Певица Натали почернела от горя после смерти мужа Александра Рудина

брак Натали и Александра Руднева продлился более 30 лет. Фото: социальные сети

Певица Натали переживает страшное горе. После похорон ее 53-летнего супруга Александра Рудина на артистку невозможно смотреть без слез. Как говорят в окружении звезды, она почернела от горя. Меж тем родной брат знаменитости раскрыл последнюю волю Рудина.

Мужа певицы Натали нашли мертвым 27 июля. Александра Руднева обнаружили без признаков жизни на козырьке многоэтажного дома в Москве. Свой последний приют мужчина обрел на родине в Дзержинске. Его похоронили на местном кладбище.

Натали тяжело переживает свою утрату. Она почернела от горя и не может сдержать слез.

На похоронах присутствовали лишь самые близкие. Певица приехала на кладбище вместе с тремя сыновьями. Смерть отца стала для них большим потрясением. "Произошла трагедия. Саша несколько дней находился в похоронном доме в Москве, а сегодня утром его привезли в Дзержинск", - вздыхает брат певицы Антон Миняев.

По его словам, Натали задерживаться в Дзержинске не собирается. В ближайшее время артистка планирует вернуться в Москву. Он также озвучил последнюю волю умершего.

"Наташа ездила на гастроли, будет ездить. Грубо говоря, это было одним из завещаний Саши. Он просил, чтобы Наташа ни в коем случае не оставляла творчество. Об этом мне сказала сама сестра", - цитирует его сайт mk.ru.

Напомним, брак Натали и Александра продлился более 30 лет. "Как мне кажется, долго в браке могут прожить только очень независимые люди. Когда у каждого свой круг увлечений. У нас работа захватывающая, с ней не заскучаешь. Плюс образ у меня интересный - Саше нравится видеть меня разной... Потом дети… Саша ведь никогда не просил наследников... Трое сыновей. Я его как-то уговаривала. Каждый раз круглые глаза делал: «Откуда?» И ведь все дети очень на него похожи", - отмечала певица.

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