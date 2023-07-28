В Москве тропические ливни, Турция в огне, в Америке получают ожоги от асфальта: что происходит с климатом на планете

Последствия мощного урагана в Милане, север Италии. Фото: REUTERS

По данным Всемирной метеорологической организации, первые пять недель этого лета стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Но жарким – не для всех. Да, пожары в Турции, погибающие от жары люди в Европе, получающие ожоги от расплавленного асфальта американцы. Россия в этом не отстает – горящий Урал, при этом наводнения и смерчи на юге страны, и залитая тропическими ливнями с молниями Москва…

С чем связан природные катаклизмы, рассказывали эксперты на пресс-конференции в «Известиях».

- Глобальное потепление наблюдается уже 150 лет, - говорит Владимир Семенов, заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН. – С начала ХХ века температура по всей планете глобально повысилась на 1,2 градуса – это точные инструментальные оценки. С конца 70-х годов потепление значительно ускорилось. И это, действительно, глобальная проблема, поскольку понятно, что на это влияет выброс антропогенных газов (то есть, которые приводит человек, от заводов до автомобилей, – прим. Ред.), парниковый эффект. И по различным расчётам совершенно точно ясно, что ближайшие 10-20 лет температура будет медленно, но верно расти. Примерно в тех же темпах, что последние десятилетия. А значит, нам стоит ожидать новых температурных рекордов. Причем, это случится в ближайшие пять лет. Ведь климат на планете обновляет рекорды постоянно. Например, по данным Росгидромета каждые 10 лет в России были теплее предыдущих на 0,3-0,8 градусов

ЭЛЬ-НИНЬО НЕСЕТ КАТАКЛИЗМЫ

В последнее время все чаще обсуждают природный феномен: Эль-Ниньо - потепление экваториального тихоокеанского течения. Грозит ли нам это серьезными последствиями, рассказал Сергей Гулёв, руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

- Эль-Ниньо зарождается раз в семь лет, а в последнее время и чаще. Потепление тихоокеанского течения существенно активизирует потепление атмосферы вдоль экватора. Климатические отклики, на это явление, к сожалению, не все изучены. Это могут быть и глобальные засухи, и тропические ливни в различных регионах. Связано с это с различным комплексом физических явлений. Мы их называем Уокерская циркуляция (различия в распределении тепла между океаном и сушей, модель воздушного потока в тропиках, названного в честь открывшего ее Гилберта Уокера, – прим. Ред.). И вот это все образует среднеширотный шторм-трек над Тихим океаном, а также перенос влаги, активизация шторм-трека над Атлантическим океаном. Это, безусловно, может вызывать различные погодные катаклизмы. Так что, да, Эль-Ниньо – это мощный триггер, стрессор. Но не доказано, что Эль-Ниньо как-то особенно экстремально себя ведет именно из-за глобального потепления. Он сам по себе, возникает раз в несколько лет. Тем не менее однозначно, что в годы Эль-Ниньо возникают самые странные и большие погодные катаклизмы, провоцируя очень серьезную жару в различных районах.

Жара на улицах Рима, градусник прогревается до внушительных +43С. Фото: REUTERS

- На данный момент, прогнозы по вероятности возникновения Эль-Ниньо – 90%, - отмечает Владимир Семенов. – Оно зарождается в наши зимние месяцы. И да, его влияние ощущается по всей планете. В первую очередь, конечно, в южных, субтропических регионах. Так будет жара. Но влияние Эль-Ниньо похоже на камень, брошенный в воду. До нашей страны тоже дойдут «волны». Наша лаборатория предсказуемости климата просчитала, что если Эль-Ниньо случится в этом году, то зима в средних широтах России будет мягкой и теплой. Но это лишь вероятность, а не прогноз.

ПОЧЕМУ С КАЖДЫМ ГОДОМ ПРИРОДА БУШУЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ

С каждым годом стихийных бедствий становится все больше – то затопит Японию, то налетят смерчи на Калифорнию. В этом году полыхает Турция, притопило юг России…

- Да, - соглашается Михаил Юлкин, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог, - действительно, по статистике, с каждым годом различных природных явлений становится все больше. Но далеко не все они связаны с глобальным потеплением. У климата, если можно так выразиться, есть свой характер, свои наклонности. Он склонен к экстремальным проявлениям. Удивляться этому не надо. Но можно удивиться их повторениям, которые становятся реально чаще. Возьмите, черноморское побережье России: раньше подтопления и залповые ливни происходили там, условно говоря, раз в три года. Теперь они происходят три раза за год… И вот это, действительно, можно связать с глобальным потеплением, конкретно – потеплением воды в море. Отсюда – ливни. А потом приходит холодный фронт и на несчастный Туапсе или Лазаревское падает град размером с кулак… И таких явлений становится больше. Статистика в США также отмечает, что глобальные явления, связанные с миллиардными убытками, участились – раньше были раз в три месяца, сейчас раз в три недели. Связывают это с тем, что и людей на планете стало больше, и их расселение изменилось, где-то больше концентрация, где-то меньше.

Во время сильного ливня в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И это повсеместно по планете – юг Китая с его волнами удушающей жары, побережья Америки с более мощными смерчами из Атлантического океана, убийственная (в прямом смысле) жара в Европе и на Востоке. И это будет усиливаться и продолжаться в ближайшие 5-10 лет, - такой прогноз Михаила Юлкина.

ЖДАТЬ ЛИ НАМ ГЛОБАЛЬНОЙ ЖАРЫ

Будет ли с каждым годом становится все жарче, спросили у Александра Шувалова, метеоролога, руководитель прогностического центра МЕТЕО:

- Рекорды буду, они неизбежны, и да, тренды катаклизмов будут нарастать. Отмечу, что сокращения выбросов парниковых газов во время пандемии никак не повлияло на изменение климата. Хочу сказать, что мы немного преувеличиваем значение термина «глобальное потепление» в общей картине. Потому что глобальное потепление – это лишь один из элементов картины климатических изменений. Да, катаклизмы будут учащаться. Та же статистика Росгидромета говорит, что за последние десять лет их количество возросло на 20-30% только на территории нашей страны. Учащаются волны тепла в южных широтах – юг Африки, Европы, Китая, Америки, Индии. Там волны тепла становятся все чаще, засушливых территорий все больше. И экстремальный тепловой стресс наблюдается все чаще. Если в 50-х годах такие высокие температуры, влияющие не только на человека, но и на экономику, наблюдались в 5% случаев, то сейчас, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, уже в 8-9% случаев. То есть за полвека произошло удвоение экстремального теплового стресса. У нас это тоже происходит, не так заметно, но все же.

Все это приводит к тому, что меняются средние нормы температур для климатических зон. Их рекомендуют менять каждые 30 лет. Например, в Москве среднегодовая температура в последний раз повысилась на градус (это произошло за период с 1990-х по 2020 год). А январская – на целых 3 градуса.

- Увы, изменить глобальное потепление практически невозможно, - считает Александр Шувалов. – Тут стоит уже вопрос адаптации. Нам нужно быть готовым к постоянным изменениям климата. Буду учащаться лесные пожары, залповые ливни, наводнения.

На юге Европы жаркая сухая погода оборачивается лесными пожарами, в этом году больше других досталось Греции. Фото: REUTERS

ПОГОДА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ «НЕРВНОЙ!

- Мы замечаем изменения климата в самых густонаселенных районах, где много людей и инфраструктуры, - говорит руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Сергей Гулёв. – Но в северных широтах та же глобальная, среднегодовая температура повышается стремительнее. Например, в Арктике она уже выше на 3 градуса, в среднем по всей территории России - выше на 2 градуса. В целом континенты нагреваются быстрее, чем океаны, это физика. Но именно эти небольшие на первый взгляд величины дают те глобальные перестройки, которые и провоцируют природные катаклизмы: перестраиваются характеристика ветров, циклонов, гидрологический цикл. И все это и приводит к изменениям частоты и интенсивности экстремальных событий. Климатическая система оказалась выведена из состояния равновесия и дает нам то, что мы сейчас наблюдаем: ливни, шторма, изнуряющая жара.

- Еще в 80-х годах академик Обухов, бессменный руководитель нашего института на тот момент, отметил: «Не знаю, что происходит с климатом, но погода однозначно становится более нервной», - заметил заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов. – Что хочу сказать: более тёплая погода – это более влажная погода. Их курса физики мы знаем, что чем теплее, тем больше испарений. Например, из океанов, морей. Чем больше влаги в воздухе, тем чаще ливни и грозы. Но это все неравномерно. У нас воды много, а в южных странах – засуха… И среднегодовая температура и количество жарких дней будут постоянно расти. Мы просчитывали модели для каждого региона. Например, сейчас у нас 5 самых жарких дней за сезон есть в каждом регионе. Но через 30 лет их станет 20-25. А к концу века их станет 60-70. То есть практически все лето будет экстремально жарким. И это станет нормой. К этому нужно быть готовыми.

- Еще очень важно, что тает арктический лед, - отметил Владимир Семенов. – Это значит, что открываются новые очаги для нагрева солнцем, меняется воздушная циркуляция. Недаром Арктику называют «кухней погоды», поскольку она формирует погоду в наших средних широтах. Из-за этого усиливаются заносы как холодного воздуха, так и теплого, что, конечно, создает различные аномалии по всей территории России.

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