Публика проигнорировала Аллу Пугачеву на фестивале Лаймы Вайкуле: певицу встретили жидкими аплодисментами

Пугачева дает интервью латышским блогерам 28 июля 2023 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Латвии 30 июля состоится закрытие фестиваля «Рандеву», который проводит Лайма Вайкуле. Из узнаваемых артистов 30 июля в Юрмале планируется выступление Веры Брежневой, иноагента Андрея Макаревича* и самой Лаймы. Остальные поющие и пляшущие – малоизвестные артисты. Часть заявленных ранее звезд не приехала, так как не захотела выступать за символический гонорар «по дружбе». Кто из узнаваемых артистов пришел к Лайме?

Подружки Алла и Лайма 29 июля 2023 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Брежнева, которая живет рядом - в Риге. Макаревич* прилетел по давней дружбе и за символическую плату (сейчас для него любой заработок важен). Из известных артистов также на сцене появилась Сердючка. Украинские артисты, у которых местные журналисты берут интервью на русском языке, демонстративно отвечают на английском: к примеру, певец Алексеев. Вайкуле ранее сообщала, что часть денег от продажи билетов на концерты фестиваля отдаст ВСУ. Такое заявление Вайкуле сделала после того, как украинские артисты объявили именно данный факт условием своего участия. Правда у них не выйдет перечислить много: билеты продавались плохо, часть распространяли как приглашения бесплатно, другая часть билетов оказалась действительна еще с прошлых лет – тогда фестиваль переносили из-за ковидных ограничений. Скорее всего, фестиваль никакой прибыли не принесет, что организаторы публично не признают.

В зале на концертах присутствовала Алла Пугачева с мужем-иногагентом. Интересно, что на этот раз появление Аллы Борисовны на публике было встречено лишь жидкими аплодисментами из зала – она в ответ помахала ручкой. Никакого ажиотажа вокруг парочки Пугачева и Галкин* не было: их снимали на телефон местные блогеры. А еще экс-ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев, который также оказался неподалеку - на «блатных» местах на концерте «Рандеву».

Алла Пугачева показала этим летом в Юрмале лицо после очередной серии косметологических процедур - аппаратного лифтинга, безоперационной ультразвуковой подтяжки лица Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алла Пугачева дала интервью латышским блогерам: «Я рада, что мы сюда добрались и все вместе. Я вас обожаю с тех пор, как Кристина родилась...».

Чаще самого фестиваля обсуждали вновь помолодевшую Аллу Пугачеву: она сделала аппаратную (нехирургическую) подтяжку лица, прицепила новые локоны из накладных волос и еще немного похудела. Сейчас Пугачева выглядит очень хорошо (для своих лет). Новое лицо Пугачевой обсуждают блогеры Литвы: конечно, безоперационный лифтинг не сделал из 74-летней певицы 54-летнюю, но значительно улучшил качество кожи и овала лица.

*Физлицо, признанное иностранным агентом.

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