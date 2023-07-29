Военная спецоперация на Украине 29 июля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июля 2023 года.

Российские военнослужащие успешно отразили атаки ВСУ на Запорожском направлении, в результате чего были уничтожены танки и боевые машины пехоты противника. Также пресечена попытка подвоза резервов в район Приютного. Помимо этого, в Малой Токмачке в ходе контрбатарейной борьбы была ликвидирована реактивная система залпового огня.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что система противовоздушной обороны ВСУ за минувшую неделю не смогла поразить ни одной цели на Луганском участке, таким образом показав свою неэффективность. Эксперт подчеркнул, что речь идет как о советских комплексах, так и о тех, которые поставили страны Запада.

На территории 11 областей Украины объявлялась воздушная тревога днем в пятницу, 28 июля 2023 года. Звуки сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха, стали звучать с 12:20 по московскому времени сначала в Киеве, а затем в восточной и центральной областях Украины.

Минобороны РФ сообщило о продвижении российских войск на 1,5 км вглубь обороны противника в зоне проведения спецоперации. Так, российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ в районе Сергеевки в ДНР.

Российские войска успешно отразили все атаки врага на Запорожском направлении несмотря на то, что командование ВСУ сформировало ударную группировку, превосходящую российскую по численности.

Российские войска за прошедшие сутки успешно отразили семь атак украинской армии на Донецком направлении. В ходе безуспешных штурмов противник потерял более 260 военнослужащих и свыше 20 единиц военной техники.

Боевики ВСУ расстреляли и подожгли иностранного наемника на поле боя, вместо того, чтобы его эвакуировать.