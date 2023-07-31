Гибель мужа певицы Натали: как постковидная депрессия доводит до самоубийств

На выходных стало известно о гибели 53-летнего музыкального продюсера Александра Рудина. Он был супругом певицы Натали. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На выходных стало известно о гибели 53-летнего музыкального продюсера Александра Рудина. Он был супругом певицы Натали. По ее словам, к смерти мужа привели осложнения коронавирусной инфекции.

«Скончался Александр от последствий ковида. Два года боролись мы, но не сумели», - цитирует певицу ТАСС. Как сообщили СМИ, тело мужчины было обнаружено на козырьке одного из домов на Беломорской улице в Москве. Появилось предположение, что причиной смерти могло стать самоубийство из-за постковидной депрессии. Насколько распространено такое осложнение, в чем особенности «коронавирусных» депрессий и как их лечат? Об этом мы спросили врача-психиатра, доктора медицинских наук, профессора кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрия Сиволапа.

- Юрий Павлович, правда ли, что пандемия COVID-19 привела к росту депрессий и суицидов? И действительно ли именно постковидные депрессии сложнее лечить?

- Во-первых, любая депрессия вне зависимости от ее происхождения ассоциирована с высоким риском самоубийства - равно как биполярное расстройство и шизофрения. При этом, если у человека после ковида развивается депрессия с суицидом, то, скорее всего, у такого пациента уже были депрессивные эпизоды в прошлом.

Вообще, если коронавирус вызывает любое психическое расстройство, это с большой вероятностью говорит о предрасположенности к такому нарушению. Так что я бы не стал связывать постковидные психические расстройства с каким-то особенным, повышенным риском суицида.

Во-вторых, около 30% всех депрессий в принципе устойчивы к терапии. То есть они резистентны (нечувствительны) к антидепрессантам. И это не зависит от происхождения депрессии. Лечение таких пациентов требует применения специальных протоколов.

- Какие особенности есть у постковидных депрессий?

- Коронавирусная инфекция способствует как дебюту, так и обострению, рецидивам депрессий. Причем, это может быть связано как с действием коронавируса, так и с другими психотравмирующими факторами - так называемой травмой изоляции, страхом потери дохода, разорения и т. д.

Коронавирус, видимо, худший из известных нам вирусов по влиянию на психическое здоровье (хотя, здесь я могу ошибаться). С одной стороны, он вызывает обострения психических и других нарушений здоровья, которые были раньше. С другой стороны, после ковида возникают не до конца понятные медицине состояния, которые находятся в переходной зоне между психиатрией и неврологией. Появляются симптомы, которые не похожи ни на что другое, ранее описанное. Например, наблюдается нечто сходное с кататонией, но это не кататония (таким термином врачи обозначают комплекс нарушений, при котором возможны ступор, застывание в одной позе или, наоборот, перевозбуждение, гримасничанье и т. п. - Ред.).

Также при ковиде встречаются особого рода состояния, которые я бы назвал энцефалитами. Они связаны с поражением вещества головного мозга и тоже могут быть ассоциированы с развитием или обострением депрессии. Кроме того, видимо, вирус вызывает необратимые изменения в структуре головного мозга. В том числе, это связано с нарушением микроциркуляции в сосудах мозга. Последствием могут стать стойкие психические и неврологические нарушения.

- Чем можно помочь таким пациентам?

- Насколько мне известно, специальных протоколов лечения постковидной депрессии на сегодня нет. Применяются классические подходы. Сначала назначаются препараты-антидепрессанты первой линии. При их недостаточной эффективности используются антидепрессанты других фармакологических групп. В случае резистентности к таким препаратам применяются упомянутые выше специальные протоколы. Они включают, в частности, назначение стабилизаторов настроения, антипсихотиков, электросудорожную терапию, транскраниальную магнитную стимуляцию (воздействие на мозг магнитными импульсами) и другие подходы.

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Еще 5 важных фактов о постковидных депрессиях

1. По данным, опубликованным в международном научном журнале «The Lancet», более трети переболевших ковидом страдают от негативных последствий для психики. Людей накрывает апатия, депрессии, панические атаки, мучают проблемы с памятью и снижением концентрации внимания.

2. В одной из научных публикаций в Русском медицинском журнале отмечается, что большинство людей, перенесших коронавирус, переживают острое стрессовое расстройство. В то же время у многих развивается более серьезное и опасное нарушение - посттравматическое стрессовое расстройством (ПТСР). Для него характерны так называемые «флешбэки», которые включают ночные кошмары, панические атаки, повышенную возбудимость и даже частичную потерю памяти. Причем, такие симптомы могут возникать спустя месяцы и даже годы.

3. В еще одной научной работе российские врачи-психиатры сообщают, что выраженность постковидного синдрома не зависит от тяжести перенесенной инфекции. Иными словами, депрессии могут накрывать и тех, кто переболел ковидом в легкой форме.

4. Также отечественные психиатры заметили, что с жалобами на постковидные психические нарушения гораздо чаще стали обращаться мужчины. В то время как «обычные» депрессии традиционно намного больше распространены среди женщин.

5. Диагностика постковидных депрессий отличается повышенной трудностью, предупреждают специалисты. Потому что такие состояния часто маскируются под соматические жалобы: боль в разных частях тела, дискомфорт в области сердца, перепады артериального давления и т. п. «Тревожные и астенические нарушения (то есть слабость, усталость. - Ред.) часто затушевывали депрессивные симптомы», - пишут авторы научной статьи.