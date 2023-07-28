Раскаяние либо крах карьеры: нумеролог рассчитала начало бед хирурга Хайдарова из-за скандала со звездными пациентами

Хирург Тимур Хайдаров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Скандал вокруг звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова не утихает уже почти неделю. Слава и Любовь Успенская объединились с другими пострадавшими и подготовили коллективное заявление в генпрокуратуру и прочие инстанции. Впрочем, у Тимура Хайдарова своя правда, а защищать его будет не менее звездный адвокат Александр Добровинский. В ожидании нового поворота резонансной истории мы спросили, что ждет Тимура Хайдарова, у звездного нумеролога Клары Кузденбаевой.

Нумеролог Клара Кузденбаева

Тимур Хайдаров родился 24 февраля, в «День жертвы», согласно нумерологии. Носитель знака артистизма и творчества. В его жизненной программе всего одна единица (а норма 3 единицы), что говорит о том, что у Тимура имеется нарушение программы рода по отцовской линии, тягостная карма.

Тимур — утонченный эгоист, нуждается в постоянном самоутверждении. При этом, самооценка занижена и куча комплексов.

Также в его программе отсутствует цифра 5, что означает, что жесткость в характере переходит в жестокость. Наличие цифры 3 говорит о его таланте, способностям к языкам, творчеству и гипнозу. Из него бы получился талантливый артист.

Две четверки в программе: желаемое выдает за действительное, любить делить шкуру неубитого медведя, складно врать и строить интриги.

Есть семерка, а значит, что личность он харизматичная, с громадным обаянием. Две цифры 8 в его программе — большая удача. Перед ним все двери открыты. Он относится к той категории людей, которых никогда не коснется ни тюрьма, ни сума. Аналитические способности у него средние.

Сегодняшний период в жизни Хайдарова можно охарактеризовать как спад, который продлится до 37 лет. В 37 лет его ждет подьем, а в 38 снова спад. В это время неплохо заниматься духовным развитием.

А в этом году Тимуру необходимо прийти к духовности. Избегать конфликтов, проявлять великодушие и гуманность и признать свои ошибки. В противном случае, в ближайшие годы его ждет жесткое приземление: крах в карьере и болезни. Увы, Тимур — скептик. Он не верит ни в Бога, ни в законы кармы. Об этом говорят его цифры.