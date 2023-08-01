От исцеления до божьего заступничества: Чудеса и пророчества Серафима Саровского

По Святой Канавке, что проложил Серафим Саровский 190 лет назад, паломники идут по стопам Богородицы и сегодня - босыми. Фото: Максим БОГОДВИД/РИА Новости

Серафим Саровский - один из главных и самых почитаемых в народе наших святых. Он был канонизован Русской православной церковью 1 августа 1903 года.

Кем он был и как стал святым, «КП» рассказал старший священник Храма-памятника на Крови в Екатеринбурге Максим (Миняйло).

ПОСЛЕ ЛАВРЫ

- Верно ли, что все события, связанные с преподобным, - особенные?

- Еще в 10-летнем возрасте ему во сне явилась Божья Матерь. И позже излечила его от трехлетней болезни - водянки. Это и внешние проявления, которые родителям Серафима, Исидору и Агафье, были явлены - спасение их сына после падения с колокольни. Но главным чудом стала возможность людей повернуть свою жизнь: после встречи с преподобным тысячи людей, приходивших к Серафиму Саровскому, изменились.

- Отчего он жил не в монастыре, а в лесу?

- Он истязал себя и ранее, в монастыре. Его даже в монахи не сразу постригли. Даже после визита в Киево-Печерскую лавру. После чего он пришел в Саровскую пустынь. И там его благословили в обычные послушники. Восемь лет он им пробыл.

- Почему столь долго?

- Серафим понимал, что нужно двигаться, не перескакивая ступени. Зачастую человек, если ему дадут что-то скоро, с такой нагрузкой не справляется. Медные трубы бывает пройти сложнее, чем огонь и воду. Серафим прошел классический путь монашеского жития.

- К Серафиму, когда он стал жить в лесу, приходили звери?

- Медведь брал пищу с его руки. Это было возвращение той власти, что происходит над животным миром. Возрождение доверия к человеку. Так Богом было задумано, но человек после грехопадения это утратил.

ДВА ЦАРЯ

- Почему только Николай II решил, что надо канонизировать Серафима Саровского - через 70 лет после его смерти?

- Император знал, что народ искренне почитал Серафима. И у Николая II долго не было наследника. Рождались только девочки. Тогда зашел разговор о рождении наследника через обращение к духу преподобного. Его инициатором была Паша (Прасковья) Саровская, юродивая, блаженная. Царь приехал с царицей в Саров. И преподобный Серафим помог. Случилось дарование чуда - рождение наследника престола.

- Прочие императоры России обращались к Саровскому?

- Александр I к нему приезжал, когда преподобный еще был жив, встречался с ним в монастыре. Этот император был набожным. У Александра были сильные духовные искания из-за потери отца, Павла I. Но сам приезд был уже после наполеоновского нашествия.

- Мощи преподобного где находились?

- В Сарове. Но представители советской власти вскрыли мощи Саровского и в 1922-м перевезли в Петроград, в Казанский собор. Никто их там, конечно, при советской власти не почитал. Ну а потом, летом 1991-го, их уже торжественно перенесли в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.

- Сегодня для русского православного человека Серафим Саровский - он символ чего?

- Он был огромным источником любви. Немногие святые так действовали. Некоторые укрывались. Кто-то юродствовал, кто-то строгость проявлял. А преподобный Серафим пламенел любовью. Он как ключ - чтобы открыть замки, которые висят над дверью.

Вода трех родников в Дивееве и сейчас уносит с собой боль и слабость паломников.

То, что Серафим Саровский кормил медведя в лесу, видели паломники к преподобному в разное время.

ПРЕДСКАЗАНИЯ

Предвидел и гибель императора, и революцию

Осенью 1825-го, незадолго до своего ухода, император Александр Первый приезжал к Серафиму Саровскому - и тот предсказал ему будущее страны и кончину самого правителя.

Старец предсказал массовые убийства духовенства, дворян и попытки искоренить христианство в грядущем, ХХ веке.

Преподобный предвидел возведение храма Христа Спасителя в Москве, его разрушение и восстановление через годы.

Серафим Саровский предсказал кризисы империи в начале ХХ века и в его конце (Первую мировую войну, революцию и распад советской империи в 1991-м).

Предсказал Серафим и то, что прах его упокоится в Сарове, но затем окажется в Дивееве.

Так и случилось (в самом Сарове сейчас ядерный центр, куда паломники просто не могли бы попасть из-за пропускного режима).

ЗАСТУПЛЕНИЕ БОГА

Самый любимый народом наряду с Сергием Радонежским

О чудесах, связанных с Серафимом Саровским, мы говорили с православным журналистом Сергей Худиевым.

- Почему церковь причислила Серафима к лику святых лишь спустя 70 лет после его смерти?

- Канонизация - вообще долгий процесс. Это не только свидетельства о прижизненных чудесах и известность своей благочестивостью. Должны быть примеры чудес и после его смерти - которые даются уже с той стороны. Молитвенное заступление Бога.

- «Помощь» Николаю II в рождении наследника престола - тоже одно из чудес?

- Да. Не вижу в этом ничего невозможного. Царевич родился через год после канонизации Серафима Саровского.

- За счет чего святой выживал в лесу - не одной же молитвой?

- Живя в 5 километрах от монастыря, по свидетельствам монахов, он три года питался одной травой снытью (пищевое, медоносное и лекарственное кормовое растение. - Ред.) и жив остался. Это не относится к языческим вещам. Если человек проявляет такую ревностную любовь к Богу, он открывает себя чудесам.

- На него в лесу напали разбойники?

- Его покалечили, но он остался жив. Искали в его избушке ценности, не нашли ничего. И ушел из жизни он в молитве. Да, не все документально подтверждено. Опираемся на свидетельства людей, которые его знали.

- Серафим Саровский - один из главных и любимых народом русских святых?

- Да. Наряду с Сергием Радонежским.

ОНИ ТАМ БЫЛИ

Владимир Путин был в Сарове 1 августа 2003 года на 100-летие канонизации святого. Осмотрел восстановленную келью Серафима Саровского. И, глядя на рукотканые половички, заметил: «У нас дома были такие же».

22 июля 2009 года Дмитрий Медведев совершил паломничество в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.

Премьер Михаил Мишустин участвовал в восстановлении Дивеевского и Саровского монастырей. А в январе 2020-го участвовал в закладке храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник» в Успенском мужском монастыре. На церемонии был и первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко.

ЕГО МОНАШЕСКИЕ ДЕЯНИЯ

Многолетняя жизнь в лесу

Ношение круглый год одной одежды

Питание одной лишь травой - снытью

Тысячедневное столпничество (молитвенное стояние) на валуне

Кормление медведя с рук

Обет молчания и затворничество

Исцеление страждущих

МЕСТО ПОКОЯ

Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево Нижегородской области, где ныне покоятся мощи Серафима Саровского, считается одним из 4 «земных Уделов Пресвятой Богородицы» - после Афона, Иверии и Киево-Печерской лавры. Тут перед образом Спасителя в Рождественской церкви 32-й год горит неугасимая свеча. И есть Святая Канавка - путь Богородицы, копать которую начал еще преподобный Серафим. Паломники по сей день ходят по ней босыми.