Доход по 150 млн рублей в месяц, десятки жалоб: Всплыли новые детали "силиконового" скандала со звездами

В своем обращении группа пострадавших от действий Тимура Хайдарова просит проверить, имеет ли пластический хирург полномочия на проведение пластических операций. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Адвокат Славы и Любови Успенской Елена Сенина подала обращение в следственный комитет с просьбой проверить ряд обстоятельств, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова. Заявление подписали 52 человека, включая Анастасию Сланевскую (певица Слава) и Любовь Успенскую. Напомним, что звезды встали на защиту женщин, которые так же пострадали от рук медийного хирурга. По словам адвоката Елены Сениной, число жертв выросло уже до 60 человек.

В своем обращении группа пострадавших от действий Тимура Хайдарова просит проверить, имеет ли пластический хирург полномочия на проведение пластических операций; может ли он проводить различные платные мастер-классы и обучающие мероприятия, не имея на то специальной образовательной лицензии и необходимой компетенции; уплачивает ли врач налоги и многое другое.

По словам адвоката Елены Сениной, число жертв выросло уже до 60 человек

В документе приводится информация о предположительных доходах Тимура Хайдарова. По примерным подсчетам, одна клиника (а их несколько), в которой работает хирург, зарабатывает не менее 5 млн рублей в день. В месяц — 150 млн рублей, а в год — 1,8 млрд рублей!

Также в заявлении говорится о том, что Хайдаров, возможно, вводит в заблуждение, за счет чего повышает стоимость операций в разы, что будет оперировать самостоятельно, но на самом деле поручает втайне от клиентов оперировать другим врачам, медицинскому персоналу и стажерам своих курсов.

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