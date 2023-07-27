Что известно о военном перевороте в Нигере: президент Мохамед Базум смещен

Группа военнослужащих Нигера выступила с видеообращением по национальному телевидению, заявив, что свергла президента страны Мохамеда Базума. Фото: REUTERS

Группа военнослужащих Нигера выступила с видеообращением по национальному телевидению, заявив, что свергла президента страны Мохамеда Базума. Как пишет «Аль-Джазира», стоящий во главе заговора полковник-майор Амаду Абдраман отметил, что «силы обороны и безопасности решили положить режиму, с которым мы были знакомы».

На протяжении более суток Нигер жил в состоянии напряженности. Несмотря на то, что обстановка в районе президентского дворца оставалась относительно спокойной, появились различные версии происходящего. Одни источники до сих пор отрицают наличие мятежа и говорят о неких «проблемах с президентской гвардией», в то время как другие утверждают, что военный переворот все же удался.

Офис президента Нигера позже сообщил, что армия не поддержала мятеж гвардейцев, добавив, что глава страны и его семья не пострадали в результате попытки переворота и чувствуют себя хорошо. Вместе с тем мятежники отказались разблокировать дворец Базума и предъявили ему ультиматум – отменить ранее принятое решение об увольнении командира гвардии генерала Омара Тчиани и самому уйти в отставку.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель осудил от имени Евросоюза «любые попытки дестабилизировать демократию и угрожать стабильности Нигера». Его поддержал генсек ООН Антониу Гутерриш, призвавший «всех игроков проявлять сдержанность и обеспечивать защиту конституционного порядка Нигера». Он также поговорил с самим Базумом, выразив ему полную поддержку и солидарность.

Спустя несколько часов солдаты все же открыли предупредительные огонь, чтобы разогнать несколько сотен сторонников Базума. Президент соседнего Бенина Патрис Талон лично направился в Нигер, чтобы выступить в качестве переговорщика с мятежниками. Однако и это не помогло.

Ночью гвардейцы прервали эфир телевидения и сообщили, что президент Мохамед Базум и министр внутренних дел Хамаду Сули арестованы. А виной этому стала «ухудшающаяся ситуация с безопасностью и плохое управление». Они также заявили, что границы Нигера закрыты, на территории всего государства введен комендантский час, а работа учреждений республики приостановлена до новых распоряжений.

С экстренным обращением выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен, в настоящее время находящийся с официальным визитом в Новой Зеландии.

– Мы осуждаем любые попытки захватить власть силой. Мы активно взаимодействуем с правительством Нигера, а также с партнерами в регионе и во всем мире, и будем продолжать это делать до тех пор, пока ситуация не будет разрешена должным образом и мирным путем, – подчеркнул Блинкен.

Сам Базум выразил уверенность в том, что жители страны сохранят его наследие. Глава МИД Нигера Асуми Масуду уточнил, что президент по-прежнему удерживается солдатами в своей резиденции, но он «в добром здравии». Масуду добавил, что его страна никогда не примет «свершившийся факт захвата власти», и призвал мятежников вернуться в строй.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Нигере обсуждается на стартовавшем сегодня саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

– Естественно, на полях саммита это обсуждается, наверняка это как-то будет обсуждаться и в ходе тех мероприятий саммита, которые завтра состоятся и сегодня. Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте, – подытожил Песков.

Ранее стало известно, что президент Нигера не планировал участвовать в саммите Россия-Африка. Других высокопоставленных представителей страны в списках также нет.

Предыдущая попытка военного переворота в Нигере произошла в марте 2021 года, всего за два дня до инаугурации Базума. Однако президентская гвардия отразила атаку мятежников во главе с капитаном армии Сани Салей Гурузом, и ситуация была взята под контроль. Большая часть солдат была арестована, но некоторые из них, включая самого Гуруза, смогли скрыться.

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