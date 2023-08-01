Сериал «Универ» возвращается спустя 13 лет. В деле качок Кузя и ловелас Майкл — с Настасьей Самбурской договориться не удалось

Фото: скриншот

Кажется, ТНТ решил сделать глобальный поворот контента вспять и воскресить даже подзабытых героев из нулевых. Сначала Михаила Галустяна уговорили выпускать усеченную версию «Наша Russia» под новым названием. Затем стало известно, что вернули и Сергея Светлакова. После было заявлено, что начались съемки новых серий про семейку Букиных . А теперь — и продолжение «Универа» анонсировано (где-то в сетке дневного эфира одиноко взгрустнули герои сериала «СашаТаня», которые никуда и не уходили).

Канал ТНТ обнародовал фото со съемок продолжения студенческого сериала — теперь он называется «Универ. 13 лет спустя». Судя по фото, в деле самые ключевые персонажи. В том числе и «тупой качок» Кузя в исполнении Виталия Гогунского — ученика Алексея Баталова, который было начал сольную карьеру в ретро-образе под руководством продюсера «Грибов» Юрия Бардаша.

— Это культовый сериал и культовый персонаж, — считает Виталий. — Все 10 лет мои соцсети были завалены сообщениями от фанатов: «Кузя, вернись». И я в конце концов решил вернуться. Кузя возвращается в сериале «пельменным королем», и я уверен, что всем будет интересно на это посмотреть. Я лично давно не читал ничего смешнее из сценариев – прямо как в те старые добрые времена, в 2008 году, когда мы ждали каждую серию и смеялись в голос.

Фото: ТНТ

На съемочной площадке также отметились Арарат Кещян (Майкл), Станислав Ярушин (Антон), Маша (Анна Хилькевич) и Валя (Александр Мартынов), Варя (Екатерина Молоховская) и многие другие артисты проекта.

Фото: ТНТ

Как понятно из названия, действие сериала будет развиваться через три года лет после окончания проекта «Универ. 10 лет спустя». Антон открывает паб, но вдруг узнает...что у него есть дочь.

Фото: скриншот

Майкл пытается удержать семью после собственной измены и заявления на развод от Вари. Маша тащит двоих детей, пока Валя охотится за научными открытиями. И тут на авансцену выходит Кузя — некогда самый безнадежный обитатель общаги, бесконечно долбивший резиновый манекен руками и ногами. Теперь он (как это часто бывает с тупыми качками) — крутой столичный бизнесмен. Расширяет бизнес, масштабируется и, конечно, хочет вернуть Машу, в которую до сих пор влюблен. Чем это кончится — пока непонятно.

— «Универ» — это мой родной дом, и свою героиню Машу я знаю буквально от и до, — подчеркивает Анна Хилькевич. — Мне, как и поклонникам сериала, конечно, интересно, что происходит с героями, потому что на них выросло, может, даже не одно поколение. Поэтому любопытно смотреть на то, как они развиваются, с какими проблемами сталкиваются. Ведь зритель повзрослел, герои повзрослели, а жизненные проблемы, как правило, остаются актуальными всегда. Мою героиню в новом сезоне ждёт любовный треугольник, поэтому, конечно, всем интересно увидеть как будут развиваться отношения между Машей и Валей, между Машей и Кузей, и как отреагирует Валентин на появление бывшего Маши в их жизни.

Фото: соцсети

Правда, не обойдется и без потери потерь: в проекте будет отсутствовать одна из самых харизматичных и сексапильных героинь — Кристина, играла которую скандальная Настасья Самбурская. Артистке не удалось сойтись с продюсерами в размере гонорара.

Фото: соцсети

— Все банально — не смогли договориться о ставке, — призналась актриса в соцсетях. — По моему мнению, спустя три года после выхода заключительного сезона ставка должна вырасти. Но у продюсеров мнение с моим не совпало.