Директор «Ленкома» Варшавер ответил на сообщения об уходе Поргиной из театра

Актриса Людмила Поргина Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях актриса Людмила Поргина рассказала, что собирается увольняться из «Ленкома», в котором проработала почти полвека. Во-первых, зарплата – «кошкины слезы», около 40 тысяч рублей. Во-вторых, из-за задетого актерского самолюбия: «Меня, артистку высшей категории запихнули в массовку и не дают ничего путного играть. Я решила уйти из театра, уволюсь по собственному желанию».

Мы позвонили в «Ленком».

- Поргина решила уволиться? Впервые слышу. Она заявления не подавала. Ну а если принесет заявление, конечно, будет тяжело с ней расстаться. Для театра это будет серьезная потеря, - не без иронии сказал нам директор «Ленкома» Марк Варшавер. – Но она больше говорит, чем делает.

Это правда: 74-летняя Людмила Поргина любит громкие заявления, чтобы не было скучно. На жизнь она не жалуется. Зарплата в театре плюс пенсия в районе 50 тысяч рублей с учетом доплат – ей хватает.

Кроме того, когда Николай Караченцов после страшной аварии тяжело заболел, его добрый знакомый тогдашний мэр столицы Юрий Лужков (они с Караченцовым играли в большой теннис) отдал артисту в аренду (как говорят, за символическую плату в один рубль) помещение в 400 кв.м. в районе Тверской улицы, в центре Москвы. «Мы это помещение все эти годы сдавали магазину, - рассказала Поргина «КП». - Деньги, которые выплачивают мне арендаторы, помогают нашей семье достойно жить». Людмила Поргина постоянно отдыхает за границей. Недавно вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, где сломала пальцы на ноге в аквапарке. Конечно, на одну лишь пенсию такой образ жизни позволить себе не могла бы.

- У нее зарплата в театре около 50 тысяч. Такая же пенсия с учетом доплаты за звание заслуженной артистки. Уже получается 100 тысяч, - говорит Марк Варшавер. - Это прилично. Плюс два дома в Болгарии, где она любит отдыхать. Постоянно берет больничный, уже 142 дня находится на больничном листе, и улетает на море, хотя театр ей продолжает платить зарплату. Согласитесь, очень удобно отдыхать за счет государства. Плюс тысяч 15 долларов в месяц (а может и больше) она получает от сдачи в аренду того самого помещения на Тверской. На такие «скромные деньги» она и живет. Вот уйдет из театра, даже не знаю, как ей, бедняге, выжить? Жалко её...