Россия и Африка: от помощи – к партнерству

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела панельную сессию по теме «От помощи к партнерству: совместные усилия по борьбе с эпидемиями» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рамках Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка 28 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела панельную сессию по теме «От помощи к партнерству: совместные усилия по борьбе с эпидемиями».

Открывая сессию, главный санитарный врач России отметила, что между Россией и Африкой уже накоплен опыт успешного взаимодействия в сфере предупреждения эпидемий и активно реализуются совместные проекты по профилактике и борьбе с инфекциями.

«Сотрудничество России и Африки скреплено многолетней историей и способно из помощи перейти на уровень партнерства между странами, что поможет континенту обрести суверенитет в области биологической безопасности, укрепить собственный потенциал и устранить препятствия на пути экономического развития, вызванные инфекциями», - подчеркнула Анна Попова.

Основными темами сессии стали планирование и проведение совместных научных исследований, разработка тестов и вакцин, подготовка кадров, развитие лабораторной инфраструктуры стран-партнёров. По итогам сессии стороны подтвердили необходимость углубления сотрудничества в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, реагирования на инфекционные угрозы, развития кадрового потенциала и лабораторной инфраструктур. Также речь шла и о переданных накануне мобильных лабораториях Уганде и Бурунди.

После сессии руководитель Роспотребнадзора в беседе с журналистами подчеркнула, что речь идет именно о многостороннем партнерстве, которое отвечает и интересам России, и ответила на вопросы «КП»:

- Позволяют ли поставки оборудования и мобильных лабораторий в страны Африки получать России обратную связь в виде знаний и опыта и будет ли расширяться этот проект?

- Наши лаборатории достаточно время работают уже почти в 20 странах мира, мы сопровождаем эти поставки сначала обучением и подготовкой кадров, совместными исследованиями. Работа успешно ведется в Гвинее, во Вьетнаме, лаборатории начинают работу в Венесуэле и Демократической Республике Конго, работа на переданных лабораториях проводится во всех странах ЕАЭС, и и на территории некоторых членов СНГ, в Монголии, например, есть очаги чумы и мы вместе работаем над их исследованием, используя переданные мобильные лаборатории. Это эффективный проект, который отвечает и интересам России.

- А есть что-то, чему мы могли бы поучиться у африканских партнеров в сфере здравоохранения?

- На сегодняшний день это абсолютная преданность делу, невероятное желание помочь своим гражданам и решить все эти проблемы, это достойно восхищения.