Людмила Хитяева: Жалуются на маленькую пенсию либо скряги, либо бессовестные люди

Актриса Людмила Хитяева Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Повод подала другая народная артистка - Тамара Сёмина. Она призналась «КП», что из-за маленькой пенсии чувствует себя «выброшенной на помойку».

84-летняя актриса сказала: «Мне глубоко неприятны люди, которые швыряют и унижают пожилых артистов. Я унижена, раздавлена и оскорблена их отношением к моих былым заслугам и к моим работам…». По словам телеэксперта Дениса Сорокина, Тамара Сёмина получает всего 17 тысяч рублей. Но так ли это? У артистов её поколения, имеющих звания и заслуги, пенсия значительно больше. Вот что рассказала нам народная артистка РСФСР 92-летняя Людмила Хитяева. У Людмилы Ивановны тоже много прекрасных ролей. Достаточно назвать её Дарью из «Тихого Дона», Лушку из «Поднятой целины», Евдокию или Екатерину Воронину (в одноименных фильмах), не говорят о лукавой красавице Солохе из «Вечеров на хуторе близ Диканьки»… Хитяева – человек прямой, скажет, как есть.

- У меня очень хорошая пенсия. Я всем довольна, - сказала Людмила Ивановна. – Обычно жалуются либо скряги, либо бессовестные люди. Помню был шум, когда Алла Пугачева пожаловалась на свою маленькую пенсию (пенсия народной артистки СССР Аллы Пугачевой около 50 тысяч рублей, она её перечисляет своей поклоннице, прикованной к инвалидному креслу – Ред.). Пугачева - миллионерша, а рассказывает про маленькую пенсию. Как не стыдно! Я никогда ничего не просили у государства. Никогда ни на что не жаловалась. Своим именем дорожу. Я всегда была самодостаточной, умела зарабатывать. Ездила с гастролями, выступала в концертах, много снималась, была очень востребована. Меня везде приглашали…