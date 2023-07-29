В Киеве поменяли мнение о сроках наступления ВСУ и обвинили Запад в провале

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В головы даже самых упоротых членов команды Зеленского иногда приходит прояснение мозгов. Не избежал этой участи и самый "грязный рот" этой команды советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В своем интервью украинскому телеканалу "24" он заявил такое, за что еще пару месяцев его бы обозвали агентом Путина, рукой Кремля и немедленно повели сдавать его в подвалы СБУ. А именно он обозначил сроки окончания военных действий на Украине.

- 17 месяцев или еще какое-то количество месяцев, которые нам понадобятся для того, чтобы довести этот конфликт до конца, будут однотипными, - заявил Подоляк.

То есть уже не 2-3 недели, не 2-3 месяца, как в Киеве, заносясь от собственного апломба утверждали еще недавно, а 17 месяцев. Почти полтора года. При этом, конечно же, Подоляк выразил свою категорическую уверенность в том, что все закончится победой Незалежной. Но до этого момента украинцам придется еще потерпеть. И пережить грядущую зиму. На этот счет у советника Ермака тоже есть свои соображения. По мнению Подоляка, зима будет сложнее предыдущей, а потому жителям Украины нужно запасаться пауэрбанками, зарядными станциями и "не прятать вещи, позволяющие выжить".

- Стартовые позиции (осенью, в отопительном сезоне) будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была полноценная сбалансированная система, которая работала уже десятки лет и т.д. Россия, во-первых, вывела из энергетической системы ЗАЭС – не забываем. Это огромный объем мегаватт. Кроме того, она нанесла основные удары по магистральной сети. Поэтому стартовые позиции хуже, но осознание рисков сейчас намного лучше, - подбодрил он украинцев, призвав их терпеть "ради перемоги". И выразил надежду, что из-за дополнительной защиты, например, установки зенитных пулеметов на энергетические объекты для обороны инфраструктуры, будет полегче. Впрочем, как они будут согревать украинцев, так и осталось непонятным.

Вот еще бы на Западе прикусили языки, посетовал он, чтобы не раскрывали информацию о планах ВСУ для российского командования. А то утечки информации на Западе срывают планы операций Киева.

- Они всегда мешают. Мы стараемся не бежать впереди и давать уже по факту информацию от Генштаба. А они уже сериал снимают, - пожаловался он на западные издания, регулярно ссылающиеся на анонимные источники в том же Пентагоне. - Кто делает все сливы. Все непродуманные заявления приводят к тому, что Украина выплачивает гораздо большую цену, чем могла бы.

- Было бы лучше, чтобы они не комментировали ход конфликта. Не рассказывали, на каком направлении украинская армия будет идти, - посетовал он и скомандовал. - Не можете правильно комментировать, лучше не комментировать.

Все это, конечно, весьма увлекательно, но какое замечательное совпадение у прогноза окончания боевых действий с тем самым месяцем того года, когда в Вашингтоне новый президент США будет принимать присягу на церемонии инаугурации. В ноябре 2024 пройдут выборы президента США, в январе 2025-го победитель принесет присягу, вступая в должность. На данный момент есть 2 основных кандидата на этот пост – нынешний Байден и его предшественник Дональд Трамп, который пообещал закончить конфликт на Украине в течение 24-х часов и очень критически относится к нынешним украинским властям и непосредственно к Зеленскому, который его фактически предал, подстроившись под Байдена.

Похоже, что Подоляк, регулярно озвучивающий самые мерзкие вещи, несущий такую чушь, что у нормального человека уши в трубочку свернутся от нее, нечаянно проговорился о том, какой финал ожидают в действительности в команде Зеленского. И, опустив весь дежурный бред и заклинания про победу Незалежной, это может означать, что самые умные крысы сбегут с тонущего корабля Зеленского за несколько месяцев до неутешительного до них финала.

Впрочем, боевые действия могут закончиться гораздо раньше. Не дожидаясь вступления в должность нового президента США. И совсем с иными итогами, чем пытаются родить в Киеве. Но это будет зависеть уже от российской армии.

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