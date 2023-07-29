Попытки переговоров и провокации Запада: Владимир Путин объяснил позицию России по Украине

Владимир Путин провел рабочую встречу с группой лидеров стран Африки, которые выдвинули африканскую мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Поздним вечером пятницы президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с группой лидеров стран Африки, которые выдвинули африканскую мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Заседание завершилось только в 2 часа ночи. В открытой его части Путин озвучил несколько важных тезисов, которые не только характеризовали позицию России в этом конфликте, но и объяснил причины, приведшие к нынешней ситуации, что, безусловно, способствовало более полному пониманию происходящего африканскими лидерами.

Что сказал Путин:

ТРИ ПРИЧИНЫ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА

- Проблема возникла не вчера, была спровоцирована некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной, делали всё, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности Российской Федерации, для нанесения ущерба российским позициям в мире да и для подрыва нашей государственности.

- Вторая проблема, которая привела к сегодняшнему кризису, – это как раз госпереворот на Украине в 2014 году. Это был именно государственный антиконституционный вооружённый кровавый переворот, который западные страны активно поддержали, при этом пренебрегли всякими нормами международного права и прямо, публично сказали о том, что они поддержали этот госпереворот, даже называли сумму, которую они на это истратили

- Киев получил свою самостоятельность и независимость при распаде Советского Союза на основе Декларации о независимости, а в этой декларации чёрным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством, и для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад стал втягивать Украину в НАТО – нам не очень понятно…Продвижение инфраструктуры военного блока, который к нам настроен фактически враждебно, к нашим границам неприемлемо.

РЕШИТЬ ВОПРОС МИРОМ

- Мы (Россия) действовали в полном соответствии с Уставом ООН. После госпереворота в 2014 году украинские власти начали боевые действия, по сути, против части своего народа, применяя авиацию, тяжёлую технику, танки против тех, кто не согласился с государственным переворотом, поддержанным Западом. Мы со своей стороны сделали всё, чтобы урегулировать этот кризис мирным путём, подписав, поучаствовав в подписании так называемых Минских соглашений, которые киевские власти пустили под откос, не выполнили из этих договорённостей при поддержке Запада ничего, вообще ничего не сделали.

- Киевские власти издали специальную нормативную базу, даже декрет вышел Президента Украины, запрещающий вести переговоры. Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда публично говорили о том, что мы готовы к продолжению диалога… Был согласован проект этого (мирного) договора, но после отвода наших войск из-под Киева (речь про переговоры в Стамбуле – прим. ред.) – а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, – киевские власти отказались от всех прежних договорённостей.

РОССИЯ, ЗАПАД И ООН

- Мы были вынуждены признать независимость отдельных территорий – а мы в течение восьми лет не признавали независимость этих вновь образованных республик, восемь лет пытались добиться мирного урегулирования. Итак, мы признали независимость, подписали с этими вновь образованными государствами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи – всё в рамках Устава ООН – и в рамках этих договоров ответили на их призыв о помощи, и это в полном соответствии со статьёй 51 Устава ООН. Никаких нарушений Устава ООН здесь нет.

- Наши западные партнёры подзабыли, как они действовали в Ираке, уничтожая государственность этой страны, и в конечном итоге ликвидировали Саддама Хусейна. Они забыли, как они действовали в Ливии – без всякого решения Совета Безопасности ООН. Они забыли о том, что они разрушили ситуацию в Судане. Они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на Устав ООН. Они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то – в данном случае против России. Ничего у них не получится, это слишком примитивно. Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие нормы международного права, пусть сами потрудятся исполнять эти же нормы права.

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