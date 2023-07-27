Вся правда о жертвах «силиконового скандала» в шоу-бизнесе: звезды готовят массовый иск против пластического хирурга Хайдарова

Певицы Слава и Успенская вместе с пострадавшими от хирурга Хайдарова готовят коллективный иск Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За последние сутки адвокат Славы и Успенской подала 22 (!) жалобы-обращения в отношении пластического хирурга Тимура Хайдарова и его деятельности в самые разные инстанции — от полиции до министерства здравоохранения. Кроме того, Елена Сенина рассказала, что к ней и артисткам начали обращаться другие девушки, которые тоже пострадали от рук звездного доктора. В итоге Елена Сенина создала инициативную группу и провела первое онлайн-совещание, к которому присоединилась и Любовь Успенская.

В ходе беседы пострадавшие женщины делились своими историями и фотографиями. Некоторые снимки в буквальном смысле шокировали. Так, девушка из маленького провинциального городка рассказала, что потратила миллион рублей (огромные деньги для ее города!) на пластику бюста и коррекцию живота после родов. В результате получила — неровный шрам поперек живота и грудь со смотрящими вниз сосками. Доказательства в виде жутких снимков пострадавшая, которая во время рассказа еда сдерживала слезы, предоставила. И таких историй, увы — несколько десятков…

«Сторона Хайдарова использовала такие выражения, как «сиськин бунт», «неудачницы», они смеялись в камеру. А я уже почти трое суток не сплю… Я думала, что за 20 лет практики — а я работаю, по большей части, с уголовными делами — меня уже ничем не удивить, но оказывается — все возможно, — рассказала Елена Сенина. — Вчера мы провели Zoom-совещание, и почти каждая девочка сказала, что если бы Слава не опубликовала заявление, а Любовь Успенская не поддержала, то они бы побоялась связываться, потому что тут все звездные — хирурги, адвокаты и тд. Но как говорится, кому жемчуг мелкий, а кому щи густые. Потому для девочек крайне важно, что их поддерживают эти люди. Касаемо того, что нас пытаются выставить какими-то вымогательницами, я сразу скажу — если какие-то компенсации и будут, то обе певицы уже высказали свое мнение на этот счет — они отдадут средства пострадавшим девочкам».

По словам Елены, в ходе общения с пострадавшими, а также другими хирургами и людьми, которые лично знакомы с Хайдаровым, возникла масса вопросов, которые нужно тщательно проверять и выяснять. И один из них — в клинике Хайдарова оплата проводится почему-то только наличными.

Елена Сенина Фото: Личный архив

«Девушки присылали договоры, где говорится, что оплату можно произвести только наличными. Одна девушка рассказывала, что обращалась за налоговым вычетом, но для его оформления ей никакие документы так и не предоставили. А значит, здесь может быть замешана налоговая история. В общем и целом, мы не знаем — есть там состав преступления или нет — но мы будем проверять каждую вводную или сплетню — называйте, как хотите. Мы сейчас готовим коллективное заявление в следственный комитет, генпрокуратуру и Росздравнадзор», — поделилась Сенина.

Еще один слух (никто не утверждает!) — якобы Тимур Хайдаров сам делает только липосакцию. Над остальными операциями колдуют другие хирурги. Отсюда и такой разный результат.

«По данному вопросу тоже будем разбираться, — продолжает адвокат Славы и Успенской. — Потому что, если берут в 10 раз больше за звездного Хайдарова, а оперирует другой человек, то тут уже надо выяснять на предмет состава мошенничества, причем, группового», — рассказывает Сенина.

Елена Сенина приятно удивлена, как активно в эту историю включились Слава и Любовь Успенская. Мы уже писали, что Успенская приняла участие в онлайн-встрече и лично поддержала девушек, которым тоже неудачно сделали пластику.

«Артистки настолько взялись, что я им поражаюсь! Они все время звонят, интересуются, изучают истории и смотрят фотографии других пострадавших, очень близко принимают все к сердцу. При такой поддержке мы надеемся, что справедливость восторжествует. По моим прогнозам массовые проверки начнутся недели через две», — сообщила KP.RU Елена Сенина.