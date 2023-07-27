Украина наносит главный удар своего наступления: Пентагон заставил Киев бросить в бой основные резервы

Вероятно, сейчас мы наблюдаем как раз ту ставку ва-банк, которую Киев под давлением Запада ставит на кон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На загляденье синхронно американские журналисты со ссылкой на свои источники в Пентагоне назвали обострение на Запорожском участке фронта едва ли не «генеральным этапом украинского контрнаступления». New York Times пишет, что наконец-то задействована большая часть оставшихся резервов ВСУ - тысячи солдат, многие из которых обучены на Западе. Politico вторит, что «Киев начинает перебрасывать на передовую хорошо подготовленные подкрепления, которые ранее держал в резерве». Есть признаки, что Украина ввела в бой на этом участке основные силы, пишет Washington Post.

- У них (украинских войск) по-прежнему есть несколько вариантов, и мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление, — осторожничает глава Пентагона Остин. - Украина сохраняет личный состав и технику, даже когда прокладывает себе путь через минные поля и другие препятствия.

Ну, допустим, как она прокладывает себе путь через минные поля мы все видим на кадрах, снятых беспилотниками. Десятки единиц сожженной техники на Запорожском направлении - под Работино и Пятихатками. При этом заграждения в полях постоянно «освежаются» дистанционным минированием. Поэтому вряд ли потерянные здесь украинские танки и БМП можно назвать прокладчиками безопасного пути. Но то, что наш противник нарастил свои усилия на этом направлении — очевидно.

Является ли это главным ударом украинского «контрнаступления»?

После того, как об этом через газеты объявил Пентагон, у Киева просто не остается выбора. ВСУ по-прежнему сохраняют серьезный людской мобилизационный ресурс и технический потенциал, подбрасываемый Западом. Но все это ежедневно истощается. Еще в то время, когда НАТО принимало решение о поставках оружия на Украину, я предположил, что главной проблемой для Киева станет их растянутость во времени.

Так и произошло. Необходимые для прорыва российской обороны танки и БМП идут порционно. И также порционно перемалываются нашей артиллерией, дронами-камикадзе «Ланцет» и ракетами «Аллигаторов» - ударных вертолетов Ка-52.

Есть ли у противника сейчас возможности проломить наши рубежи на Запорожье? Предположим, что есть, если сконцентрировать все ресурсы «контрнаступа» в одной точке. А это значит — ослабить другие направления — Угледарское, Авдеевское, Артемовское, Краснолиманское, Купянское... Но дальше-то что? Мало пробить брешь, надо чем-то развивать успех, расширять плацдарм, закрепляться и удерживать позиции. А при тех темпах потерь и их восполнения, особенно в бронетехнике, эта задача кажется практически невыполнимой.

Вероятно, сейчас мы наблюдаем как раз ту ставку ва-банк, которую Киев под давлением Запада ставит на кон. Для второй попытки ресурсов уже может и не хватить. И в случае провала нынешней фазы «генерального сражения», на восстановление у ВСУ может уйти еще одна зима. Которой можем воспользоваться уже мы.

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