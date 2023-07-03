Сергей Светлаков вернется на ТНТ в нескольких проектах как актер и продюсер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шоумен Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение» и вернется в эфир телеканала ТНТ. Об этом сообщает ГПМ РТВ, уточняя, что он примет участие, как минимум, в трех проектах.

Как уточнили в заявлении, согласно условиям соглашения, Светлаков станет рекламным лицом канала. Он будет сотрудничать с телеканалом как продюсер и работать эксклюзивно как актер и телеведущий.

«Шоумен подписал эксклюзивный контракт с телеканалом. Договоренности достигнуты как минимум о трех проектах: участие комика в новом юмористическом шоу телеканала, шоу собственного производства Сергея Светлакова и комедийный сериал, в котором он также выступит продюсером», - сказано в заявлении ГПМ РТВ.

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки считает возвращение Светлакова ренессансом телеканала, назвав золотой эрой время начала работы на канала Светлаков, Гарика Мартиросяна и Михаила Галустяна.

Напомним, Светлаков и Александр Незлобин ушли с ТНТ в январе 2018 года на канал СТС.