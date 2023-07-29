Тамара Глоба составила прогноза для всех знаков Зодиака: "Август - время возможностей"

Тамара Глоба изучает движение планет, активность Солнца и другие важные для ее астрологических расчетов данные — так составляет гороскопы. Фото: телеграм-канал

Самый популярный астролог в стране Тамара Глоба записала новый видеопрогноз. Исходя из ее расчетов, можно предположить, что август станет для многих месяцем планов и возможностей, главное не терять бдительность. Мы прослушали свежий гороскоп от Тамары Глоба и выделили интересные фрагменты – советы астролога.

ПРОГНОЗ НА АВГУСТ 2023 ГОДА

ОВЕН

Август наполнен интересной практической деятельностью. Будете доводить дела до совершенства, обдумывать новые планы. Это принесет финансовый успех. Переоценка ценностей, новые возможности – это время августа. Также это время любви. Прежние отношения принесут вам многое к чему вы стремились. Поддержат любящие люди, будет возможность отдыха, который совмещается с работой. В конце месяца будьте очень внимательны к тому, что происходит вокруг вас; постарайтесь не ссориться с близкими. А в начале августа постарайтесь не потратить все, что накопили.

ТЕЛЕЦ

Будет много знакомств; интересные встречи, поездки. Много людей будут уповать на вашу практичность, знания, которые вы даете окружающим. Работа будет приносить успех. Возможно зачатие ребенка. Август – время возможностей: используйте его, чтобы найти новые дела, новую возможность работы, получить нужные вам средства.

БЛИЗНЕЦЫ

Август принесет новые знакомства и также встречи с людьми, которые вас любили. Хороший период для ремонтов, чтобы полностью переоборудовать все что связано с бытом. Хорошее время для начала занятий спортом. Не забывайте о родителях. В конце месяца больше внимания уделите отдыху, займитесь делами детей.

РАК

Для рожденных под знаком Рак – много времени вы будете уделять обучению, пополнению багажа знаний, работе со словом. Будьте очень внимательны в транспорте и к своему транспортному средству – особенно в начале и конце августа. Это время возможностей заработков, благодаря вашему обаянию. Это период, когда друзья придут на помощь; родственники и любящие люди тоже будут участвовать в ваших делах.

ЛЕВ

Период, когда вернуться старые связи; вы будете ждать события, которые принесут успех как в личных делах, так и на работе. Будьте очень внимательны в финансовых делах в начале и середине месяца. В середине месяца возможны обман и обольщение. Могут быть разочарования. Постарайтесь обойти сомнительные знакомства стороной. Хорошее время для заработков – кроме самого начала августа. Период покупок, финансовых возможностей, личного успеха. Венера пребывает во Льве и, конечно, она освящает ваш путь – используйте свои возможности и свое обаяние.

ДЕВА

Вы разовьете небывалую активность. Потребуются усилия, чтобы воплощать идеи, проекты. Внимание приковано к вашему интеллекту. Появятся новые идеи, которые вы также будете воплощать в жизнь. Будет успех в поездках, дороги принесут вам многое к чему вы стремились. Но в начале месяца постарайтесь не поссориться с близкими людьми, с личными и деловыми партнерами. Берегите свое имущество. В период вокруг новолуния (16 августа) будьте внимательны к тому, что происходит за спиной, чтобы не было материальных потерь.

ВЕСЫ

Период наполнен подготовкой к новому этапу. Занимаетесь продумыванием планов, вопросов, связанных с работой, но в начале месяца и начале третьей декады возможны разочарования. Планы, которые касаются отношений с друзьями, перспектив, которые наметили чуть раньше – могут измениться в середине августа. Но в то же время придет помощь от людей успешных, с мощным характером (лидеров) – объединившись с ними во многом преуспеете. Здоровьем необходимо заниматься весь август. Займитесь тем, что вам еще неизвестно.

СКОРПИОН

Август – это период, когда много времени уделите друзьям, родным людям и созданию нового дела вместе с ними. Будете прорабатывать перспективы, которые касаются осени. Изучайте вопросы, касающиеся новой работы. Появятся планы по новой работе. Будет и физическая деятельность, и интеллектуальная – объединив их, создадите новое дело. Начало августа – будьте особенно внимательны на дорогах. Берегите детей. Берегите деньги для любимых людей, постарайтесь не потратиться на все, что вам нравится – растраты принесут неудачи.

СТРЕЛЕЦ

Месяц полон проектов. Прорабатываете их вместе с руководством, но не все они состоятся. Детальная проработка будет важна, так как последующий период потребует внимания ко всему что делаете, изучаете, вкладываете в свою работу. Начало месяца – ни в коем случае не вкладывайтесь в то, что считаете ошибочным, в новые сомнительные проекты – они могут потерпеть фиаско в середине осени. Хорошее время для продолжения рода; для творчества; путешествий. Отдых будет сочетаться с работой. Конец месяца – друзья придут на помощь, постарайтесь с ними не поссориться.

КОЗЕРОГ

Необходимо уделить внимание детям; берегите близких, любимых. В третью неделю августа не вкладывайтесь в сомнительные предприятия и не играйте в азартные игры. Успех возможен вдали от дома, дороги будут интересные – появятся новые знакомства, возможности. Удачное время для учебы, передачи опыта, для физической работы, спортивного успеха.

ВОДОЛЕЙ

Август – период, когда вы будете изучать вещи, касающиеся вашей работы, практической деятельности, а также заниматься ремонтом. Будет значительная помощь другим людям. Необходимо заняться собой, здоровьем. Обратить внимание на технику дома и на работе. Много сил и внимания уделите любимым людям. Ни в коем случае не тратьтесь на наряды и на вещи, которые считаете несвоевременными.

РЫБЫ

Будьте очень внимательны ф дорогах - в начале, а также в середине августа. Необходимо внимание у воды, необходимо беречь здоровье. В начале августа постарайтесь не потратиться основательно. Не отдавайте слишком много тому, кому не считаете важным помогать. В работе, которая связана с деятельностью, которая вам нравится и интересна - получите успех, признание, хорошую прибыль.

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