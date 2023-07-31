Какая створка лучше на окнах. Поворотная или поворотно-откидная?

Фото: Roto

Но есть еще один, не менее важный элемент современного окна — фурнитура. Этот незаметный труженик редко попадает в поле нашего зрения, тогда как его важность для эффективности и надёжности окон сложно переоценить.

Большое количество глухих элементов в окне, отсутствие поворотно-откидных створок, микропровертивания — могут стать причинами дискомфорта при эксплуатации новых окон.

Можно заказать изделия из самого качественного профиля, заполнить их самым тёплым стеклопакетом, но если фурнитура не сможет обеспечить достаточную герметичность притвора, то сквозняков и промерзаний просто не избежать. Отказ фурнитуры иногда становится причиной заклинивания створки в одном из положений, или напротив — ее выпадения, что становится причиной разрушений и травм людей. Наверное, не стоит говорить, что такие окна становятся сокровенной мечтой любого взломщика.

Эксперты утверждают, что некачественная (или неправильно подобранная, установленная) фурнитура занимает одно из лидирующих мест среди причин рекламаций. Хорошо, если, оформляя заказ, производитель светопрозрачных конструкций предлагает нам выбрать фурнитуру, освещает основные за и против различных вариантов. Но иногда изготовители пластиковых окон предпочитают по умолчанию комплектовать свои «произведения» самой дешевой фурнитурой, лишь бы привлечь клиента к совершению покупки.

Классификация фурнитуры по типу движения створки

Основными можно считать три варианта открывания окон и, соответственно, три варианта фурнитуры.

Поворотная. Створка на петлях вращается вокруг своей вертикальной оси. В зависимости от того, с какой стороны петли располагаются, разделяют правое и левое открывание. О достоинствах и недостатках говорить не будем, это — хорошо знакомый многим вариант.

Откидная. Створка вращается вокруг своей горизонтальной оси и открывается на угол до 30 градусов. Подвес может быть либо сверху, либо снизу створки. Как правило, данная фурнитура дополняется ограничителем открывания. Такая система называется фрамужной, и она прекрасно функционирует с широкими створками.

Поворотно-откидная фурнитура. В данном случае створка может двигаться как в вертикальной плоскости, так и откидываться от рамы в верхней части, что позволяет в данном режиме производить проветривание. Конкретный тип открывания выбирается определённым положением управляющей ручки. После положения «закрыто» (ручка вниз) идет поворотная позиция (ручка горизонтально), а затем уже откидывание (ручка вертикально). Там, где нужно защититься от случайного открывания (школы, детские сады), данная последовательность может быть изменена: сначала происходит откидывание, а затем — распахивание.

Гибкость и вариативность как раз и стали изюминкой оконной фурнитуры, хотя поворотно-откидной механизм сложнее первых двух вариантов, это не помешало ему занять лидирующие позиции. Оно и понятно, уровень удобства и комфорта в случае его применения гораздо выше. Поворотно-откидная фурнитура устанавливается как на одностворчатых, так и на двустворчатых окнах, в том числе со штульповым притвором. На данный момент эту систему можно считать классикой, так как она отлично себя зарекомендовала и применяется на большинстве окон.

Справедливости ради стоит отметить, что движение створок пластиковых окон может быть реализовано и по другим схемам, которые у нас крайне редко используются. Сдвижная фурнитура обеспечивает перемещение полотна вдоль рамы. Она применяется только в тандеме со специальными профилями окна. Ее явным плюсом считается экономия пространства, например, на балконах и лоджиях. Наклонно-сдвижная фурнитура позволяет производить проветривание при откидывании. Режим полного открывания осуществляется в два этапа: сначала створка выставляется из рамы, а затем она сдвигается параллельно окну. Такая фурнитура монтируется на стандартные профильные системы с полноценными контурами уплотнения.

Поворотно-откидная фурнитура практичнее, но дороже распашных вариантов, но не обязательно для одной комнаты заказывать все окна в таком исполнении — успешно проветривать можно через один оконный блок.

Рассмотрим плюсы и минусы каждого вида створок и их стоимость.

В современных окнах используются 3 варианта створок:

• «глухая створка» — неоткрывающийся элемент окна;

• поворотная створка;

• поворотно-откидная створка.

Глухая створка — плюсы и минусы

Глухая створка — неоткрывающийся элемент окна либо все окно. В глухом окне стеклопакет вставляется в раму, а не в створку. Фурнитура и створка в таком окне отсутствуют.

Преимущества

Преимуществами глухой створки являются:

• большая площадь прозрачной части за счет отсутствия сворки — больше света;

• самая низкая цена, дешевле установки створки в среднем на 2200 рублей.

Недостатки

1. Опасны для жизни и здоровья граждан при мойке окон

Мытье окон с глухими створками может привести к выпадению человека на улицу с высоты, к серьезным травмам или даже смерти. Чтобы помыть глухое окно, необходимо высовываться на улицу через открытый проем соседней открывающейся створки, держась за вертикальный импост (перегородку) окна. На гладкой поверхности подоконника или наружного отлива можно легко поскользнуться и выпасть наружу.

В связи с этим требование ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», п.5.1.6, гласит:

«Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений…»

2. Отсутствие возможности проветривать помещение

Штатная вентиляция в жилых домах РФ в большинстве случаев спроектирована так, что приток свежего наружного воздуха осуществляется через окна. Для этого в окнах следует предусматривать открывающиеся створки. С глухими створками проветривание помещения невозможно. В жаркое время года такие окна могут доставлять дискомфорт жильцам.

Поворотная створка – плюсы и минусы

Поворотная створка, или распашная (терминология ГОСТ) — створка, которая поворачивается вокруг вертикальной оси.

Преимущества

Преимуществом поворотной створки перед глухой является возможность ее открывания, а значит:

• безопасность — помыть такую створку можно легко и просто без риска для жизни;

• возможность проветривания помещения — для притока воздуха снаружи можно приоткрыть поворотную створку;

• безопасная эвакуация при пожаре.

Недостатки

• она открывается только в одном положении и все, что довольно неудобно при проветривании. Для фиксации разной степени открывания на такую створку можно установить «гребенку» — ступенчатый регулятор фиксации поворотной створки;

• не подходит для проветривания в холодное время года — приведет к быстрому переохлаждению помещения;

• если стоит гребенка для проветривания в режиме проветривания, дождь заливает весь подоконник (постоянная проблема дома);

• большие нагрузки на петли и оконный профиль в открытом положении: когда сворка открыта продолжительное время, она начинает провисать под тяжестью собственного веса и потом перестает закрываться (регулировка тоже перестает помогать со временем);

• более высокая цена по сравнению с глухой створкой, в среднем выше на 2200 рублей.

• Поворотно-откидная створка — плюсы и минусы

Согласно ГОСТ, поворотно-откидная створка — створка, которая поворачивается вокруг вертикальной и горизонтальной нижней оси.

Поворотно-откидной механизм был изобретен в 1935 году немецким инженером Вильгельмом Франком, основавшим впоследствии всемирно известную компанию по производству оконной и дверной фурнитуры — Roto Frank.

Фурнитура получила широкое распространение по всему миру и оказала революционное влияние на развитие оконной индустрии. Концерн Roto Frank — признанный мировой лидер в производстве поворотно-откидной фурнитуры в промышленных масштабах. В России эта фурнитура также завоевала заслуженную популярность.

Преимущества

Поворотно-откидная створка превосходит по своим функциональным возможностям глухую и поворотную створки. Во-первых, по отношению к глухой створке она обладает всеми преимуществами поворотной створки. Во-вторых, по отношению к поворотной створке у нее есть дополнительный режим — откидной.

Поворотно-откидная створка с микропроветриванием в откидном режиме. Фото: Roto

Расстояния между рамой и створкой в откидном режиме представляют собой треугольник с наиболее острым углом в нижней части. В верхней части створка максимально отходит от рамы на 140 мм вверху, а в нижней — подходит к раме вплотную. Это дает следующие плюсы откидного режима:

Комфортное проветривание летом:

• проветривание без попадания дождя. При откидном положении створки во время дождя вода не попадает внутрь помещения, как при проветривании с помощью поворотной створки;

• безопасное проветривание. В откидном режиме створка имеет ограничение открывания и фиксацию положения створки за счет специального элемента в ножницах, который не дает створке самостоятельно распахиваться или захлопываться, как это может происходить с поворотной створкой.

Комфортное проветривание зимой с помощью опции микропроветривания

С наступлением холодов откидной режим ведет к переохлаждению помещения, поэтому для комфортного проветривания зимой существует режим «микропроветривание». Его также называют микрощелевое проветривание (МЩП) или щелевое проветривание.

Согласно ГОСТ, щелевое проветривание — ограниченное проветривание помещения через фиксированный зазор в притворе слегка приоткрытого створчатого элемента (площадь открывания не более 0.02 м2).

Поворотно-откидная створка с микропроветриванием в верхней части отходит от рамы на расстояние около 5 мм, что предотвращает массированное поступление холодного воздуха. В нижнюю часть поворотно-откидной створки холодный воздух практически не поступает. Это позволяет полностью отказаться от использования форточек.

Недостатки

Недостатком варианта с поворотно-откидной створкой является более высокая цена по сравнению с поворотной створкой, в среднем выше на 300 рублей, глухой — на 2500 рублей. Одноступенчатое микропроветривание добавляет к цене поворотно-откидной створки около 300-500 рублей.

Фурнитура Roto NX — оптимальный вариант для модернизации окон от стандарта до высокого класса защиты

Дом должен быть местом, где можно расслабиться и чувствовать себя комфортно. Это возможно лишь тогда, когда непрошенные гости остаются за порогом. Особенно уязвимы окна и балконные двери, расположенные на первом этаже. Примерно в 70% проникновений через окно вскрывается именно створка. Препятствует этому соответствующая противовзломная фурнитура, благодаря повышению класса безопасности которой попытки взлома становятся менее успешными.

Фурнитура 6 поколения Roto NX — это новейшая разработка флагмана рынка. В 2023 году модель полностью заменила популярную на протяжении многих лет и проверенную временем систему Roto NT. Новая фурнитура получила ряд значимых преимуществ:

• больше надежности. Новые стандартные петли в Roto NX способны выдерживать на 30% больше нагрузок — до 130 кг на створку, а усиленные петли — до 150 кг. Современные окна становятся больше и тяжелее, поэтому новая модель фурнитуры — оптимальное решение для любых квартир и домов;

Петли фурнитуры Roto NX обладают повышенной надежностью и имеют привлекательный внешний вид. Фото: Roto

• новое покрытие и стильный дизайн. Стильное серебристое покрытие фурнитуры — украшение любого современного окна;

• антикоррозионное покрытие Roto Sil Level 6 относится к самому высокому 5 классу стойкости с гарантией не менее 10 лет. Фурнитуру Roto NX можно устанавливать в регионы с экстремальными погодными условиями и морским климатом;

• более плавное и мягкое открывание за счет использования полимерных материалов в петлях, открыть тяжелую сворку сможет даже ребенок;

• микропроветривание в базовой комплектации позволит комфортно проветривать помещение в холодное время года;

• противовзломность в режиме проветривания — новая опция повысит безопасность дома даже в отсутствии жильцов. В помещении всегда будет свежий воздух.

Противовзломная фурнитура Roto NX: 1) противовзломная ответная планка, 2) противовзломная ответная планка для режима проветривания, 3) окно в режиме проветривания защищено от проникновения злоумышленников. Фото: Roto

Часто владельцы окон, выходя из дома в летнее время, оставляют окна в откидном режиме. Этим пользовались грабители, которые легко проникали в жилье, особенно на 1 этаже. Новые специальные противовзломные ответные планки Roto NX для откидного проветривания позволяют сохранять высокий уровень противовзломности — класс RC2, даже в откидном режиме окна.

Согласно деи ствующим нормативам по безопасности для «Противовзломных окон и двереи »** в зависимости от применяемых приспособлении различают три класса безопасности*. Эти нормативы устанавливают высокие требования к комплектующим окна в целом: профилю, армированию внутри него, противовзломному стеклу и т.д. Что касается фурнитуры, то Roto NX выполняет эти требования в полнои мере в противовзломной комплектации.

На основе фурнитуры Roto NХ создана программа «Функциональные окна Roto», которая ориентируется на потребности клиента в зависимости от его индивидуальных предпочтений и специфики помещения — это окна с функцией детской безопасности, окна класса «Дизайн», «Комфорт», «Взломоустойчивое окно» и т. д.

Сегодня марка Rоtо олицетворяет оконные технологии, ориентированные на комфорт, безопасность и дизаи н.

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