверял, что американские военные с 1962 года вели проекты под названием «Красный свет» и «Страна мечты» с целью поднять в воздух не сильно поврежденные «тарелки» из числа приземлившихся или разбившихся на территории США.

А при чем тут Кеннеди? По версии Купера, президент узнал не только о контактах с пришельцами, но и о способе тайного финансирования работ по освоению инопланетной техники. Якобы, посвященные в секретные дела чиновники добывали деньги за счет продажи наркотиков. Кеннеди собирался обо всем рассказать народу и конгрессу. А заодно и пресечь подпольную наркоторговлю. За это его и убили.

Некоторые уфологи предполагают, что сами инопланетяне Кеннеди и «заказали».

Подробности в нашем материале.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Жертва заговора

Джон Фитцджеральд Кеннеди был убит утром 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Более 70 процентов американцев до сих пор не верят, что его застрелил маньяк-одиночка Ли Харви Освальд. И подозревают некий заговор.

В 1962 году по США мощно прокатились слухи о том, что Кеннеди встречался с пришельцами. С официальным опровержением, похожим, правда, на шутку, тогда выступил вице-президент Линдон Джонсон:

«Что касается сатурнианского корабля, приземлившегося на базе ВВС. Этот слух попросту ни на чем не основан. У нас нет закона, который бы пресекал распространение подобных красочных вымыслов. Альтернативой было бы введение цензуры, ограничивающей свободу слова, что принесло бы больше вреда, чем пользы».

КСТАТИ

Убийца 35-го президента США все-таки был один?

Несколько лет назад научный журнал Heliyon обнародовал результаты кропотливого исследования, которое должно было бы развеять сомнения американцев. Его провел доктор Николас Нэлли (Dr. Nicholas Nalli) из I.M. Systems Group (IMSG) — корпорации, специализирующейся на сложных расчетах и математическом моделировании динамических процессов. В статье под названием Gunshot-wound dynamics model for John F. Kennedy assassination ученый доказывает: в американского президента стрелял один человек. Никто иной, как Ли Харви Освальд (Lee Harvey Oswald), которому, собственно, и было предъявлено обвинение. Нэлли пришел к столь «неожиданному» выводу, изучив движение пули, которая пробила голову Кеннеди. По сути, смоделировал то, как она это сделала. И «увидел» откуда эта пуля прилетела.

Схема движения кортежа Кеннеди и окно, из которого стреляли.

Доводы исследователя и видео самого убийства в нашем материале.