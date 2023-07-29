Россия ввела запрет на вывоз риса: Почему и подскочат ли цены

В мире началась рисовая паника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Может быть, не все из вас в курсе, но в мире назревает рисовая паника. Во многих западных странах народ кинулся скупать рис десятками килограммов, опасаясь дефицита этой крупы. В штате Техас даже ввели ограничение – по 5 кг в одни руки. Причина – запрет Индии на экспорт риса. Еще 20 июля правительство этой страны заявило, что «экспортная политика в отношении белого риса, отличного от басмати (полумолотый или цельномолотый рис, шлифованный или неглазурованный), изменена со свободной на запрещенную». Мера вынужденная, прежде всего, из-за роста розничных цен на рис (+15%) на внутреннем рынке Индии и сильнейшей засухи, которая заметно подкосила рисовые урожаи.

Так как Индия – крупнейший экспортер риса – 40% от общемирового объема, решение о запрете вывоза культуры из страны поставило под удар многие государства. Отсюда и паника. Но затронет ли она Россию?

- В мире растут цены на рис из-за запрета на его экспорт из Индии, - говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. – Таким образом Индия стремится снизить риск инфляции на своем рынке. Но! Запрет не касается риса сорта басмати, который импортирует Россия. Поэтому рост цен на рис нас вообще не должен коснуться. Плюс мы ожидаем в этом году большой урожай риса – до 1,1 млн тонн. Этого с лихвой хватит, чтобы покрыть наши потребности.

И тем не менее, чтобы сдержать рыночные цены на рис правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы вплоть до 31 декабря 2023 года.

- Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, - говорится в сообщении правительства. – Но запрет не будет распространяться на поставки: в государства – члены Евразийского экономического союза (Армению, Белоруссию, Казахстан, Киригизию), а также Абхазию, Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Все же не совсем понятно: если индийский запрет не влияет на поставки в Россию и нам вполне хватит своего риса, почему нужно стабилизировать цены?

- Все просто: наш рынок – это не изолированная структура, а участник мирового рынка, - объясняет финансовый аналитик Михаил Беляев. – Почему-то в головах многих до сих пор сидит заноза, что если мы что-то производим внутри страны, то это должно быть дешевле, чем зарубежный товар. Вовсе нет. Иначе внешней торговли не существовало бы. Наши производители всегда ориентируются на мировые цены, по своей сути они являются продавцами и как только появляется возможность повысить стоимость, они это делают. Далеко не всё на рынке зависит от спроса и предложения. Да, запретить экспорт – правильная мера, но только отчасти. Если в мире цены растут, у нас они тоже пойдут вверх, но не критично. Риса в стране хватит на всех.

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