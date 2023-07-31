1200 Чебурашек, львята с тигрятами, человеческий череп и автомат Калашникова: самый необычный «улов» российских таможенников за полгода

Такой «груз» обнаружили таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово у пассажира, вылетающего в Ташкент. Фото — Пресс-служба ФТС России

- Ой, что это? Первый раз вижу! - «искренне» удивляются туристы, когда из их багажа вытаскивают очередной автомат Калашникова, живых ящериц или часики ценой в 300 среднероссийских зарплат. Удивить российских таможенников сложно, но порой и у них округляются глаза от «личных вещей», которые народ пытается провезти через границу. По просьбе «Комсомолки» пресс-служба ФТС России составила список конфискованных вещей (и зверей), которые больше всего поразили самих таможенников в I полугодии 2023-го. А мы расположили их в порядке возрастания: от «Занятно» до «С ума сойти!».

8. Ваша карта фонит

Азартные игры - увлечение вредное. Это в очередной раз доказала гражданка Вьетнама, которая пыталась ввезти в Россию игральные карты с повышенным в 440 раз (!) радиационным фоном. Их обнаружили сотрудники Домодедовской таможни. Две колоды были спрятаны в кармане плаща прилетевшей из Дубая вьетнамки, однако сработала система радиационного контроля в аэропорту.

Фото — Пресс-служба ФТС России

Таможенники установили, что на поверхности карт есть радиоактивный изотоп калия-40. Такие колоды используют мошенники: при помощи дозиметра шулер может определить, что за карта у вас в руках.

7. А золотые часики смеются тик-так

- Сколько времени?

- Еще семь лет осталось!

Возможно, скоро в арсенале одного 28-летнего россиянина появится такая невеселая шутка. Недавно он прилетел во Внуково из Дубая. Пройдя границу, парень отправился по «зеленому» коридору (туда идут те, кому нечего декларировать) и инспекторы проверили его в ходе выборочного контроля.

Фото — Пресс-служба ФТС России

Оказалось, в рюкзаке туриста мерно тикали швейцарские часы Patek Philippe за 19 млн рублей. Металлические части часов выполнены из сплава золота 750 пробы, стекло – из сапфира. Пошлина с них составила бы 5,5 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Контрабанда» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере». Наказание - до 7 лет тюрьмы.

6. Не автомат, а целый клад

Понятно, на что рассчитывает турист, пытаясь пронести мимо таможенников дорогие часы - они же маленькие, авось прокатит! Но решительно неясно, о чём (и чем) думает человек, пытаясь протащить в самолет… автомат Калашникова.

Такой «груз» обнаружили таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово у пассажира, вылетающего в Ташкент. Автомат он нес в подарочном кейсе через «зеленый» коридор.

Оружие было изготовлено в 1974 году. Ствол со ствольной коробкой и магазин покрыты позолотой с узором, приклад - из ценных пород дерева. Мужчина пояснил, что это списанное оружие, декорированное златоустовскими мастерами, а везет он его в подарок давнему другу.

5. Пусть везут неуклюже контрабанду по лужам

Думаете, Чебурашка приехал к нам в ящике с апельсинами? Может, когда-то так оно и было. Но в этот раз герой любимого фильма пытался пересечь границу в куда менее удобной таре...

Гражданин Китая пересекал на автобусе пункт пропуска Пограничный. Восточный гость тащил в Россию семь большущих мешков. При досмотре в них обнаружились 1179 незадекларированных игрушечных Чебурашек.

Фото — Пресс-служба ФТС России

Как пояснил китаец, ушастиков он вез для своего друга, который собирался ими торговать. По требованию правообладателя - киностудии «Союзмультфильм» - товар изъят, перевозчику грозит штраф.

4. Усато-полосатый рейс

А этот «товар» 60-летний россиянин пытался провезти в Казахстан. На Астраханской таможне при проверке машины таможенники с пограничниками обнаружили двух тигрят и двух львят. Трехмесячные «котята» были в двух пластиковых переносках на заднем сиденье. Естественно, документов на перевозку у водителя не было.

Фото — Пресс-служба ФТС России

Как пояснил нарушитель, малышей он купил в Чечне. И собирался продать их в частный зоопарк в Казахстане.

Сейчас решаются вопрос о том, в какой зверинец поселить детенышей. Против перевозчика могут возбудить уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов» (до 7 лет тюрьмы).

3. «Бедный Йорик» не полетел в Америку

Пугающая находка была спрятана в посылке, которая собиралась отправиться в США, штат Иллинойс. Ее обнаружили сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве при помощи рентгеновской установки. В ходе досмотра из посылки достали череп и нижнюю челюсть.

Отправитель в декларации указал, что пересылает пластиковую анатомическую модель черепа. Вызвали экспертов, и те вынесли вердикт: врет отправитель, череп - человеческий. Более того, кость на затылочной части разрушена, что наводит на нехорошие подозрения.

Фото — Пресс-служба ФТС России

Теперь полиция будет решать, что дальше делать с этим черепом. И с отправителем тоже.

2. «Наловил в Африке хамелеонов»

А этот «турист» прилетел в Домодедово из ЮАР транзитом через Эфиопию и шествовал по «зеленому» коридору. Но был остановлен для досмотра.

Фото — Пресс-служба ФТС России

В рюкзаке путешественника было несколько пластиковых контейнеров, в которых инспекторы обнаружили больше 350 представителей экзотической фауны. Среди которых:

- 14 карликовых хамелеонов,

- 5 пантеровых жаб,

- африканская мабуя (длиннохвостая ящерица),

- насекомые в ассортименте: мокрицы, гигантские многоножки, расписные улитки, жуки псаммоды (водятся только на мысе Доброй Надежды) и много другой африканской живности.

Выжили не все - часть особей погибла из-за резкой смены температур и неправильной транспортировки.

По словам контрабандиста, всю эту живность он поймал в ЮАР и планировал содержать в домашнем террариуме. Но таможенники выяснили, что он торговал этими насекомыми и рептилиями в соцсетях. Таможенная стоимость «груза» составила 200 тысяч рублей, обязательные платежи - более 50 тысяч.

Представителей африканской фауны передали зоозащитникам, перевозчику грозит штраф.

1. Топливо китайской медицины

Китайский народ нам хоть и дружественный, но имеет весьма странные для российского человека пристрастия. Например, обожают китайцы употреблять в пищу… скажем так, те части тела животных, которые в нашей кухне применения не находят. Они считают их целебными. Из-за этого животных порой варварски истребляют.

Фото — Пресс-служба ФТС России

Более 550 таких «частей тела» обнаружили уссурийские таможенники в рейсовом автобусе, который ехал из Приморья в Китай. Причем тайник был не где-нибудь, а в топливном баке. Инспекторы изъяли:

- 518 оленьих хвостов

- 19 половых органов оленей

- 3 секрета железы кабарги (карликовый олень)

- 12 медвежьих клыков

- 2 коленные чашечки медведя.

Водитель - китаец честно признался, что он в курсе запрета на перевозку таких «грузов» через границу. Потому и спрятал их от таможенного контроля – как оказалось, не слишком надежно. Теперь он может сесть на семь лет.

ВАЖНО! Что нужно задекларировать

- На территорию Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения) без уплаты таможенных платежей разрешен ввоз товаров для личного пользования. То есть не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, - объясняет Марат Муртузалиев, заместитель начальника таможни - начальник таможенного поста «Аэропорт Внуково (пассажирский)». - Без декларирования также разрешено ввозить наличную валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте $10 тысяч. Более крупную сумму нужно декларировать, пошлины и налоги в этом случае не платятся. Также со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из России наличными больше $10 тысяч (или эквивалент в другой иностранной валюте).

Вот некоторые виды товаров, которые необходимо декларировать при пересечении границы (как при въезде, так и при выезде):

- Культурные ценности;

- Лекарства, содержащие наркотические средства;

- Психотропные вещества;

- Дикие животные;

- Дикорастущие растения.

Кроме того, при въезде необходимо декларировать новые товары, купленные за границей, если…

…они ввозятся воздушным транспортом: при цене дороже 10 000 евро или общем весе более 50 кг

...они ввозятся остальными видами транспорта: при цене дороже 1 000 евро или общем весе более 31 кг.

- При превышении этих норм необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, а также уплатить таможенные пошлины и налоги. Они составляют 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса, - поясняет Марат Муртузалиев. - Пошлины и налоги платятся с превышения (например, если вы прилетели на самолете и ввезли товара на 12 000 евро, заплатите сборы с 2000 евро, - Ред.)

За несоблюдение правил декларирования может грозить как штраф, так и тюремный срок - все зависит от тяжести нарушения.

Подробнее с правилами перемещения товаров через границу можно ознакомиться на сайте ФТС России.

Конфискат на миллиарды

За I полугодие Федеральная таможенная служба передала в государственную собственность конфискованных товаров на 2,1 млрд рублей. Всего за полгода суды вынесли 6727 решений о признании конфискованного на таможне имущества госсобственностью.

Вот какие ведомства получили больше всего конфискованного добра:

Росимущество: на 1,6 млрд рублей

Федеральная служба судебных приставов: на 212 млн рублей

Гохран России: на 22,1 млн рублей

Также товары передавались в Росалкогольрегулирование, Росгвардию, Минкультуры, Федеральное казначейство и т. д.

Кроме того, таможенные органы безвозмездно передали Общероссийскому народному фронту, социальным, медицинским и образовательным учреждениям конфискованные моющие и чистящие средства, санитарно-гигиенические изделия, сахар, дизельное топливо, моторное масло и другие товары на 68,3 млн рублей.

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

Интересная особенность нынешнего времени: попыток провезти через границу драгоценности стало заметно больше. За I полугодие таможенники пресекли незаконный ввоз и вывоз драгоценных металлов и камней (в том числе ювелирных изделий) на 594 млн рублей. Всего выявлено 201 нарушение - это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего украшения прятали в багаже или ручной клади пассажиры самолетов. А некоторые нарушители пытались провезти ювелирку на себе, выдавая новые изделия за бывшие в употреблении.

В основном нарушители пытались вывезти драгоценности в ОАЭ, Турцию, Китай и Азербайджан (или ввезти из этих стран).