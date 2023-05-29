Ипотека на строительство дома 2023: как получить наиболее выгодные условия

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«Правильное жилье — это когда есть собственная лужайка, грядка с укропом за домом и никаких соседей сверху и снизу», - говаривал один мой знакомый. Мечты о «правильности» у всех разные. Однако, как уже многие годы показывают опросы, большая часть россиян связывает их с собственным домом, а вовсе не с однушкой на седьмом этаже. Но если раньше наши граждане только рассказывали, как они хотят дом, а на деле покупали по ипотеке квартиры (потому что это проще), то теперь…

Кредитование строительства собственных домов бьет рекорды. По данным Сбера (на него приходится примерно три четверти всех таких выдач в России), в марте банк «раздал» 4,4 тысячи кредитов на ИЖС на 18,9 млрд рублей. А в апреле — 5,3 тысячи на 23 млрд. И то ли еще будет. По прогнозам аналитиков сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в мае доля кредитов на ИЖС в общем объеме выдаваемой ипотеки уже перерастет 10%. Это вместо 2 – 3% в прошлом году. А всего в 2023-м кредитов на ИЖС будет выдано примерно на 200 млрд рублей. Это, на минуточку, в восемь раз больше, чем в 2021-м!

Такой сдвиг в сторону индивидуального жилищного строительства произошел во многом благодаря улучшению условий ипотеки на «загородную мечту».

Фото: Евгения ГУСЕВА

Мы составили рейтинг программ с самыми низкими ставками, с помощью которых можно воздвигнуть свой идеальный дом.

1. «Дальневосточная ипотека» — от 2% (в Сбере — от 1,5%)

Если смотреть именно на стоимость кредита, то это, безусловно, самый выгодный вариант. У льготной программы есть еще один плюс — можно строиться как с аккредитованным банком подрядчиком, так и «своими силами» (то есть как и с кем захотите).

Но есть серьезные ограничения — программа рассчитана на граждан, желающих обзавестись частным домом именно в Дальневосточном федеральном округе. И то не всех. Надо принадлежать к одной из следующих категорий:

• участники программы «Дальневосточный гектар»,

• молодые семьи, где оба супруга не старше 35 лет,

• одинокие родители не старше 35 лет с детьми, которым не исполнилось 19 лет,

• участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приехавшие работать на Дальний Восток,

• работники медицинских и образовательных учреждений, которые проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет,

• граждане России — вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Дальневосточного федерального округа.

Остальные условия такие:

• первоначальный взнос — от 15%

• максимальный размер кредита — 6 млн руб.

По прогнозам аналитиков Домклик, в мае доля тех, кто взял ипотеку по этой программе именно на индивидуальное жилищное строительство, составит 10%.

Приморский край, Владивосток, коттеджный посёлок Лазурный. Источник: Домклик

2. «IT-ипотека» — от 5% (в Сбере — от 4,7%)

«Айтишники» по этой программе могут не только купить квартиру, но и построить дом на уже имеющемся участке или с приобретением такового.

Под «айтишниками» подразумеваются любые сотрудники компаний, аккредитованных Минцифры как работающие в сфере информационных технологий. Но есть ценз по возрасту — до 50 лет. А также требования к доходу, которые варьируются в зависимости от того, в каком городе находится IT-компания, где работает заемщик. И еще один нюанс: строиться разрешено лишь с подрядчиком. Подробнее об условиях можно прочитать здесь.

У этой, в целом очень выгодной программы, есть только одно естественное ограничение, мешающее ей «порвать» рынок ипотеки на ИЖС: если посмотреть статистику, компьютерные гении все же предпочитают квартиры. По прогнозам Домклик, в мае лишь 3% всех кредитов по этой программе будет выдано на строительство домов. Ну не программируется им, видимо, на лоне природы…

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3. «Семейная ипотека» — от 6% (в Сбере — от 5,3%)

Программа подходит семьям с одним ребёнком, родившимся после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком с инвалидностью.

В категории «семьи с детьми», по понятным причинам, желающих построить свой дом гораздо больше, чем среди тех же программистов. Ну кто же не мечтает, чтобы дети росли на свежем воздухе? Прогноз экспертов Домклик — в мае каждая третья семейная ипотека будет выдана именно на индивидуальное жилищное строительство.

Для строительства по этой программе необходим договор подряда с аккредитованной компанией-подрядчиком.

Остальные условия, если коротко:

- сумма кредита — до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей в остальных регионах,

- минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья, можно использовать материнский капитал.

Подробнее о том, как построить дом по программе «Семейной ипотеки», читайте здесь.

У вас нет детей? Двигаемся дальше — есть вариант льготной ипотеки на дом и для таких случаев.

Фото: Shutterstock

4. «Ипотека с господдержкой» — от 8% (в Сбере — от 7,3%)

Получить ее могут все, кто в принципе соответствует банковским критериям человека, которому можно выдать ипотеку. Можно строиться как с аккредитованным подрядчиком, так и без него.

По прогнозам Домклик, более 55% кредитов, выданных в мае по этой программе, будут оформлены именно на строительство дома. То есть больше половины!

Кроме ставки и возможности привлекать для всех работ не только аккредитованных подрядчиков, условия «Ипотеки с господдержкой» очень напоминают «Семейную»:

- сумма кредита — до 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей в других регионах,

- первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, можно использовать материнский капитал.

Фото: Shutterstock

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ

Как видим, основные условия льготной ипотеки на индивидуальное строительство — те же, что и при покупке квартиры в новостройке. Разве что ставки могут быть даже чуть ниже. Сравните: по той же «Семейной ипотеке» Сбера купить квартиру — от 5,7%, построить дом — от 5,3%.

Но есть, конечно, и кое-какие нюансы. Например — с особенностями залога в тех случаях, когда ипотека выдается на строительство «своими силами». Обеспечением по кредиту при таком варианте выступает участок — и его залоговая стоимость не должна быть меньше кредита. То есть если участок оценивается в 2 млн, а вам на стройку нужно вдвое больше, потребуется еще платежеспособный поручитель или дополнительный залог. Например, квартира. Но это только на период строительства. После регистрации права собственности на построенный дом залог будет переоформлен на него, а с квартиры снят.

И еще один важный момент при самостоятельном строительстве — уложиться надо в довольно сжатые сроки, право собственности на построенное надо зарегистрировать в течение 12 месяцев с момента подписания кредитного договора. Подробнее о других нюансах при оформлении такой ипотеки в Сбере советуем прочитать в журнале Домклик — там постарались ответить на все возможные вопросы.

А по этой ссылке вы найдете инструкцию для тех, кто хочет строиться по ипотеке с подрядом.

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