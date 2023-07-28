Эмоции против логики: как россияне выбирают загородные дома

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Эксперты утверждают: выбирая недвижимость или меняя место жительства, мы в большей степени руководствуемся эмоциями, нежели рациональными суждениями. Особенно если решение принимает женщина (а именно так часто происходит с новосельем). В принципе, резон в этом есть: если мы планируем жить в новой квартире или доме долгие годы, то ощущения «нравится – не нравится» принципиально важны.

Что ж, в последние пару лет россиянам, похоже, все больше нравится загородная жизнь — усиление тренда на покупку и строительство домов за пределами больших городов скрупулезно фиксируют и изучают эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера. Вместе с ними мы выяснили, какую роль в решении переехать в отдельный дом обычно играет голос сердца, а какую — доводы рассудка. И можно ли совместить их так, чтобы не пожалеть о своем выборе.

Где-то за городом

Еще пару лет назад, планируя решение жилищного вопроса, многие даже не задумывались, покупать квартиру или дом. Однозначно квартиру! Дом — это что-то… либо у бабушки в деревне, либо каменный особняк в три этажа, который точно не по карману. Но все меняется. Пандемия заставила россиян оценить преимущества загородной жизни, а расширение действия льготной ипотеки и смягчение ее условий позволило выбирать — покупать готовый дом или строить его по своему вкусу с нуля, с подрядчиком или самостоятельно.

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Неудивительно, что ввод квадратных метров в сегменте индивидуального жилищного строительства растет опережающими темпами. А ипотека в этой сфере ставит рекорд за рекордом. Так, в июне 2023 года Сбер выдал 8,7 тыс. кредитов на 39 млрд рублей. Это максимум за все время действия программы. Еще один факт: в прошлом году доля кредитов на ИЖС в общем объеме ипотеки Сбера составляла 4–5%. А этим летом — увеличилась до 10,6%.

Аналитики Домклик прогнозируют, что по итогам 2023 года общий объем кредитов на ИЖС, выданных банком, составит 300 млрд рублей — это в 3 раза больше, чем в 2022 году.

Первым делом, первым делом слушай сердце

Подмечено: желание купить или поменять квартиру чаще всего идет «от разума» — сравнили расходы на аренду с ипотекой, в ожидании ребенка поняли, что в старом жилье станет тесно и надо что-то решать, и так далее.

В случае с загородной недвижимостью горожанами чаще всего рулят эмоции. Стали давить стены многоэтажек. Надоели шум и толчея мегаполиса. Устали воевать с необузданными соседями сверху. А то и просто: поехали в гости к друзьям на дачу и почувствовали, как хорошо жить, когда за окнами с утра поют птицы, а не гудит бетономешалка очередной стройки по соседству.

Это, пожалуй, самая распространенная история: о покупке загородного дома многие задумываются, выезжая на природу или любуясь живописными пейзажами из окон поездов. Кстати, данный факт обыграл недавно и сервис Домклик — разместил на окнах электричек так называемые эмоциональные стикеры: полупрозрачные наклейки с изображением стилизованного домика, логотипа сервиса. Он идеально вписался в пригородные виды и позволил наглядно представить, как в том или ином зеленом уголке смотрелся бы ваш собственный дом.

Кольнуло сердце новой мечтой? Значит, самое время подключать мозг.

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Доводы разума — и законов

На одних эмоциях загородный дом не купишь и не построишь. Нужны деньги, а значит, скорее всего, ипотека. Ее условия в последние годы делают ИЖС и приобретение готовых коттеджей вполне реальным и доступным делом.

Льготные программы — наше все: обзавестись загородным жильем можно с помощью «Семейной ипотеки», «Господдержки», «Дальневосточной» и даже «Ипотеки для IT». Эксперты Домклик подсчитали: в июле 2023 года средний размер кредита на покупку дома составил 4 миллиона рублей, а средний платеж по ипотеке на ИЖС — 31,4 тысячи рублей. Сопоставимо с цифрами по квартирам в крупных городах. Вот только метраж квартиры при таком займе и платеже будет, скорее всего, метров сорок, а дома — около 80–100.

Но прежде чем принимать окончательное решение, эксперты советуют оценивать не только финансовые возможности, но и свои силы. Есть ли время, ресурсы и знания, например, для стройки? У большинства россиян они, как показывает статистика, находятся: почти 70% объектов ИЖС, которые покупаются в ипотеку, наши люди возводят самостоятельно — то есть либо буквально своими руками, либо нанимая бригады мастеров. На плечи аккредитованных банком подрядчиков все хлопоты перекладывает лишь каждый четвертый заемщик с кредитом на ИЖС.

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Строительство — пожалуй, самый ответственный и сложный этап на пути к загородной жизни, когда мечта лоб в лоб сталкивается с реальными сложностями и новыми задачами. Не наделать ошибок и разобраться со всеми нюансами поможет специальный сервис «Построить дом с Домклик». Там собраны все полезные сервисы и подсказки по ИЖС, от покупки земельного участка и оформления ипотеки Сбера до проектов домов и нюансов регистрации готового «поместья».

Поддерживает «моду» на загородную жизнь и государство. В конце июля в третьем чтении был принят закон о том, что россияне, имеющие рабочие профессии, смогут бесплатно получить землю под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство.

Региональные власти будут сами определять перечень профессий, на которые распространяется данное право. Через пять лет граждане смогут бесплатно оформить участок в собственность.

НА ЗАМЕТКУ

Какие дома нравятся россиянам?

По данным исследования Домклик, клиенты Сбера предпочитают строить загородные дома из кирпича, газобетона или пеноблоков. Деревянные привлекают менее половины ипотечных заемщиков.

При этом большим спросом пользуются одноэтажные дома — их предпочитают 72% клиентов, в то время как двухэтажные выбирают 21% клиентов.

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