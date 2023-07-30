Геннадий Зюганов: У России в Африке имеется уникальный капитал

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

«Как нам теперь дружить с Африкой?» Так звучит наш «Вопрос дня», ответы на который мы публикуем в ежедневной «Комсомольской правде» (столичный выпуск) в понедельник, 31 июля.

Материалы этого номера посвящены итогам состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита «Россия - Африка».

Среди наших экспертов был и председатель КПРФ Геннадий Зюганов. (Его ответ в воскресенье, 30 июля, прозвучал также и на Радио «КП».)

…- Ну, прежде всего хочу поздравить всех с Днём Военно-Морского флота, - сказал Геннадий Андреевич. - Наша страна была и остаётся Великой морской державой.

В городе на Неве прошел великолепный парад.

На мой взгляд, в то время, когда мы проводим специальную военную операцию, это очень важно.

Так что, эта демонстрация нашего флота имеет принципиальное значение.

Там, на празднике, были и лидеры африканских стран, участвовавшие в саммите «Россия - Африка». Думаю, и им полезно посмотреть на мощь русского флота, глубже узнать победную историю нашего государства - и СССР, и России.

- Геннадий Андреевич, а вы же были в Африке?

- Что касается Африки, то был там не раз.

Я, наверное, единственный из российских политиков, кто встречался с Нельсоном Манделой. (Южноафриканский государственный и политический деятель, был президентом ЮАР. - А.Г.)

С ним долго и упорно беседовал.

Он сказал, кто станет его преемником, посоветовал, с кем из африканских лидеров надо дружить, чтобы и мы, и Африка были на подъеме.

Мне кажется, саммит в Питере подтвердил - мы на верном пути.

КПРФ и сейчас поддерживает тесный контакт с Национальным Африканским Конгрессом, с лидерами ряда африканских стран и организаций.

- А повод?

- Мы обязаны укреплять эти связи.

Тем более, что скоро состоится саммит БРИКС. (Он пройдет в Йоханнесбурге - ЮАР - с 22 по 24 августа. - А.Г.)

Так что, в эти дни в Санкт-Петербурге, на мой взгляд, прошла хорошая подготовка к этому форуму.

Президент Владимир Путин встретился со всеми лидерами государств, участвовавшими в нашем форуме, провел успешные переговоры.

- Вот интересно - а вы ещё с какими африканскими лидерами встречались за десятилетия своей политической деятельности?

- Прежде всего, Саша, в Нигерии я помогал строить крупное предприятие - сегодня это одна из развитых - в экономическом плане - стран Африки.

Так что, в этом отношении свой вклад в укрепление связей со странами Африки внёс - вместе с нашей партией.

А, вообще, встречался и с президентом Египта, Хосни Мубараком, и в Ливии бывал, с лидером государства Муаммаром Каддафи переговоры вел в пустыне в его палатке.

Считаю, Африка имеет большие перспективы: там проживают уже полтора миллиарда человек.

Это - динамично развивающийся континент, там огромные ресурсы.

И у нас - у России - в этом регионе имеется свой - уникальный капитал.

- Серьезно? Что вы имеете ввиду?

- Советский Союз и, конечно же, Россия - подготовили для африканских государств руководящие кадры, специалистов высокого уровня.

Практически, в любое министерство, любой страны там заходи - и обязательно встретишь людей, которые учились в наших вузах.

Этот особый потенциал сулит нам большие перспективы по всем направлениям: экономическим, научно-техническим, в том числе и военно-политическим.

И еще надо отметить - как американцы и европейцы ни гнули страны Африки… (А, фактически, они еще не так давно были все в колониальной зависимости, там одна Либерия стояла особняком - но её американцы лепили как образец.)

Так вот - именно Советская страна помогла им выйти из колониальной зависимости, освободиться от насильников, которые туда снова приперлись с оружием, а потом - поспособствовала подготовить кадры.

И, судя по решениям, которые были приняты на саммите по инициативе Владимира Путина, лидеров и представителей африканских государств, взвешенная и умная политика будет реализовываться и дальше.

В этом плане у нас очень хорошие там перспективы…

- Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь!

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