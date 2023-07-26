Пациентки о Тимуре Хайдарове: Кому-то подарил новую фигуру, а кому-то грудь-лепешку

Хирург Тимур Хайдаров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

История со Славой и Тимуром Хайдаровым набирает обороты. Напомним, певица обвинила пластического хирурга в том, что тот изуродовал ей грудь.

Со звездой и ее адвокатом стали связываться другие пациентки звездного хирурга и рассказывать свои истории. Впрочем, у всех по-разному. Одни довольны результатом и отзываются о Хайдарове, как о заботливом докторе, другие — в ужасе.

Как говорят сами врачи, во время операций многое зависит от особенностей организма, а от осложнений никто не застрахован. Четыре девушки поделились подробностями с KP.RU.

Аля: сделал операцию бесплатно и подарил новую фигуру

Три года назад Аля Цыганкова участвовала в телевизионном проекте «Перезагрузка», в ходе которого участниц преображал Тимур Хайдаров. Аля не скрывает, что после операции на груди у нее тоже были осложнения, но Тимуру она очень благодарна за новое тело.

«Тимур делал мне маммопластику и абдоминопластику. Меня, как и всех, предупреждали об осложнениях. И так получилось, что в ходе операции занесли инфекцию. Через две недели из груди сочился гной. Я не на шутку перепугалась. Обо всем рассказала Тимуру. Он сказал: «Не переживай. Грудь сохраним и переделаем». Меня в тот же день ночью. На самом проекте Тимур меня поддерживал, приезжал с цветами и ругался на продюсеров, которые вытащили меня на съемки на третий день после операции», — рассказала KP.RU Аля Цыганкова.

ле в ходе операции занесли инфекцию Фото: социальные сети

На шоу произошла еще одна странная история: во время липосакции девушке почему-то не убрали жир под грудью.

«Мне сделали аккуратную грудь, провели липосакцию низа живота, а кусок под грудью остался, выглядело неестественно, — продолжает Цыганкова. — Спустя два года я, ни на что не надеясь, обратилась к Тимуру. А он не взял с меня ни копейки и сделал липосакцию, хотя проект давно закончился. И сейчас я очень благодарна доктору за новую фигуру».

я благодарна Хайдарову за новую фигуру Фото: социальные сети

Евгения: «мешок под глазом и грудь-лепешка»

Евгения давно живет в Японии, но операции решила делать в России, так как в стране восходящего солнца не так развита пластическая хирургия. В 2017 году женщина заменила импланты и подтянула грудь в одной известной столичной клинике, где как раз и познакомилась с Хайдаровым. Тимур ее осматривал.

«Переделывать грудь я пошла уже к Хайдарову, так как результат меня не совсем устроил. Повелась на его распиаренные соцсети, — рассказала KP.RU Евгения. — В итоге я сделала у Тимура три операции в 2018, 2019 и 2021 годах. Маммопластику в два этапа и круговую блефаропластику (операция по изменению формы век). Первый раз доктор удалил имплантаты и большую часть молочной железы. Плюс сделал блефаропластику, неудачно. Полгода я ждала второго этапа. Потом он поставил импланты, межгрудного расстояния не было, плюс очень сильное натяжение и грудь-лепешка. В ходе третьей операции сделали подтяжку и заменили импланты, но стало еще хуже!»

Евгении делали круговую блефаропластику. Фото: социальные сети

По словам Евгении, никакой компенсации ей не предлагали. В общей сложности на операции она потратила 600 000 рублей.

«Под глазом полгода сходил отек и вроде было хорошо, но потом появился ужасный «карман», о чем я сообщила доктору. Он повторно «поковырял», сказал, что сделал все правильно, и мне нужна липосакция малярных мешков и подтяжка лица. Разумеется, за мой счет. Грудь предложил замаскировать липофилингом в четвертый раз.

Компенсацию не предлагал. Мало того, брал повторно деньги за импланты. Я морально раздавлена».

Оксана: произошла деформация

Оксана (имя изменено) услышала о Тимуре Хайдарове, когда он жил и работал в Воронеже, где был звездой пластической хирургии. Именно он, по словам Оксаны, сделал идеальную грудь ее подруге. Но, увы, ей самой повезло меньше.

«На третий день после операции (установки имплантов) у меня обнаружились осложнение — воспалилась и отекла одна грудь, там начала скапливаться жидкость. Поднялась температура. Доктор был на связи, сказал, какой антибиотик пить и как лечить. Также предупредил, что если таблетки не помогут, то придется делать прокол… К счастью, антибиотик сделал свое дело. Но, как я уже потом сама поняла (у меня есть медицинское образование) — у меня сформировалась контрактура, то есть пошла деформация. УЗИ это подтвердило. Конечным результатом я была недовольна. А сразу оперироваться повторно нельзя. Поэтому пришлось ждать год».

По словам Оксаны, на тот момент Тимур уже работал в Москве, куда и пригласил ее на повторную операцию, которую сделал бесплатно.

«Мне нужно было только оплатить билеты и палату, — продолжает Оксана. — После второй операции грудь выглядит лучше, но это все равно не то, что я хотела. По размеру почти ничего не поменялось. Доктор сказал, что больше нельзя. Плюс соски смотрят в разные стороны. Если бы я знала, что так будет, то вообще бы не лезла во все это».

Результат УЗИ Фото: социальные сети

Наталья: уменьшил грудь на 4 размера

В мае 2021 года Наталья сделала операцию по уменьшению груди, которая считается одной из самых сложных и опасных. Новый бюст обошелся в 550 000 рублей. Как и многие, Наталья столкнулась с осложнениями.

«После операции у меня целый день сочилась кровь из одной груди. Потом сняли корсет, и увидели, что она отекла и почернела. Я испугалась. Медсестры тут же позвонили Тимуру и передали трубку мне: «Наташа, не переживайте! Такое бывает один раз на тысячу. Сейчас приеду, и все сделаем». Мне почистили грудь в это же день. Объяснили, что была какая-то проблема с тромбом. А уже через полтора месяца я ходила с новым бюстом. Мне уменьшили грудь с 7-го до 3-го размера. Кстати, я подписана на Гоар Аветисян, у которой тоже были осложнения, она подробно рассказывала о них. Благодаря ей, я поняла, что не одна такая. Все-таки любая операция опасна. Это нужно понимать», — рассказала KP.RU Наталья.

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