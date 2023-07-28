Похудевшая Алла Пугачева с новым лицом и в мини-шортах пришла на фестиваль Лаймы Вайкуле: «Радостная и хохочет!»

Пугачева с мужем-иноагентом не пропустила фестиваль подруги. Фото: социальные сети

74-летняя Алла Пугачева третью неделю с семьей отдыхает в Юрмале. Прилетели они из Израиля, где живут последние полтора года. Сайт kp.ru первым сообщил о приезде и юрмальских планах Пугачевой. 28 июля Алла Пугачева с мужем иноагентом Максимом Галкиным* посетила концерт фестиваля «Рандеву» в КЗ «Дзинтари». Мероприятие проводит подруга семьи Лайма Вайкуле.

Экс-сотрудники Пугачевой поделились информацией с kp.ru: «29 июля в «Дзинтари» на бенефисе Лаймы будет выступать и Галкин* - готовится один номер, где он принимает участие. Конечно, абсолютно бесплатно – это творческий вечер подруги семьи, там многие артисты будут петь ее песни. Какой именно номер у Галкина* не знаю – они репетировали в последний момент. Сегодня (28 июля) Алла и Максим* просто зрители на концерте фестивале. Она там аплодирует, хохочет – очень радостная сидит в зрительном зале, на любимом своем месте…».

Зрители сняли иноагнета Галкина* с женой Пугачевой (сидит спиной) 28 июля на концерте. Фото: социальные сети

Информация о болезни Пугачевой оказалась слухом – ее опровергают знакомые, а также латвийские блогеры. Конечно, в 74 года Алла Борисовна реже появляется на людях – но местные регулярно ее видят на пляже с детьми и мужем: не загорают (там прохладно), а ходят, гуляют. В Юрмале есть немного приезжих на лето из Москвы (те, у кого там жилье) – они первые сплетники на данную тему.

На фестиваль Пугачева явилась в мини-шортах – многие отметили, что певица опять (и еще) похудела, но выглядит очень хорошо (для своих лет). Также обсуждают очередную порцию омолаживающих косметологических процедур — их отпечаток заметен на лице Аллы Борисовны. Лайма ранее сообщала, что часть денег от продажи билетов на концерты фестиваля пойдет в пользу Украины - в том числе и ВСУ. Такое заявление Вайкуле сделала после того, как украинские артисты (в частности Верка Сердючка) объявили именно данный факт условием своего участия. Правда у них не выйдет перечислить много: билеты продавались плохо, многие распространялись как приглашения бесплатно, большая часть билетов действительны с прошлых лет – когда фестиваль отменяли из-за ковидных ограничений.

*Физлицо, признанное иностранным агентом.