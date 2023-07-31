Отвечаем на главные вопросы про цифровой рубль: Зачем он нужен и как это будет работать

С 1 августа в России официально появляется новая форма национальной валюты Фото: Shutterstock

С Днем рождения, цифровой рубль! Именно сегодня вступает в силу закон, который создает условия для существования «третьей формы» нашей валюты. Что же такое цифровой рубль и как он будет работать? Давайте разберемся.

Что за зверь такой?

Скажем сразу: закон, который сегодня вступает в силу, очертил только базовые принципы работы новой формы валюты. Конкретику будут дорабатывать еще долго. Но главное известно. Цифровой рубль - это третье «агрегатное состояние» нашей валюты. В дополнение к наличным (монетам и банкнотам) и безналичным (рублям на счетах).

Как он будет работать?

Цифровые рубли будут храниться не на банковских счетах, а на платформе Центробанка. У каждого из нас появится цифровой кошелек. Зайти в него можно будет через мобильное приложение любого банка, и через него же мы сможем закидывать туда деньги, хранить их там, переправлять друзьям и коллегам.

Что касается оплаты, тут тоже все просто. Надо будет зайти в цифровой кошелек, считать QR-код, который появится на банковском терминале продавца, и подтвердить платеж. В общем, функционал будет почти такой же, как и у безналичных рублей. Правда, с одним нюансом. Поскольку храниться цифровые рубли будут на платформе ЦБ, никакие проценты или кэшбеки начисляться не будут.

И здесь возникает вопрос: а какой в этом смысл для обычных людей?

Какие плюсы для нас…

Честно говоря, они пока не настолько очевидны. Но преимущества у цифрового рубля есть.

- Высокая надежность

Хранить без боязни на цифровом кошельке можно будет больше 1,4 млн рублей (сейчас это максимальная сумма, застрахованная государством). Государственная платформа, в отличие от банка, обанкротиться не может.

- Бесплатные переводы

Перечисления с одного цифрового кошелька на другой не будут облагаться комиссией.

- Платить можно будет даже там, где нет интернета

Правда, эта технология только разрабатывается и как она будет работать, пока непонятно.

…и для государства?

Главный плюс новой формы валюты для Центробанка - он сможет (при желании) видеть наши перечисления в цифровых рублях.

- Это дополнительный способ контроля за движением денежных средств. Сейчас ЦБ видит только объемы. А теперь будет точно знать, куда именно двинулся конкретный бюджетный рубль, - объясняет Павел Сигал, первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

К слову, похожим образом работают криптовалюты. Каждый биткоин «помнит» всех своих предыдущих хозяев: все операции записаны в его программном коде.

А еще цифровой рубль - вернее, технология его выпуска - сможет стать нашим «экспортным товаром».

- Разработкой цифровых валют занимаются центробанки во всем мире. Тот, кто первым разработает самую успешную технологию, сможет продавать ее другим странам, - объясняет экономист Денис Ракша.

Когда он появится в обороте?

В августе начнется первый этап тестирования системы. Клиенты 13 банков, согласившиеся участвовать в эксперименте, будут «обкатывать» использование цифрового рубля: платить, делать переводы.

Всего этапов тестирования будет несколько. В каждом случае ЦБ и банки будут проверять, как работают все механизмы.

Так что торопиться с внедрением цифрового рубля ЦБ не будет. Введение в массовый оборот запланировано не раньше 2025 года.

КСТАТИ

Основные мифы

Цифровой рубль еще не появился, а домыслов вокруг новой формы нашей валюты уже гигантское количество. Возьмем на себя смелость их развеять (или подтвердить).

В цифровых рублях станут платить зарплату

Распространенное опасение - мол, власти принудительно переведут всех на цифровой рубль. Например, начнут выдавать в них пенсии и зарплаты бюджетникам.

Будет такое или нет - четкого ответа пока не существует. Да, это одна из возможных опций. Так, например, уже делают в некоторых провинциях Китая (в рамках эксперимента). Тем не менее, с принудительным начислением зарплат в ЦБ вряд ли будут экспериментировать. Принудиловку многие воспринимают в штыки.

Будет большая комиссия за обмен

А вот этот миф в ЦБ опровергают полностью. Цифровой рубль - это не какая-то новая сущность. Это просто другое агрегатное состояние рубля. И из него можно будет без каких-либо комиссий переводить деньги как в наличную, так и в безналичную форму. Как сейчас мы снимаем деньги из банкомата, бесплатно переводя их из безналичной формы в наличную.

Наличные исчезнут

Во всех странах мира, даже самых развитых, наличные не исчезают. Другое дело, что люди сами отходят от хранения и использования денег в наличном виде, особенно в крупных городах. Возиться с купюрами и монетами неудобно и не очень выгодно.

- Замены наличных рублей на цифровые не будет. Все три формы рубля будут существовать и будут доступны гражданам и компаниям. Выбор, какой именно формой пользоваться, будет исключительно добровольным. Более того, если вы не захотите пользоваться цифровыми рублями, вы можете просто не открывать кошелек, - объясняет Ольга Скоробогатова, первый зампред Центробанка.

Мы будем под микроскопом у налоговиков и силовиков

В целом, цифровой рубль делается по большей части для контроля за целевыми расходами государства. Для борьбы с коррупцией, а не для тотальной слежки за простыми гражданами.

- Мы с вами давно живем в цифровом мире, надо принять это как данность. Безналичные средства тоже оставляют след. Соответствующие ведомства по закону обеспечивают проверку платежей в случае выявления подозрительных и мошеннических операций. Ничего нового в этой части у цифрового рубля не будет, - убеждает Ольга Скоробогатова*.

* Полный текст интервью с представителем ЦБ читайте завтра на сайте KP.RU.

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