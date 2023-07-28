"Чувствую себя выброшенной на помойку": Звезда советского кино Тамара Семина пожаловалась на нищенскую пенсию

Актриса Тамара Сёмина. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На днях в «КП» вышла заметка, где речь шла о маленьких пенсиях некогда популярных артистов. По словам эксперта программы «Пусть говорят» Дениса Сорокина, некоторые из советских кумиров сегодня «сидят у разбитого корыта»: пожаловалась на свою пенсию в 17 тысяч рублей легендарная Катюша Маслова из «Воскресения» народная артистка РСФСР Тамара Сёмина. Хотя Сёминой положена ежемесячная городская надбавка в размере 30 тысяч рублей. Несколько лет назад мэрия Москвы стала доплачивать эту сумму московским пенсионерам, имеющим звание народный или заслуженный артист. Получает Тамара Сёмина дополнительно 30 «целковых» или нет – трудно сказать. Возможно, она считая, что кинозвезды её уровня заслужили гораздо большего: в своё время они обеспечивали многомиллионные сборы советскому кинопрокату. Наверное, для кого-то 30 тысяч - небольшие деньги, но если речь идет о «нищенском существовании», они точно будут не лишними. Плюс для московских пенсионеров есть региональная доплата. И ещё, наверняка, был сделан перерасчет (в сторону увеличения) пенсии после 80 лет: Тамаре Сёминой 84 года. В любом случае, государство должно ей платить больше 17 тысяч.

Мы позвонили Тамаре Петровне, чтобы разобраться, в чем дело.

- Почему народная артистка влачит нищенское существование, почему такая позорная пенсия, спросите не у меня, а у московского правительства, - сказала как отрезала Тамара Сёмина. – Как им не стыдно! Как можно было забыть все мои киношедевры! У меня полно прекрасных, талантливых работ. Только зрители обо мне вспоминают. Я чувствую себя выброшенной на помойку. Мне глубоко неприятны люди, которые унижают пожилых артистов. Я унижена, раздавлена и оскорблена их отношением к моих былым заслугам и к моим работам. Все…

И повесила трубку. Не прояснив ничего: платят/не платят, дошли ли надбавки…

Согласны, не только Сёмина, многие советские актеры живут трудно. Но в гильдии киноактеров нам сказали, что есть категория людей, которые всегда недовольны. Даже при наличии денег, доплат, надбавок, льгот, например, лечения в «кремлевской» больнице, всё равно считают, что им «недодали». Всё зависит от человека и его характера.

Тем не менее, как я поняла, надбавки за звание доходят не всем пожилым артистам.

- У меня пенсия около 30 тысяч рублей, включая доплату, которую я получаю как блокадница, - сказала нам актриса Лариса Лужина, которая родилась в Ленинграде в 1939 году. - Понятия не имею, почему не приходит надбавки за звание народной артистки РСФСР. Не знаю, кому жаловаться. Но многие мои коллеги, народные и заслуженные, получают такую же пенсию, как и я. Почему-то нам не платят за звания. Но, почему у Тамары Семиной такая маленькая пенсия, тоже не пойму...

Актриса Лариса Лужина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как и где назначают доплату за звание? Куда обращаться? Этот вопрос мы задали директору театра «Ленком» Марку Варшаверу, который о благосостоянии своих артистов очень заботится.

- Доплата за звание засуженным и народным артистам – это сугубо городская надбавка, знак уважения мэр Москвы. Чтобы артисты её получали, театр пишет письмо в Департамент культуры, который обращается в мэрию. После этого устанавливается надбавка артисту-пенсионеру.

Поскольку Тамара Сёмина и Лариса Лужина не работают в театрах, наверное, им надо самостоятельно обратиться в Департамент культуры или в Минкульт, или попросить, чтобы это сделала актерская гильдия. После этого, думаю, им будет назначена доплата. Они, действительно, удивительные, прекрасные актрисы.

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