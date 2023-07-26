Мария Захарова: Африка сказала решительное «нет» Западу, который пытался записать ее к себе в антироссийские союзники

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

«У нас в дипломатии много львов»

…- Мария Владимировна, здравствуйте, это ваш поклонник с Радио «Комсомольская правда» Александр Гамов.

- Здравствуйте.

- Я нашел эти фотографии, где Мария Захарова с львенком Русланом. Это очень актуально. В Санкт-Петербурге начинается второй саммит «Россия – Африка». Что это за история, откуда в МИДе взялся львенок?

Фото: t.me/goncharovVladislav_ru

- У нас, мне кажется, в дипломатии много львов. (смеётся)

Это, действительно, случайное совпадение.

Александр, дело в том, что должен был прийти в МИД Эдгард Запашный.

И, когда мы договорились о встрече, как раз по вопросам международного гуманитарного сотрудничества, я в шутку спросила: «Ты с тигром придешь?» Потому что на всех фотографиях он всегда со своими подопечными.

Но, оказалось, что Эдгард воспринял это все более чем серьезно, и для нас стало большим сюрпризом, когда он пришел со львом.

Правда, это был маленький львенок.

Такое совпадение, но, возможно, оно и символичное. Потому что вы меня как раз поймали по дороге в Санкт-Петербург на саммит «Россия – Африка», где сейчас собирается огромное количество экспертов, специалистов, представителей ведомств, бизнеса, журналистов.

Потому что, действительно событие очень важное.

Я бы здесь даже отметила не столько его протокольную часть, хотя это важнейшее логистическое мероприятие, и надо отдать должное протокольщикам, которые очень долго выстраивали всю логистику.

Конечно, самое главное – содержание, а оно будет действительно богатым.

- Кстати, и ещё о львёнке Руслане. А вы к министру его не водили?

- Честно говоря, нет (смеется). Он у нас знакомился с департаментом информации и печати, львенок Руслан.

- У него все впереди.

- Пытался провести мастер-класс - по поводу того, как надо угрожать, вставать на папки и грозно рычать. Хотя ему всего два месяца, но он это уже делает профессионально.

- Нашёл кого учить. (смеюсь)

- Хотя, да, я с вами согласна, еще неизвестно, кто кого учил огрызаться (смеется).

- Это всем понятно.

Некорректный вопрос по пути на саммит «Россия - Африка»

…- После саммита «Россия – Африка» в Сочи в 2019-м мы списали африканским странам 20 миллиардов долларов долгов. Это были еще советские долги или какие? И мы тогда прогадали или нет? Или вопрос некорректный - тем более, когда Мария Захарова находится по пути на саммит «Россия – Африка»?

- Я думаю, что он в любом случае некорректный - с точки зрения подсчетов. Потому что нельзя разделять советский и российский периоды сотрудничества с африканскими странами. Знаете, я обращу ваше внимание на интервью посла по особым поручениям МИД России господина Озерова, он сегодня его дал, оно опубликовано на нашем сайте.

Господин посол сказал о том, что Советский Союз много сделал не только для освобождения стран Африки и Азии от колониального гнета… Но и оказывал политическую и экономическую поддержку молодым правительствам этих стран, помогая, буквально с нуля, создавать собственную экономику.

И - выстраивать системы образования, здравоохранения, добиваться возвращения утраченных природных, культурных богатств и ценностей.

А Россия - как продолжатель Советского Союза - также придерживается этой линии.

Понимаете, нужно же смотреть глубже, шире и видеть не только такое ежедневное поступательное развитие событий, но и - перспективу.

И тот уровень поддержки, который мы сейчас имеем от африканских государств (а это государства с большим населением, с очень хорошими темпами развивающейся экономикой, с огромным потенциалом, с ресурсной базой и так далее.)

И вот это все выстраивается не конъюнктурно и не за один день. Это - ответ африканского континента на то, что Советский Союз и Россия сделали для этих стран.

В портфеле саммита - 5 документов, готовых к подписанию

- Мы все очень внимательно наблюдали за серией визитов главы МИД Сергея Лаврова по государствам Африки. И там, судя по всему, были мощные договоренности. Как это все отразится на атмосфере нынешнего саммита, на итогах и дальнейших наших шагах, контактах со странами Африки?

- Вы знаете, мы уже подчеркнули сегодня (речь о среде 26 июля. - А.Г.) в ходе брифинга, что стержневая идея нынешней встречи – всемерно способствовать укреплению суверенитета африканских государств и безопасности во всех измерениях.

Но я могу сказать о том, что предполагается принять 5 документов.

Это общеполитическая декларация.

План совместных действий на перспективу на период 2023-2026 годов.

И три секторальных документа, которые касаются борьбы с терроризмом, неразмещения оружия в космосе и международной информационной безопасности.

Кроме этого, планируется подписание двусторонних документов.

Каждое ведомство (речь о правительстве РФ. - А.Г.) сейчас по своей линии готовит принятие этих соглашений.

И мы рассчитываем, что будет очень солидный пакет договоренностей в совершенно разных сферах. Поэтому давайте дадим все-таки возможность этому свершиться и дальше уже конкретно пройдемся по всему списку договоренностей.

- Хорошо.

Чего ещё Африка ждет от России?

- Наш спецкор Дина Карпицкая недавно побывала в Африке, и по публикациям из тамошних газет и из бесед с гражданами она сделала вывод, что там ждут удобрения, строительство дорог, мостов, технологии по добыче углеводородов и IT-технологии. Что мы можем дать быстро и много? Что содержится в этом пакете (или даже это портфель такой большой)?

- Я уже вкратце перечислила. Могу добавить ко всему тому, что я сказала.

Вообще, уже можно подводить результаты первого саммита, который прошел в 2019 году и вывел весь комплекс двустороннего взаимодействия с отдельными странами и в целом с континентом совершенно на новые рубежи.

Существенно повысился уровень интенсивности политических контактов, активизировался межпарламентский диалог. Ну и, конечно, то, о чем вы намекаете в ваших вопросах, это, конечно, рост взаимного товарооборота, чему эффективно содействует создание африканской континентальной зоны свободной торговли.

Мы заинтересованы в активизации совместных усилий, в том числе по высокотехнологичным направлениям, таким как атомная энергия, мирное освоение космоса, внедрение современных цифровых технологий. И у нас, и у африканского континента потенциал в этом огромный.

О зерне и голоде

- По удобрениям и зерну какой может быть поворот на этом саммите? Уже есть какие-то наметки?

- Вы знаете, я думаю, что, во-первых, нужно понимать, что тема была разогрета год назад без учета реалий западными странами, просто в рамках их пиар-кампании очередной. Ведь проблема голода и проблема нуждающихся стран на африканском континенте, она и была, и есть, и, к сожалению, еще будет. Потому что это проблема глубинная, которую нужно решать коллективными усилиями, а не вот этими пиар-кампаниями.

Во-вторых, эта пиар-кампания Запада не была рассчитана вообще на поставки удобрений и продовольствия беднейшим, самым нуждающимся странам. И сегодня я видела комментарии уже даже представителей африканских стран, которые, по большому счету, начали упрекать тех, кто стоял за этой кампанией, в том, что за прошедший год беднейшие, реально нуждающиеся, голодающие страны не получили не то что половины (мы же давали статистику) – 3% всего лишь от поставок, которые были осуществлены в рамках так называемых сделок, «черноморской инициативы» и так далее.

Вот о чем надо говорить. Что это не должно быть конъюнктурой какого-то одного центра - Запада или еще какого-то центра, который для решения своих (а мы теперь понимаем) сугубо коммерческих идей использует тему голода в пропагандистских целях. Причем даже не пропагандистских, а куда хуже, это уже просто какое-то лицемерие на грани, честно говоря, даже садизма. Целый год раскручивать тему продовольственной безопасности, а потом, оказывается, набить себе карманы и щеки до такой степени, что собственных фермеров им удалось разорить, потому что затоварились этим зерном западные страны дальше некуда. А нуждающиеся не получили вообще-то практически ничего, несмотря на то, что Россия даже готова была и подготовила поставки даже бесплатно, в гуманитарных целях, продовольственные поставки, но и это Запад не дал сделать, как вы знаете, многое было заблокировано непосредственно Прибалтикой.

Поэтому проблема голода в Африке должна решаться коллективно, системно, без искусственных пиар-кампаний, нацеленных совершенно на другие вещи – обогащения Запада, и без таких искусственных препон тем странам, как, например, Россия, которые готовы безвозмездно Африке помогать.

Наша политика на континенте не сводится к принципу торгашества

- Еще один некорректный вопрос можно задать? Говорят, мы будем зерно и удобрения давать бесплатно. А надо ли за так, будем в убыток себе работать? Или здесь выигрыш чисто политический, о чем вы и говорили выше?

- Знаете, это не то что некорректный вопрос…

- Вредный.

- Не вредный. Это, наверное, вопрос, который задают очень многие, кто особо не сильно погружен в эту тему. Поэтому вам за него спасибо.

Вы понимаете, что тема голода (и это не в Африке, и в других, кстати говоря, регионах) - это не тема просто какого-то одного пресс-релиза или доклада – написали, прочитали и забыли. Это живые люди, которые умирают от голода реально, это дети, которые вырастают не просто в нищете или в крайне стесненных обстоятельствах, а в условиях жесточайшего голода. Этой проблематикой занимается Организация Объединенных Наций и все страны-члены. И все, кто, как может, помогает. Просто кто-то это делает искренне и реально, а кто-то на словах и с двойным дном. Поэтому мы к этому относимся серьезно действительно, имея возможности, мы их реализуем.

Дальше по поводу выгоды. Ну, я не знаю… Когда обсуждаются вопросы гуманитарной помощи и благотворительности, стоит ли выгода в качестве задачи номер один. Спорный вопрос. Ведь и нам тоже помогают, и нам предлагают помощь по тем направлениям, где она необходима. Иногда мы ее принимаем, иногда обходимся сами, по-разному бывает. Знаете, здесь же не «ты – мне, я – тебе», должен быть несколько шире этот взгляд. Вспомните, о чем я говорила. Сейчас африканский континент сказал решительное «нет» всему тому давлению Запада, который пытался записать африканские страны себе в антироссийские союзники. Ведь они же это делают, не только памятуя, как я уже сказала, о той помощи, которую оказывали Советский Союз и Россия, а они делают это, понимая суть нашей политики, которая никогда не сводится к этому принципу такого торгашества. Мы за торговлю, за равноправие, за взаимную выгоду, у нас отрицается это торгашество. Тем более, когда оно вот такое, как демонстрирует Запад, совершенно двойного дна и только в одни ворота.

- 49 стран будут представлены...

- Извините, пожалуйста, просто еще конкретный пример. О чем мы говорим? Особенно тяжелая ситуация – это Африканский Рог, Сахаро-Сахельский регион. Я все-таки должна это сказать. Наверняка есть те, кто, может быть, впервые слышит об этом проблеме и думает о том, что, наверное, надо больше им работать или лучше как-то прикладывать усилия. Дело в том, что эти проблемы связаны с климатическими изменениями и перемещением масс населения в результате конфликтов. Многие из этих конфликтов спровоцированы извне или спровоцированы были в ходе колониализма западных стран на континенте, природные явления и т.д. Проблема продовольственной безопасности, ликвидации голода – это одна из ключевых проблем африканского континента, которая является одной из приоритетных тем для обсуждения в ходе саммита.

Сейшелы, ЮАР, Египет… Продолжение следует!

- У меня такая информация, что будут представлены на этом саммите 49 стран, причем половина – главы государств. Это так, все подтверждено уже?

- Знаете, по главам государств у нас комментирует администрация президента. Я думаю, что они обязательно это сделают. Сейчас как раз страны все собираются, и я думаю, что в ближайшее время вы узнаете, в том числе, статистику по тем, кто приехал.

- Наша Дина Карпицкая, которая побывала в ЮАР, Египте, Зимбабве, Замбии, она такие цифры приводила в своих публикациях, что в Африке 60 тысяч русских (в основном женщины, которые вышли замуж за африканцев), 35 тысяч из них в Египте, в ЮАР 6 тысяч, в Марокко 3 тысячи. А вот китайцев в Зимбабве 10 лет назад было 20 тысяч, сейчас – 80 тысяч. Нам стоит всем вернуться в Африку так же широко? Потому что это же мягкая сила. Может быть, и студентов побольше принимать.

- Вы сравниваете с Китаем, а я вам напомню, что китайцев на самом деле больше миллиарда.

Поэтому давайте все-таки тоже к этому относиться с позиции цифр. Что касается образования, безусловно, это одна из очень интересных тем нашего сотрудничества. И все, кто бывает на африканском континенте, прекрасно знают, как русский язык там используется. Есть страны, где буквально на каждом шагу можно услышать русскую речь, начиная от аэропорта. А что такое язык? Это не просто образование, это развитие науки, это развитие целых отраслей, взаимовыгодное сотрудничество и выход этих стран совершенно на новый уровень по целому ряду областей.

Развитие, в том числе, туризма. Когда люди знают нашу страну, они знают, как и туристов привлекать. Кстати говоря, африканский континент становится все более и более популярным у наших туристов.

Традиционные туристические маршруты - это и Сейшелы, и ЮАР, и север Африки, Египет, само собой, плюс - более экзотические страны. Это очень активная область освоения нашими гражданами африканского континента.

Что касается соотечественников, то вы абсолютно правы, наше гуманитарное присутствие там необходимо.

В этом году в Москве проходил первый конгресс русофилов. Огромное количество людей было как раз с африканского континента.

Любят, знают нас, ждут, очень зовут и очень надеются.

Они понимают, что в нынешних драматических событиях Россия отстаивает не только себя, она отстаивает сейчас справедливость и правду для всего мира.